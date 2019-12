Mercedes. Sprinter z nowym napędem

Mercedes-Benz eSprinter jest przeznaczony do ruchu miejskiego. Początkowo jest oferowany jako Furgon z wysokim dachem i dopuszczalną masą całkowitą 3500 kilogramów. Jego maksymalna przestrzeń ładunkowa wynosi 10,5 m3, tak samo jak w przypadku Sprintera z silnikiem spalinowym. Podobnie jak podstawowy silnik Diesla, napęd elektryczny w eSprinterze oferuje moc 85 kW i moment obrotowy do 300 Nm.

Jak informuje producent, oferta akumulatorów umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Nabywca może wybrać pomiędzy wersją z trzema lub czterema akumulatorami. W wersji z czterema akumulatorami pojemność baterii wynosi 55 kWh, szacunkowy zasięg to 168 kilometrów, a maksymalna ładowność pojazdu sięga 891 kilogramów.

Druga opcja akumulatora uwzględnia inne priorytety użytkowania: trzy zamiast czterech akumulatorów mają pojemność 35 kWh i pozwalają na zasięg około 115 kilometrów. W zamian maksymalna ładowność wzrasta o ok. 140 kg do ok. 1040 kg.

Zintegrowana funkcja szybkiego ładowania zapewnia większą elastyczność; akumulator można uzupełnić do poziomu 80 procent naładowania w ciągu 30 minut. Prędkość maksymalną można skonfigurować w celu dostosowania do danego zadania, wybierając spośród trzech opcji: 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h.

Produkcja Mercedesa eSprintera odbywa się w fabryce w Düsseldorfie. Zakład specjalizuje się w produkcji samochodów od 1962 roku. Do tej pory w wyprodukowano tam ponad 4,6 miliona pojazdów. Od 2018 r. w tej fabryce trwa również produkcja nowego Sprintera Furgon, którego ponad 200 tys. egzemplarzy już opuściło linię montażową.

