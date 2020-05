Luksusowy kabriolet. Bez dachu nad głową, ale w luksusie - przegląd rynku

Lexus LC Convertible

Lexus LC Convertible z otwieranym dachem to całkowita nowość w segmencie luksusowych kabrioletów. Samochód zadebiutował pod koniec 2019 roku i właśnie trafia do sprzedaży. Szczególnie stylowo LC Convertible prezentuje się w specjalnej wersji Limited Edition. Auto pokryto lakierem o intensywnie niebieskim odcieniu, który świetnie kontrastuje z białą tapicerką, kiedy kierowca prowadzi auto z otwartym dachem.

Na szczególną uwagę zasługuje również silnik, który znalazł się pod maską Lexusa LC Convertible. To ta sama jednostka V8, którą znamy z coupé LC 500. Motor o pojemności 5 litrów jest prawdziwym klejnotem w ofercie Lexusa. Gwarantuje osiągi, ale też świetne brzmi, co najłatwiej docenić właśnie za kierownicą auta z miękkim dachem. Dzięki takiej jednostce kabriolet Lexusa jest też jednym z ostatnich samochodów na rynku z potężnym, wolnossącym silnikiem V8. Motor napędza tylne koła poprzez aż 10-stopniowy automat.

Jak przystało na luksusowe cabrio, nowy model Lexusa otrzymuje bardzo bogate wyposażenie. Już w standardzie auto dysponuje pełnozakresowym aktywnym tempomatem, dyferencjałem o ograniczonym poślizgu, podgrzewanymi i wentylowanymi przednimi siedzeniami, cyfrowymi zegarami czy 13-głośnikowym systemem audio Mark Levinson. A na tym lista podstawowego wyposażenia się nie kończy. Lexus dorzuca ponadto czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, nawigację satelitarną czy obszerny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z asystentem utrzymania pasa ruchu i systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania. Ceny Lexusa LC Convertible rozpoczynają się od 632 tys. zł.

BMW serii 8 Cabrio

Seria 8 w wersji Cabrio to kolejna nowość na rynku luksusowych, sportowych kabrioletów. Samochód jest dostępny z turbodoładowanymi silnikami R6 3.0 w wersjach benzynowej i Diesla, a także z doładowaną V-ósemką o pojemności 4,4 l. Na szczycie oferty znajduje się odmiana z linii M. BMW M8 Cabrio również napędza motor V8 z turbodoładowaniem, który w tym modelu wytwarza 600 KM. Wszystkie odmiany są łączone z 8-biegowym automatem i prawie wszystkie (poza bazową wersją 840i) otrzymują napęd na cztery koła.

W podstawowym wyposażeniu seria 8 Cabrio otrzymuje dyferencjał M Sport, adaptacyjne zawieszenie, pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego, cyfrowe zegary czy zestaw audio Harman Kardon z 12 głośnikami. Odmiana z 6-cylindrowym silnikiem benzynowym startuje od nieco ponad 490 tys. zł, ale za wersję z V-ósemką trzeba zapłacić co najmniej 635 500 zł.

Mercedes AMG GT Roadster

AMG GT Roadster to model dostępny na rynku sportowych kabrioletów od kilku lat. Samochód występuje w aż czterech wersjach o różniej mocy – GT, GT S, GT C oraz GT R. W każdym wariancie samochód napędza 4-litrowy silnik V8 biturbo połączony z automatyczną skrzynią biegów o 7 przełożeniach, którego maksymalna moc wynosi od 476 do 585 KM. W odróżnieniu od LC Convertible i BMW 8 Cabrio, auto nie ma dodatkowych miejsc z tyłu.

W podstawowym wyposażeniu Mercedesa AMG GT otrzymujemy klimatyzację automatyczną, tempomat, blokadę dyferencjału, sportowe wydech i zawieszenie czy reflektory LED. Natomiast takie elementy jak klimatyzowane czy podgrzewane siedzenia, obsługa Android Auto czy Apple CarPlay, aktywny tempomat, asystent martwego pola czy bezkluczykowy dostęp do samochodu wymagają wyboru dodatkowych opcji lub pakietów. Cena bazowego Mercedesa AMG GT wynosi od 651 700 zł.

Porsche 911 Cabriolet

W przypadku Porsche flagowym kabrioletem jest model 911 Cabriolet. Jak przystało na dziewięćsetjedenastkę, auto ma konfigurację raczej niespotykaną u innych producentów – samochód napędza 6-cylindrowy bokser umieszczony przy tylnej osi. Auto jest dostępne w kilku wersjach napędowych – bazową stanowi odmiana 911 Carrera Cabriolet o mocy 385 KM , ale do wyboru są również wersja S oraz odmiany z napędem na cztery koła – 4 i 4S. Na szczycie oferty stoi natomiast 650-konny wariant Turbo S.

W najtańszej odmianie – 911 Carrera Cabriolet – auto dysponuje dwustrefową klimatyzacją automatyczną, asystentami ostrzegania przed kolizją i wspomagania hamowania oraz parkowania z przodu i z tyłu wraz z kamerą cofania czy tempomatem. Do tego Porsche oferuje w standardzie zestaw wskaźników z centralnym analogowym obrotomierzem i dwoma wyświetlaczami TFT, system multimedialny z Apple CarPlay oraz zestaw audio z 8 głośnikami. Ceny 380-konnego modelu 911 Carrera Cabriolet stratują od 597 tys. zł, ale za egzemplarz o mocy 450 KM trzeba już zapłacić minimum 672 tys. zł.

Audi R8 Spyder

Miłośnicy wiatru we włosach mają obecnie do wyboru jeden model Audi – R8 Spyder. Samochód nie jest wprawdzie typowym grand tourerem z otwieranym dachem, lecz rasowym supersamochodem z wolnossącym silnikiem V10 umieszczonym centralnie. Jednak niemieckie auto zostało tak zaprojektowane, by oferowało włoski poziom komfortu w trakcie dłuższych podróży. R8 Spyder można wybrać w konfiguracji z napędem na tył lub obie osie. W przekazywaniu momentu obrotowego na koła pośredniczy automatyczna skrzynia biegów.

W podstawowej odmianie V10 RWD o mocy 540 KM bez dopłaty otrzymujemy ogrzewane, elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową po obu stronach, cyfrowy wyświetlacz w miejscu zegarów, 5-głośnikowy system audio, czujniki parkowania czy automatyczną klimatyzację. Supersamochód od Audi jest wyceniany na kwotę co najmniej 826 500 zł.

Jaguar F-Type Convertible

Z otwartym dachem możemy kupić również Jaguara F-Type. Auto jest dostępne z benzynowym silnikiem 2.0 Turbo, ale ciekawiej prezentują się egzemplarze z 5-litrową V-ósemką wspomaganą przez mechaniczną sprężarkę. W najmocniejszej wersji R motor wytwarza 575KM, a moment obrotowy trafia na wszystkie koła.

Jaguar F-Type z silnikiem V8 w standardzie wyjeżdża z salonu z systemem multimedialnym z 10 głośnikami, interaktywnym wyświetlaczem kierowcy, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu czy systemem wspomagającym utrzymywanie pasa ruchu. Jednak takie elementy wyposażenia jak asystent martwego pola oraz system wykrywania ruchu przecinającego drogę̨ cofania, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa czy podgrzewane i wentylowane siedzenia wymagają wybrania dodatkowych opcji lub pakietów. Cena Jaguara F-Type Convertible z V-ósemką startuje od 519 900 zł.

