Maseczki ochronne obowiązkowe. Kierowca, pasażer, pieszy. Kiedy trzeba nosić? Jakie są wyjątki?

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Chodzi o to, by zasłaniając twarz, osoba chora, które może nie mieć objawów, chroniła innych przed zakażeniem.

Do obowiązku trzeba zastosować się m.in.:

w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, Obowiązku nie stosuje się m.in. w przypadku: pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4 roku życia;

kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

dziecka do ukończenia 4 roku życia

UWAGA! W rozporządzeniu znajdują się także pozostałe wytyczne, które odnoszą się nie tylko dla kierowców czy pieszych. Tekst rozporządzenia Rady Ministrów zawierającego wspomniane regulacje dostępny jest TUTAJ.

Astmatycy i alergicy a zasłanianie ust i nosa

Co w przypadku astmatyków i alergików? Osoby te mogą odczuwać dodatkowe utrudniania w związku z noszeniem maseczki. Szczególnie uciążliwe i niebezpieczne może się to okazać np. podczas kierowanie pojazdem.

Zwróciliśmy się do ministerstwa zdrowia z pytaniem czy planowane jest zwolnienie tych osób z obowiązku o którym mowa. Często spotykany właśnie w tej grupie jest odruch przecierania oczu, nosa, przez to można łatwiej zainfekować i przenieść różne zabrudzenia z dłoni na śluzówki. Czekamy na odpowiedź resortu.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”.

Jaka kara za brak zakrycia ust i nosa?

Art. 54. kodeksu wykroczeń mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów czy zakazów bądź ograniczeń. W drodze mandatów policjanci nakładają grzywny do 500 zł. Kary w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł nie są nakładane przez policję, lecz właściwego dla danego miejsca inspektora sanitarnego. Od policjanta zależy, czy skieruje sprawę do sanepidu w celu nałożenia kary administracyjnej.

Koronawirus w Polsce. Ograniczenia w przemieszczaniu się

PRZYPOMINAMY! Do 19 kwietnia br. nadal nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób.

Poruszanie się pojazdami prywatnymi nie jest zabronione. Ma jednak ono ograniczać się do drogi z pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem czy załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego. Należy pamiętać o zdrowym rozsądku i zachowaniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wszelkich służb.

Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie w Polsce zakażonych jest już ponad 7500 osób, z czego 286 zmarło.

