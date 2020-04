Mandat za mycie samochodu. Czy podczas pandemii można korzystać z myjni?

W związku z trwającym stanem epidemii, do można opuszczać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Należą do nich: wyjście do pracy, w związku z wolontariatem w walce z koronawirusem, czy też w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób.

Zobacz także; Koronawirus. Czy można wypożyczać rowery miejskie?

Trzech mężczyzn dostało mandaty na jednej z myjni samochodowych w Olsztynie. Wszyscy zostali ukarani za złamanie przepisów odnośnie zakazu zgromadzeń mandatami w wysokości 500 zł.

Przypominam, że nadal obowiązuje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł

Zobacz także: To musisz wiedzieć o akumulatorze