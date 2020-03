Mitsubishi Outlander PHEV. Ile kosztuje hybryda ładowana z gniazdka?

Zespół napędowy składa się ę z silnika elektrycznego napędzającego przednią oś i silnika elektrycznego dla osi tylnej. Mitsubishi Outlander PHEV 2020 wykorzystuje innowacyjny, usprawniony mechanicznie układ napędowy o mocy 224 KM, wspierany przez nowy, wysokowydajny silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra. Inne ulepszenia obejmują między innymi akumulator o zwiększonej o 15% pojemności i o 10% większej mocy, wzmocniony o 17% tylny silnik, co skutkuje lepszą dynamiką jazdy.

Samochód otrzymał również dwa dodatkowe tryby jazdy: sportowy i jazdy po śniegu. To jedyny samochód PHEV na rynku, który oferuje 2 gniazda 1500W, dające możliwość podłączenia dowolnego odbiornika energii o napięciu 230 V. Wydajność instalacji samochodu jest wystarczająca, aby wykorzystać go do zasilania typowego gospodarstwa domowego przez 10 dni - szczególny atut, którego wartość docenili mieszkańcy pozbawieni dostępu do prądu podczas klęsk żywiołowych.

Nowe Mitsubishi Outlander PHEV 2020 jest dostępne w 3 wersjach a na liście wyposażenia znalazły się między innymi światła mijania i drogowe LED, system kamer 360 stopni z kamerą cofania, skórzana tapicerka z ozdobnymi przeszyciami, podgrzewana kierownica I szyba czołowa, elektryczne ogrzewanie kabiny, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, system łączności Mitsubishi Remote Control, stacja multimedialna SDA z 8-calowym ekranem dotykowym I interfejsem Android Auto/Apple Car Play, nagłośnienie Mitsubishi Power Sound System, przyłącze do szybkiego ładowania oraz pakiet najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa – BSW, RCTA, FCM, LDW z tempomatem adaptacyjnym ACC.

Ceny zaczynają się od 175 990 zł.

