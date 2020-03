Mercedes-AMG. Nowy model E53 4MATIC+. Jaki silnik i wyposażenie?

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ wchodzi na rynek w dwóch odmianach nadwoziowych - jako limuzyna oraz kombi. Z zewnątrz obie wersje wyróżniają się pokrywą silnika z dwoma charakterystycznymi, masywnymi wybrzuszeniami, a także duże, przedzielone dwiema listwami wloty powietrza po bokach zderzaka oraz nowy przedni spojler ze srebrnym, chromowanym wykończeniem. Aerodynamikę poprawiają prowadnice powietrza lakierowane na kolor lśniącej czerni.

Z tyłu E 53 identyfikują podwójne, okrągłe elementy ozdobne rur wydechowych, dostępne z czarnym lub chromowanym wykończeniem. W wersji limuzyna auto otrzymuje nowe, dwuczęściowe tylne światła, w całości w technice LED, a w kombi – nowe wkłady lamp.

Dynamiczną prezencję podkreślają przeprojektowane 19-calowe obręcze kół z lekkich stopów, o zoptymalizowanym aerodynamicznie kształcie z pięcioma podwójnymi ramionami. Opcjonalnie dostępne są 20-calowe lekkie obręcze kół, także o aerodynamicznie zoptymalizowanym wzorze z pięcioma podwójnymi ramionami oraz z szerszym rantem, lakierowane na kolor czarny (mat) lub tytanowoszary (lśniące wykończenie). Bardziej sportowy wygląd E 53 zyskują za sprawą pakietu AMG Night z szeregiem czarnych dodatków, w tym z opcjonalnym przyciemnionym grillem.

Mercedes-AMG. Wnętrze z innowacyjnym systemem MBUX

Kabinę nowego E 53 4MATIC+ wyposażono w sportowe siedzenia obite mieszanką czarnej skóry syntetycznej ARTICO oraz mikrofibry DINAMICA, z kontrastowymi, czerwonymi przeszyciami i emblematami AMG. Dla wszystkich dostępnych tapicerek można zamówić opcjonalnie pakiety foteli AMG Performance. Do wyboru są też czerwone pasy bezpieczeństwa i różne elementy ozdobne.

Dwa wyświetlacze (lewy odpowiada za panel wskaźników, a prawy za ekran systemu operacyjnego) łączą się pod wspólną szklaną taflą, tworząc panoramiczny kokpit. W przypadku zegarów użytkownik ma do wyboru jedną z trzech wersji graficznych interfejsu: Modern Classic, Sport oraz Supersport. Poprzez menu AMG kierowca może wywoływać różne specjalne widoki, takie jak aktualne parametry silnika, wskaźnik zmiany biegu, rozgrzewanie, miernik przeciążeń czy Racetimer.

Nowością jest kierownica AMG Performance. Nabywca ma do wyboru obszycie ze skóry, mikrofibry Dinamica lub połączenie skóry i mikrofibry (na życzenie z funkcją ogrzewania). W kole kierownicy znajduje się mata z czujnikiem pojemnościowym, który rozpoznaje, czy kierowca trzyma swoje dłonie na wieńcu. Jeśli system wykryje, że przez pewien czas tego nie robi, uruchamia szereg ostrzeżeń, a w razie konieczności aktywuje Asystenta awaryjnego hamowania (Emergency Brake Assist).

Za pomocą metalowych manetek zmiany biegów, umieszczonych po lewej i prawej stronie za obręczą kierownicy, przekładnia AMG Speedshift TCT 9G może być obsługiwana ręcznie. Zmodernizowane łopatki zostały ergonomicznie dostosowane do kształtu nowej kierownicy AMG Performance – są nieco większe niż poprzednio i umieszczono je niżej.

Mercedes-AMG. Silnik z rozrusznikiem-alternatorem EQ Boost

Rzędowy 6-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 3 litrów pod maską E 53 charakteryzuje się inteligentną elektryfikacją. Rozrusznik-alternator EQ Boost łączy rozrusznik i alternator w jedną mocną jednostkę elektryczną umieszczoną pomiędzy silnikiem spalinowym a przekładnią. Działa ona nie tylko jako alternator, ale realizuje też funkcje hybrydowe, takie jak „boost” (dodatkowa moc 16 kW mocy i 250 Nm momentu obrotowego), rekuperacja, zmiana punktu obciążenia, tryb „żeglowania” oraz praktycznie niedostrzegalne ponowne uruchomienie silnika w ramach działania funkcji start/stop.

Jak informuje producent, EQ Boost, a także inteligentne doładowanie za pomocą turbosprężarki oraz dodatkowej sprężarki elektrycznej mają na celu polepszenie osiągów i dynamiki jazdy przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i ograniczeniu emisji spalin. Rozrusznik-alternator zapewnia wsparcie podczas ruszania, a dodatkowa elektryczna sprężarka bezzwłocznie wytwarza wysokie ciśnienie doładowania dla szybszego zwiększenia momentu obrotowego na potrzeby przyspieszania – aż do chwili „rozkręcenia się” dużej turbosprężarki, zasilanej strumieniem spalin. W rezultacie 3-litrowy silnik odznacza się spontaniczną reakcją i zapewnia bardzo dynamiczną reakcję bez zjawiska tzw. turbodziury. Pakiet kierowcy AMG pozwala na zwiększenie elektronicznie ograniczonej prędkości maksymalnej nowych wariantów E 53 do 270 km/h (standard: 250 km/h).

W układzie hamulcowym na przedniej osi zastosowano nawiercane, wentylowane tarcze o wymiarach 370 x 36 mm, z 4-tłoczkowymi zaciskami stałymi i napisem „AMG”, a oś tylną wyposażono w wentylowane tarcze 360 x 26 mmz pływającymi zaciskami 1-tłoczkowmi.

Mercedes-AMG. Przekładnia AMG Speedshift TCT 9G

Silnik jest skonfigurowany ze skrzynią biegów AMG Speedshift TCT 9G, która - jak podaje producent - ma wyjątkowo krótkimi czasami zmiany biegów, szybką reakcją na polecenia wydawane manetkami, funkcją podwójnego wysprzęglenia i możliwością wielokrotnych redukcji. Przekładani przekazuje napęd na oie osie (system AMG Performance 4MATIC+). Niezależnie od tego, czy kierowca korzysta z trybu automatycznego, czy sam wybiera przełożenia za pomocą łopatek przy kierownicy, zmiany biegów w górę lub w dół odbywają się natychmiast.

Korzystając z pięciu trybów jazdy Dynamic Select (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ i Individual), można jednym ruchem dłoni zmienić charakterystykę jazdy – od efektywnej i komfortowej aż do bardzo sportowej. Tryby modyfikują kluczowe parametry pojazdu, takie jak reakcja silnika czy praca skrzyni biegów, zawieszenia oraz układu kierowniczego. Z trybami jazdy zintegrowano kontrolę dynamiki pojazdu AMG Dynamic z trzema poziomami do wyboru (Basic, Advanced, Pro); każdyz nich wpływa np. na strategię działania ESP® lub napędu 4x4.

Mercedes-AMG. Zawieszenie AMG Ride Control+

Wielokomorowe zawieszenie pneumatyczne AMG Ride Control+, ze szczególnie sportowym zestrojeniem sprężyn/amortyzatorów i płynną regulacją tłumienia ADS+ (Adaptive Damping System) łączy dynamikę jazdy z wysokim komfortem. Twardsza charakterystyka sprężyn, na przykład podczas pokonywania zakrętów i hamowania, skutecznie zmniejsza przechyły nadwozia.

Amortyzacja każdego koła jest dostosowywana do aktualnej sytuacji na drodze i stanu nawierzchni. Odbywa się to szybko i precyzyjnie, przy użyciu dwóch oddzielnych zaworów w amortyzatorach – jednym dla sił odbicia, drugim dla sił ugięcia. Kierowca ma do wyboru trzy różne tryby tłumienia (Comfort, Sport, Sport+).

W nowych wariantach E 53 debiutuje opcjonalny pakiet AMG Dynamic Plus, łączący techniczne i wizualne dodatki wyposażenia zarezerwowane dotąd dla wersji 8-cylindrowych.

Najważniejsze z nich to program jazdy Race z trybem Drift, kierownica AMG Performance obszyta mikrofibrą Dinamica lub skórąz przyciskami do szybkiej zmiany programu i funkcji dynamiki jazdy, oraz polakierowane na czerwono zaciski hamulcowe, które optycznie podkreślają sportowy charakter samochodu.

