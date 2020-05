Łódź. Internauci namierzyli pijanego kierowcę. Zasnął za kierownicą (video)

Patrol policji na miejscu zauważył śpiącego kierowcę, który wciskał pedał hamulca. Zapukali w szybę. Gdy 25-latek się ocknął, zaczął uciekać.

– Kierowca nie zważając na żadne przepisy prawa o ruchu drogowym, z bardzo dużą prędkością jechał po pasach zieleni, po chodnikach. Dojechał do ulicy Dubois i zaczął uciekać pieszo w sobie znanym kierunku, policjanci pobiegli za nim, zatrzymali go – poinformowała Marzanna Boratyńska z łódzkiej policji.

Zobacz także: TOP 10 sposobów na mniejsze spalanie

Badanie wykazało, że 25-latek miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna w najbliższym czasie ma usłyszeć szereg zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli, spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdy bez uprawnień - za co może mu grozić do pięciu lat więzienia.