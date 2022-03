Lexus LC Inspiration Series. Powstanie tylko 150 egzemplarzy. Gdzie w sprzedaży?

Lexus LC Inspiration Series – co się zmieniło?

Limitowana wersja wyróżnia się specjalnym, srebrnym lakierem Iridium. Lexus LC 500 Inspiration Series ma również 21-calowe, 10-ramienne felgi z lekkich stopów.

Lexus LC Inspiration Series wyróżnia się nie tylko z zewnątrz, bo zmiany objęły również kokpit auta. Znajdziemy tu połączenie skór czarnej z wiśniową. Zamontowano również specjalną tabliczkę z numerem samochodu.

Lexus LC Inspiration Series. Wyposażony pod korek

Wersje Converible i Coupé oferują 13-głośnikowy system audio Mark Levinson o mocy 915 watów, system bezkluczykowy, wyświetlacz przezierny na przedniej szybie, adaptacyjny tempomat, oraz szereg zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, wśród których warto wymienić Pre-Collision System czy system utrzymywania auta w pasie ruchu (Lane Keep Assist).



W kwestii podzespołów mechanicznych, mocy i silnika nic się nie zmieniło. Nie jest to bynajmniej zła wiadomość, bo pod maską wciąż pracuje 5-litrowy, wolnossący silnik V8. Widlasta ósemka rozwija moc 464 KM i rozpędza auto do setki w czasie 4,7 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi zaś 270 km/h.

Lexus LC Inspiration Series. Czy zobaczymy go w Polsce?

Auto trafi do dealerów w USA jeszcze wiosną 2022 roku. Ewentualna dostępność i ceny aut w tej wersji na Starym Kontynencie nie są znane. W Stanach Zjednoczonych, Lexus LC 500 Inspiration Series kosztuje 104 500 dolarów, a cena wersji Convertible startuje z poziomu 115 580 dolarów, co przy obecnym kursie przekłada się na odpowiednio 443 200 i 490 200 zł.

