Mazda. Jeździliśmy elektrycznym prototypem MX-30

Przepisy dotyczące emisji CO2, które zaczną obowiązywać od 2020 roku (95 g/km) nie dają producentom samochodów wyboru. Tych surowych wymagań nie da się osiągnąć bez napędów zelektryfikowanych. Jedni wybrali technologię hybrydową, inni skupiają się na pojazdach czysto elektrycznych. W tym gronie jest także Mazda, a jej pierwszym samochodem elektrycznym będzie model MX-30.

Mazda MX-30. SUV w nowym stylu

Mazda MX-30 to kompaktowy SUV zaprezentowany po raz pierwszy w październiku tego roku podczas salonu samochodowego w Tokio. Auto wzbudziło duże zainteresowanie nie tylko ze względu na elektryczny napęd, ale także z powodu stylistyki nadwozia oraz wnętrza, w którym zastosowano niekonwencjonalne materiały.

Biorąc pod uwagę design, to pojazd odróżnia się od innych pojazdów tego typu, które oferuje Mazda. Widać to przede wszystkim w przednim pasie nadwozia, gdzie nie charakterystycznej dla tej marki dużej atrapy chłodnicy. Zamiast niej jest wąski wlot z dużym firmowym logo Mazdy pośrodku. Zaś krańce przedniego pasa zajęły okrągłe reflektory osadzone w głęboko wyrzeźbionych gniazdach. Jak wyjaśniają przedstawiciele producenta, jest to celowy zabieg. Chodzi o to, aby MX-30 odróżniał się pośród Mazd wyposażonych w silniki spalinowe.

Patrząc z profilu można zauważyć, że bryła nadwozia przypomina nieco auto typu coupe, gdyż tylna szyba jest pochylona pod dużym kątem. Innym charakterystycznym elementem są masywne listwy na pograniczu podwozia i karoserii obejmujące również nadkola, które dodają autu muskulatury.

Z tyłu listwy przechodzą w szeroki zderzak. Tylne mają podobny styl jak w pozostałych modelach Mazdy nowej generacji. Dla podkreślenia trójwymiarowości brył tylnych lamp zespolonych, zewnętrzne soczewki przyjmują kształt ich obudowy.

Mazda MX-30. Drzwi szeroko otwarte

Cechą wyróżniającą Mazdę MX-30 są drzwi. Przednia para otwiera się normalnie, natomiast tylna, umożliwiająca wejście do tylnej części kabiny, otwiera się "pod wiatr". I drugie zaskoczenie - to auto nie ma słupka B, który zwyczajowo oddziela obie pary drzwi.

Taki układ drzwi Mazda nazwała freestyle. Dzięki specjalnie zaprojektowanym zawiasom przednie drzwi otwierają się pod kątem do 82°, a tylne pod kątem 80°, co nie tylko zwiększa wygodę wsiadania i wysiadania oraz wkładania i wyjmowania z wnętrza dużych przedmiotów, lecz także zdecydowanie ułatwia dostęp dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Bartan Partaw, jeden z głównych stylistów Mazdy, podkreślał podczas prasowej prezentacji MX-30, że dużą uwagę przywiązywano do doboru odpowiednich materiałów. Wybrano takie, które będą podkreślać, że elektryczna Mazda jest autem przyjaznym dla środowiska.

Na wierzchniej połaci konsoli wykorzystano korek – Heritage Cork ma podkreślać specyficzną fakturę i wizualne ciepło tego materiału. Korek jest produktem pozyskiwanym w sposób naturalny, o małym wpływie na stan środowiska, ponieważ ten proces nie wymaga ścinania drzew, a jedynie obieranie ich z odrastającej kory. W Maździe MX-30 wykorzystano materiał pochodzący z resztek po produkcji korków do butelek.

Z kolei na bocznych panelach drzwi użyto materiału z włókna, które powstaje z recyklingu plastikowych butelek PET.

Po raz pierwszy w samochodach Mazda użyty został dotykowy panel sterowania funkcjami ogrzewania. Ekran o przekątnej 7 cali wita kierowcę wsiadającego do wnętrza specjalną grafiką, zmieniającą się zależnie od warunków zewnętrznych.

Dźwignia biegów posiada elektroniczny system wyboru trybu jazdy. Wykorzystano taki sam schemat pracy lewarka, jak w konwencjonalnych skrzyniach automatycznych Mazdy.

Mazda MX-30. Napęd e-Skyactiv

Najistotniejszym elementem w Maździe MX-30 jest napęd. Producent wprowadził nową technologię napędu elektrycznego, zwaną e–Skyactiv. Model MX-30 łączy system napędowy złożony z silnika elektrycznego i zasilającego go akumulatora litowo-jonowego. Na komponenty instalacji wysokiego napięcia tworzące system e-Skyactiv składają się silnik, pakiet baterii, falownik oraz przetwornica napięcia DC-DC (prąd stały-prąd stały). Prąd stały czerpany z baterii przetwarzany jest przez falownik na prąd przemienny. Natomiast przetwornica DC-DC obniża napięcie dla potrzeb zasilania różnych urządzeń pomocniczych samochodu pracujących pod napięciem 12V.

W układzie elektrycznym tego auta zastosowano też system e-GVC Plus (electric G-Vectoring Control Plus). Jak poinformowano, zaletą tego rozwiązania są płynne przejścia pomiędzy siłami kinetycznymi, co ma wpływ na komfort jazdy i przyjemność prowadzenia pojazdu. Ponadto specjalnie dla MX-30 Mazda skonstruował unikalny pedał sterowania silnikiem elektrycznym po to, aby uzyskać gładki ruch pojazdu we wszystkich kierunkach.

Napęd z silnika elektrycznego, który umieszczony jest z przodu, jest kierowany do przednich kół. Moc silnika wynosi 105 kW (143 KM), a maksymalny moment obrotowy to 265 Nm.

Bateria o pojemności 35,5 kWh, która zasila silnik, została umieszczona pod podłogą kabiny. Moduł baterii zamocowano do nadwozia w celu zwiększenia ogólnej sztywności konstrukcji. Taki projekt miał też na celu zmniejszenie rozmiarów instalacji pomiędzy komponentami wysokiego napięcia i w efekcie zmniejszenie kalibru systemu chłodzenia baterii.

Mazda MX-30. Wrażenia z jazdy

Prezentacja prasowa Mazdy MX-30 była połączona z jazdami próbnymi, ale nie modelem produkcyjnym, lecz prototypem. Płyta podłogowa, zawieszenie, układ jezdny i napędowy oraz hamulce pochodziły z MX-30, zaś nadwozie i większość przyrządów na kokpicie wzięto z seryjnej Mazdy CX-30. Przedstawiciele japońskiej marki chcieli jak najszybciej zaprezentować owoce swoich prac, jeszcze przed ostatecznym wejściem do produkcji gotowego modelu. Ponadto, jak poinformowano, chcieli poznać opinie dziennikarzy odnośnie układu jezdnego i napędowego.

Ruszając samochodem elektrycznym można się spodziewać, że wystartuje ono ochoczo do przodu z racji szybkiego przyrostu momentu obrotowego, co jest charakterystyczne dla napędów elektrycznych. W przypadku MX-30 (a raczej jego prototypu) start przebiega płynnie i łagodnie. Ale jeśli ktoś chce, to po mocnym naciśnięciu pedału przyspieszenia pojazd ochoczo ruszy do przodu.

Inna cechą auta elektrycznego jest cichy napęd. Ma to swoje zalety, m.in. większy komfort jazdy. Ale są też minusy. Podstawowy to zagrożenie dla pieszych, którzy mogą nie usłyszeć nadjeżdżającego pojazdu. Dlatego MX-30 wyposażono w modulator, który emituje specjalny dźwięk.

Jest też specjalnie opracowany dźwięk dla kierowcy, aby ułatwić mu orientację co do bieżącej mocy dostarczanej z silnika i precyzyjny dobór prędkości. Ten dźwięk nieco przypomina warkot sportowej jednostki, tyle że w stonowanej wersji, W sumie nawet jest sympatyczny.

Co do właściwości jezdnych MX-30 zaskoczenia nie ma. Samochody Mazdy od dawna cechuje bardzo dobra charakterystyka zawieszenia i precyzyjne utrzymywanie wybranego toru jazdy. Nie inaczej jest i w tym przypadku, a nawet lepiej, bo umieszczona w podłodze bateria obniża środek ciężkości auta, dzięki czemu jest ono stabilniejsze i lepiej wchodzi w zakręty.

Spod podwozia do kabiny nie docierają natarczywe dźwięki pracującego zawieszenia Koła pokonują dziury i nierówności drogi w miarę cicho i bez nadmiernych wstrząsów. Dobrze należy też ocenić układ kierowniczy.

Jedyne, co rozczarowuje, to zasięg. Mazda MX-30 na w pełni naładowanej baterii może przejechać 200 km. To zasięg wystarczający dla auta miejskiego, a MX-30 jest przecież SUV-em. Przedstawiciele Mazdy uważają jednak, że taki zasięg jest wystarczający, bo z ich badań wynika, iż większość dziennych przejazdów wynosi 50 km i do tego odbywa się w miastach. Zwiększenie zasięgu wiązałoby się z zastosowaniem mocniejszej baterii, a to przekłada się na większą masę pojazdu i większą emisję CO2 przy utylizacji zużytej baterii.

Według informacji producenta, ładowanie baterii z szybkiej ładowarki zajmie 30 minut. Ładowanie z gniazda 230 V przy pomocy specjalnego zestawu - ok. 14 godzin.

Mazda przygotowuje już kolejną wersję napędu dla MX-30, w którym zainstalowany będzie generator prądu w postaci spalinowego silnika Wankla. Nie podano jednak jeszcze szczegółów technicznych, ani jaki zasięg będzie miała taka wersja.

Mazda MX-30 oficjalnie wejdzie do sprzedaży w drugiej połowie 2020 roku, ale już teraz zainteresowani mogą zamawiać ten samochód w wersji First Edition. Cena - 149 990 zł. Mazda przewiduje 3 lata gwarancji na samochód i 8 lat na akumulator.

Mazda MX-30 Podstawowe dane techniczne (model w specyfikacji europejskiej)

Typ nadwozia SUV Liczba miejsc 5 Długość, szerokość i wysokość 4395 x 1795 x 1570 mm Rozstaw osi 2655 mm Układ napędowy e-SKYACTIV Silnik elektryczny silnik synchroniczny na prąd przemienny Moc silnika 105 kW Maks. moment obrotowy 265 Nm Bateria trakcyjna litowo-jonowa Rozmiar opon 215/55R1

