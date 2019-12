Mazda CX-7 (2006-2012). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Crossover oznaczony symbolem CX-7 wszedł do sprzedaży na rynku amerykańskim w 2006 r. Od 2008 r. można go było kupić także w polskich salonach Mazdy. Polscy klienci lubiący produkty tej firmy chętnie wybierali to auto, dlatego nawet dziś jest ono stosunkowo popularne na naszych drogach. Pod koniec 2009 r. CX-7 przeszła facelifting, w ramach którego przemodelowano wygląd przodu nadwozia, poprawiono sztywność karoserii, a do oferty dołączył wysokoprężny silnik i pojemności 2.2 l. Produkcję samochodu zakończono w 2012 r.

Mazda CX-7. Nadwozie/wnętrze

Jak na SUV-a, Mazda CX-7 wygląda bardzo dynamicznie. To zasługa smukłego przodu i mocno pochylonej przedniej szyby. Do tego dochodzą uwypuklone nadkola kryjące okazałe, 19-calowe felgi. Nietrudno się dopatrzeć podobieństw do sportowego modelu RX-8. Nawiązania do sportu są także we wnętrzu. Wystarczy wskazać stosunkowo niską pozycję za kierownicą, czy kokpit z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym. Miejsca jest pod dostatkiem dla czworga dorosłych pasażerów, ale wśród konkurentów są auta bardziej przestronne.

Pewnym rozczarowaniem jest pojemność bagażnika - 455 l w aucie mierzącym 4,7 m to wynik poniżej oczekiwań. Ciekawymi akcentami stylistycznymi we wnętrzu są głębokie tuby, w których umieszczono wskaźniki. Wszystkie urządzenia sterowania są pod ręką i nie trzeba długo studiować instrukcji obsługi, żeby opanować operowanie nimi. Materiały wykończeniowe są niezłe, chociaż dolne partie konsoli środkowej oraz drzwi wykończono twardymi plastikami. Jakość montażu - bez zarzutu.

Karoseria CX-7 nie jest wolna od problemów z korozją. W szczególności zalecamy dokładne obejrzenie podwozia i mocowań tylnych amortyzatorów. W każdym przypadku zalecamy wykonanie porządnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zaletą Mazdy CX-7 jest bogate wyposażenie większości egzemplarzy. Podgrzewane fotele, dostęp bezkluczykowy, kamera cofania, szyberdach, czy lampy ksenonowe często mają na pokładzie auta z rynku wtórnego. Do kupującego należy standardowe sprawdzenie poprawnego działania wszystkich elementów wyposażenia. Co ciekawe, nawet za dopłatą w CX-7 nie oferowano nawigacji.

Mazda CX-7. Napęd/podwozie

2/3 aut wystawionych na sprzedaż Mazd CX-7 ma pod maską 2.2-litrowy motor wysokoprężny. Generuje on 173 KM i zapewnia sprint do „setki” w nieco ponad 11 sekund. Co najważniejsze, z punktu widzenia użytkownika, jest on znacznie bardziej dopracowaną jednostką niż wcześniejszy dwulitrowy diesel. Istotne, by wymieniać w nim olej co 10-15 tys. km i pilnować jego stanu, jeżeli auto jest eksploatowane na krótkich trasach. Poziom środka smarnego może wzrastać, gdy proces wypalania filtra cząstek stałych jest notorycznie przerywany.

Dla tych, którzy oczekują mocniejszych wrażeń za kierownicą, pozostaje wybór 2.3-litrowego turbodoładowanego benzyniaka. Jest znany z Mazdy 6 MPS, generuje 260 KM i pozwala na przyspieszenie 0-100 km/h w ok. 8 sekund. W połączeniu z doskonale działającą, manualną skrzynią biegów potrafi dostarczyć mnóstwo frajdy z jazdy tym japońskim SUV-em. Frajdy, która niestety kończy się pod dystrybutorem. Tam okaże się, że w czasie dynamicznej, miejskiej jazdy z baku zniknie nawet 15-17 l paliwa na każde przejechane 100 km. Montaż zasilania LPG jest problematyczny i drogi ze względu na bezpośredni wtrysk, w który wyposażono ten silnik. Słabymi punktami tego motoru są wrażliwe na niewłaściwą eksploatację turbosprężarki oraz rozciągający się łańcuch rozrządu. Bywa, że zawodzi też system zmiennych faz rozrządu. Zarówno w „benzyniaku”, jak i w dieslu przedwcześnie zużywa się sprzęgło. Niestety, w żadnym przypadku nie ma co liczyć na naprawę auta „po taniości”. Części do CX-7 są drogie, a oszczędności eksploatacyjne szybko się mszczą.

W przednim zawieszeniu pracują kolumny McPhersona, z tyłu zaś mamy do czynienia z układem wielowahaczowym. Zawieszenie jest zestrojone dość sztywno, co można uznać jako wadę podczas podróży po dziurawej drodze, ale gdy tylko nawierzchnia się poprawi, natychmiast docenimy doskonałe prowadzenie tego niemałego SUV-a. Jazda po zakrętach to spora przyjemność, a bezpośredni układ kierowniczy daje dobrą informację zwrotną o tym, co dzieje się z przednimi kołami. Napęd na 4 koła nie jest stały. Tylna oś dołącza się w razie potrzeby. Blokada mechanizmu różnicowego nie występowała, nawet za dopłatą. Z tego powodu nie warto zapuszczać się CX-7 w bardziej wymagający teren.

Mazda CX-7. Sytuacja rynkowa

Z ok. 150 egzemplarzy wystawionych na sprzedaż tylko kilka pochodzi z polskich salonów. Wśród nich jednak da się trafić na prawdziwe perełki z przebiegami nie przekraczającymi 70 tys. km. Takie samochody wyceniono na 40-45 tys. zł. Dolną granicą ceny jest kwota 20 tys. zł, natomiast trudno za nią oczekiwać, by auto nie wymagało inwestycji po zakupie. Bezwypadkowość jest deklarowana w przypadku ok. 2/3 aut wystawionych w ogłoszeniach.

Mazda CX-7. Podsumowanie

CX-7 zachwyca doskonałym prowadzeniem, a w wersji 2.3 Turbo także osiągami. Auto nie jest pozbawione wad, ale nie są one dyskwalifikujące i, jeżeli ktoś szuka SUV-a za 30-40 tys. zł, powinien się zainteresować tym modelem. Należy mieć na względzie stosunkowo drogie części i ofertę zamienników skromniejszą niż do marek europejskich.





ZALETY:

dopracowany układ jezdny;

osiągi wersji 2.3 Turbo;

bogate wyposażenie seryjne.



WADY:

paliwożerność wersji benzynowej;

drogie części:

niska trwałość sprzęgła.

Mazda CX-7. Podstawowe dane techniczne:

Wersja Silnik: Rodzaj paliwa Układ zasilania: Moc maksymalna: Maks. moment obrotowy 0-100 km/h: V-max: 2.3 Turbo R4 2,3 l (2261 cm³), DOHC, turbo Benzyna bezołowiowa Wtrysk bezpośredni 260 KM (191 kW) przy 5500 obr/min 380 Nm przy 3000 obr/min 8,2 s 211 km/h 2.2 TD R4 2,2 l (2184 cm³), DOHC, turbo Olej napędowy wtrysk common rail 173 KM (127 kW) przy 3500 obr/min 400 Nm przy 2000 obr/min 11,3 s 200 km/h

