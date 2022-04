Lexus RZ 450e. Wolant zamiast kierownicy

W RZ zastosowano składający się z 96 ogniw akumulator litowo-jonowy o pojemności 71,4 kWh. Znajduje się on pod kabiną i stanowi integralną część płyty podłogowej. Szczegółowe dane dotyczące zasięgu oraz czasu ładowania zostaną podane w późniejszym terminie. Lexus zakłada, że w cyklu mieszanym zgodnie z normą WLTP samochód będzie w stanie pokonać ponad 400 km.

System One Motion Grip, czyli układ kierowniczy steer-by-wire, jest jedną z najważniejszych nowych technologii zastosowanych w Lexusie RZ. W tym układzie nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierownicy. System wykorzystuje wiązkę elektryczną do wysyłania sygnałów z kierownicy do kół, dzięki czemu reakcja jest natychmiastowa.

Nowy RZ to kolejny etap w realizacji strategii Lexusa, by do 2030 roku w Europie Zachodniej i Środkowej stać się marką w 100 procentach elektryczną. Od 20 kwietnia pierwsi europejscy klienci będą mogli rezerwować samochody, a pierwsze egzemplarze mają być dostarczone na przełomie roku. W Polsce rezerwacje zostaną uruchomione na początku maja.

