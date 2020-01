Michael Schumacher. Były mistrz F1 obchodzi 51 urodziny. Jego dramat trwa już 6 lat (video)

Póki co nie wiadomo, w jakim stanie jest "Schumi", ponieważ jego menadżerka oraz członkowie rodziny odmawiają udzielenia informacji na jego temat. Szwajcarski magazyn "Blick" w dość oskarżycielskim tonie zastanawia się, czy tak długie milczenie jest w porządku wobec fanów kierowcy.

- Supergwiazdor miał wypadek ponad sześć lat temu. Czy cisza jest właściwą odpowiedzią na wszystkie pytania? Do domu Michaela Schumachera nad Jeziorem Genewskim nie może się zbliżyć niemal nikt. Nawet arcybiskup Georg Gaenswein, który podzielił się z mediami informacjami na temat takiej wizyty, ma już zakaz wstępu do domu kierowcy. Z Schumacherem nie pozwolono się zobaczyć również Rubensowi Barrichello, jego byłemu partnerowi z teamu Ferrari. Naprawdę nie trzeba używać kryształowej kuli czy kart Tarota, by poczuć, że należy już porzucić wszelkie nadzieje. Prawdopodobnie doszło do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, które sprawia, że Schumacher będzie wymagał opieki przez całe życie - konkluduje "Blick".

Michael Schumacher zakończył karierę w Formule 1 po sezonie 2012. Tytuły mistrza świata zdobywał w 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 roku. Niemiecki kierowca miał wypadek podczas jazdy na nartach pod koniec grudnia 2013 roku. Dostał poważnego urazu mózgu i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.