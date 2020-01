Mercedes-Benz. Hybrydowe modele GLC 300e i GLE 350de w Polsce. Jakie ceny?

Hybrydowe modele Mercedes-Benz typu plug-in – czyli z możliwością ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła prądu (np. z domowego gniazdka) – należą do gamy EQ Power. Pod tym hasłem kryje się marka produktowo-techniczna obejmująca wszystkie zelektryfikowane pojazdy Mercedesa, zarówno hybrydy plug-in (np. GLE 350de), jak i tzw. miękkie hybrydy bez możliwości doładowywania akumulatora (np. GLE 450).

Obecnie nabywcy mają do wyboru 13 hybrydowych modeli Mercedesa z napędem plug-in w różnych wersjach nadwoziowych, z napędem na jedną lub obie osie, z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym. Są to:

Klasa A 250e (hatchback i Limuzyna)

Klasa C 300de (Limuzyna i Kombi)

Klasa C 300e (Limuzyna i Kombi)

Klasa E 300de (Limuzyna i Kombi)

Klasa E 300e (Limuzyna)

GLC 300e 4MATIC (SUV i Coupé)

GLE 350de 4MATIC

S 560e

Obecnie w ofercie hybryd plug-in Mercedesa debiutują dwa modele. Pierwszy z nich to GLC 300e, dostępny z nadwoziami SUV i Coupé. Napędza go 2-litrowy benzynowy silnik turbo i jednostka elektryczna. Moc systemowa wynosi 320 KM, a systemowy moment obrotowy to imponujące 700 Nm. Według danych fabrycznych, GLC 300e przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,7 s i rozpędza się maksymalnie do 230 km/h.



Dzięki akumulatorowi o pojemności 13,5 kWh w trybie elektrycznym potrafi przejechać 39- 43 km (w cyklu WLTP). Jego prędkość maksymalna wynosi wówczas 130 km/h, a osiągi są wystarczające do sprawnej jazdy nawet na drogach szybkiego ruchu i z obciążeniem.

W ubiegłym roku GLC przeszedł szeroko zakrojoną modernizację, obejmującą m.in. wzbogacenie listy wyposażenia o kolejne innowacyjne systemy wsparcia oraz inteligentny system operacyjny MBUX. GLC jest najchętniej wybieranym Mercedesem w Polsce.

Ceny Mercedesa GLC 300e 4MATIC w Polsce startują od kwoty 236 100 zł.

Druga nowość to model GLE 350de. Napęd tego auta łączy nowoczesny, wydajny silnik Diesla o pojemności 2 litrów z jednostką elektryczną i bardzo dużym jak na hybrydę plug-in akumulatorem o pojemności 31,2 kWh. Efekt: jego zasięg wyłącznie „na prądzie” wynosi aż 90-99 km (cykl WLTP). To wszystko przy zachowaniu wysokich osiągów (0-100 km/h w 6,8 s) – moc systemowa napędu ma wartość 320 KM, a systemowy moment obrotowy to 700 Nm. Maksymalna prędkość w trybie elektrycznym wynosi 160 km/h.

Oba modele wyposażono w ładowarkę pokładową o mocy 7,4 kW. Jak informuje producent, za pomocą ściennej ładowarki (wallbox), np. we własnym garażu, rozładowany akumulator GLC 300e można w pełni naładować w ciągu 1,5 godziny, a przy wykorzystaniu konwencjonalnego domowego gniazdka „tankowanie” trwa około 5 godzin. W przypadku GLE 350de ładowanie trwa odpowiednio dłużej. Dodatkowo model ten oferuje też szybkie ładowanie, trwające około 30 min.

Ceny Mercedesa GLE 350de 4MATIC w Polsce startują od 349 800 zł.

Jak poinformowano, do końca 2020 roku portfolio marki Mercedes-Benz będzie obejmować pięć modeli EQ z napędem w 100% elektrycznym oraz ponad 20 hybryd plug-in EQ Power.

