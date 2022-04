MIO MiVue C588T DUAL. Budżetowy wideorejestrator z funkcją przód/tył pojazdu

Główną kamerą zestawu jest wideorejestrator Mio MiVue C588T DUAL wyposażony w sensor do zapisu obrazu w ruchu wyprodukowany przez SONY Starvis. Matryca pozwala na rejestrację materiału wideo w rozdzielczości Full HD 1080p. Jasny obiektyw, w połączeniu z tym przetwornikiem CMOS, pozwala na uchwycenie pełnego szczegółów obrazu przy zapisie aż 30 klatek na sekundę.

– Model Mio MiVue C380 został bardzo dobrze przyjęty przez rynek, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ofertę o kolejny zestaw kamer samochodowych, monitorujących zarówno przód, jak i tył auta. Jest to propozycja dla kierowców, którym zależy na pełnym obrazie sytuacji na drodze w przystępnej cenie – powiedział Łukasz Tetkowski, CEE & DACH Country Marketing Manager Mitac Europe.

Urządzenie ma sobie bardzo dobrze poradzić z zapisem nie tylko przy świetnej pogodzie w ciągu dnia, ale również podczas nocnych przejazdów, gdy światła jest niewiele. 140-stopniowy kąt widzenia kamery gwarantuje, że nie umknie jej żadne zdarzenie, nie tylko odbywające się na naszym pasie, ale również na pasach przylegających, a także na tym w przeciwnym kierunku.

2-calowy kolorowy wyświetlacz pozwala wygodnie zarządzać funkcjami rejestratora, a także używać go w roli monitora do filmowania, fotografowania, jak również przeglądania zebranego materiału z obu kamer.

MIO MiVue C588T DUAL. Oczy także z tyłu

Druga kamera Mio MiVue T35 służy do zapisu trasy z tyłu pojazdu. Pozwala zarejestrować obraz ze zdarzenia odbywającego się z tyłu, na przykład zderzenia spowodowanego przez pojazd za nami lub sytuacji, w której my bezpośrednio nie będziemy uczestniczyć, ale której będziemy świadkami, a nasz materiał pozwoli rzucić jednoznaczne światło na winnego kolizji czy wypadku.

Kamera tylna montowana jest na dedykowanym do niej, aktywnym uchwycie do tylnej szyby. Uchwyt ten przykleja się do statycznej naklejki dbającej o to, aby nie zniszczyć szyby oraz umożliwić ewentualny demontaż kamery czy jej przesuniecie. 8 metrów przewodu ma zagwarantować instalację w nawet największych (najdłuższych), samochodach, nie tylko osobowych.

Kamera ta oferuje 130-stopniowy kąt widzenia, jasne szkło z przesłoną f1.8 i rejestracją tak, jak w przypadku przedniej kamery, w rozdzielczości Full HD.

MIO MiVue C588T DUAL. Na dłużej

Atrakcyjna cena, duża funkcjonalność, ale przede wszystkim brak najbardziej zużywającego się elementu w takim urządzeniu (a więc brak baterii), to cecha, która ma wyróżniać ten zestaw na rynku. Zamiast zużywającego się wewnętrznego akumulatora, producent zdecydował o zainstalowaniu w tym rejestratorze super kondensatora, który potrafi podtrzymać działanie urządzenia przez długą chwilę, mimo braku zasilania z instalacji.

Kamera Mio MiVue 588T DUAL została wyposażona także w moduł GPS, który pozwala nie tylko uzupełnić materiał wideo o dokładne koordynaty wystąpienia zdarzenia, ale również wykorzystać go do wykrywania naszej pozycji geograficznej w celu poinformowania nas o zbliżaniu się do fotoradaru oraz odcinkowego pomiaru prędkości. Funkcja Mio Smart Alert działa na terenie całej Europy z pominięciem krajów, w których jej oferowanie jest niezgodne z przepisami. Aktualizacja bazy jest bezpłatna. W przypadku pomiaru prędkości kierowca jest informowany o ograniczeniu prędkości oraz średniej prędkości naszego pojazdu na mierzonym odcinku.

MIO MiVue C588T DUAL. Rejestracja na postoju

Obie kamery rejestrują obraz nie tylko w czasie przejazdu, ale również na postoju. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie przy tym modelu zestawu zasilacza trybu parkingowego, np. Mio SmartBox, dzięki któremu rejestrator przejazdu zamieni się w również rejestrator parkingowy, pozwalający nagrywać ewentualne zdarzenia podczas pozostawienia samochodu pod pracą, sklepem czy domem.

Zestaw Mio MiVue C588T DUAL jest dostępny w cenie 799 zł.

