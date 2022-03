Motocykle do 125 ccm. Przegląd najpopularniejszych modeli na polskim rynku

Według polskiego ustawodawstwa, aby móc jeździć motocyklem z silnikiem o pojemności do 125 centymetrów sześciennych, od lipca 2014 roku wystarczy prawo jazdy kategorii B. Dodatkowym warunkiem jest określony czas posiadania tych uprawnień. Kierowca musi mieć prawo jazdy kategorii B przynajmniej 3 lata.

Są też dwa obostrzenia dla producentów takich motocykli:

moc maksymalna nie może być wyższa niż 11 kW (15 KM)

stosunek mocy do masy nie może być większy niż 0,1 kW / kg

Dzięki temu przepisowi każdy kto posiada dłużej niż trzy lata prawo jazdy kategorii B, może szukać motocykla wg własnych wymagań: sportowego, turystycznego, czy miejskiego o nowoczesnym design, o klasycznej sylwetce itd.

Może także siąść za kierownicą skutera aby szybko i bezproblemowo poruszać się po mieście lub spróbować uroków podróżowania prawdziwym krążownikiem o długości 2235 mm i szerokości 795 mm, który waży 180 kg.

Przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych motocykli i skuterów tej klasy. W tabeli podaliśmy także prezentowane przez producenta informacje dotyczące podstawowych danych technicznych. Niestety nie udało się podać prędkości maksymalnych, gdyż nie są one powszechnie wskazywane. Jak poinformował nas jeden z importerów „podawanie takich danych, mogłoby zachęcić małe firmy do nadmiernego zwiększania prędkości maksymalnych, aby uatrakcyjnić swą ofertę. W efekcie powstałaby spirala zwiększania prędkości, co odbiłoby się na bezpieczeństwie. Musimy pamiętać, że wersje 125 ccm są adresowane do ludzi wkraczających do motocyklowej rodziny”. Z dziennikarskiego obowiązku podajemy zatem jedynie, że zazwyczaj prędkości w tej klasie wynoszą od 90 do 110 km/h.

Co wybrać Skuter czy Motocykl?

To sprawa bardzo indywidualna, ale warto pamiętać o kilku zasadach:

W mieście automatyczna, bezstopniowa przekładnia CVT, stosowana w skuterach, jest znacznie bardziej wygodna, niż ustawiczne „wachlowanie” dźwignią zmiany biegów; Gorsze warunki pogodowe (np. nagłe opady deszczu) lepiej odczujemy jadąc skuterem, gdyż jego konstrukcja zapewnia lepszą ochronę; Skuter ma też zazwyczaj pojemny schowek pod siedzeniem, gdzie można przewozić laptopa, czy drobne zakupy; Jeśli jednak klasa 125 ccm ma być etapem przejściowym przed zakupem motocykla, lepiej od razu kupić motocykl i oswajać się z obsługą sprzęgła i zmianą biegów; Aktualnie modele motocykli 125 ccm oferowane są w różnych wersjach i możemy dopasować motor do swoich preferencji.

Motocykle do 125 ccm. Najczęściej wybierane motocykle 125 ccm

Aprilia SX 125 – cena 18 900 zł

Aprilia SX 125 jest szybka i lekka. Zapewnia wzorcowe osiągi, dzięki nowemu silnikowi. Nowy SX125 to autentyczny wyznacznik jakości na najbardziej wymagających trasach. Teraz odnowiony pod względem konstrukcji, silnika i wyposażenia oferuje jeszcze więcej niezapomnianych emocji.













Aprilia RS 125 – cena 24 900 zł

Aprilia RS 125 to motocykl, który jest uosobieniem sportowego charakteru. To niesamowita koncentracja stylu i mocy. Jej silnik i zaawansowane komponenty potrafią wzbudzić emocje w wyścigach nawet u doświadczonych kierowców. Przede wszystkim jest to jednak idealny motocykl dla młodych nowicjuszy.

Barton Classic – cena 8 499 zł

Klasyczny motocykl o sylwetce choppera przyciąga spojrzenie każdego. Wyposażony jest w niezniszczalny jednocylindrowy pionowy silnik o mocy ponad 12 KM wzorowany na silniku Hondy CB. W konstrukcji zastosowano niwelujący drgania wałek wyrównoważający, zapewniający wysoką kulturę pracy silnika.









Barton Hyper – cena 11 949 zł

Barton Hyper to motocykl w stylu enduro. Jego wysoka pozycja i spory prześwit podkreślają terenowy charakter. Wersja wyposażona w kufry to świetna propozycja na turystyczne enduro dla osób z prawem jazdy kat. B. Dodatkowa przestrzeń bagażowa pozwala zabrać wszystkie potrzebne rzeczy i ruszyć w nieznane.

Barton Blade-R – cena 14999 zł

Barton Blade-R 125 już na pierwszy rzut oka daje wyraźny obraz tego, dla jakiego motocyklisty został zaprojektowany. Sportowa linia nadwozia, ostre kształty przedniej obudowy z wyraźnie wyeksponowanym zestawem nowoczesnych lamp LED (w tym centralnej lampy do jazdy dziennej), podwójne hamulce tarczowe z przodu i jednotarczowy tylny oraz kratownicowa rama nie pozostawiają złudzeń co do przeznaczenia motocykla. Barton Blade R ma wyróżniać swojego właściciela i eksponować jego styl oraz motoryzacyjne zainteresowania.

Honda MSX 125 Grom – cena 17 700 zł

Honda MSX Grom to motocykl mały rozmiarami, ale wielki duchem. Nowy silnik o pojemności 125 ccm rozwija większą moc, a dzięki układowi wtrysku PGM-FI spełnia normę emisji spalin EURO5 i zużywa mało paliwa. Dodatkowy bieg oznacza, że mamy teraz do wyboru pięć przełożeń, co poprawia komfort przy dłuższej jeździe. Nowocześnie odświeżone (i łatwe do zdjęcia) nadwozie wygląda świetnie fabrycznie, ale można je także mocno zmodyfikować. Podobnie jak u starszych braci, cyfrowy zestaw wskaźników w modelu MSX Grom jest teraz wyposażony w obrotomierz i wskaźnik położenia biegu.

Honda CB125R – cena 21 400 zł

Ta Honda „opakowuje fantastyczne osiągi” w modną sylwetkę. Mniejszy kuzyn zapierającej dech w piersiach CB1000R, a zatem członek rodziny Neo Sports Café, pewnie deklaruje swoje możliwości za pomocą odważnie stylizowanego nadwozia otaczającego ramę ze stalowych rur. Supernowoczesny panel wskaźników LCD i pełne oświetlenie LED to rozwiązania z klasy premium, ale bez wątpienia największą uwagę przyciąga dodatkowa moc nowego silnika DOHC o pojemności 125 cm3 oraz precyzja działania zawieszenia wyposażonego w widelec Showa SFF-BP USD.

Junak 121 – cena 7 899 zł

Jego siła tkwi w prostocie i zastosowaniu sprawdzonych przez lata podzespołów i rozwiązań, które pozwoliły stworzyć udany pod każdym względem motocykl na prawo jazdy B, który z jednej strony urzeka łatwością obsługi, a z drugiej nie przytłacza ogromem dodatków.

Klasyczna soft-chopperowa i wiecznie modna linia oraz ogromna wszechstronność, sprawiają, że Junak 121 sprawdza się niemal wszędzie.

Uwagę przykuwa solidny bagażnik z wygodnymi uchwytami dla pasażera, a lekko wyprofilowana kanapa oraz odpowiednio dopasowana kierownica, zapewniają odprężoną pozycję podczas jazdy. Klasyczny w formie kokpit nie tylko świetnie pasuje do reszty stylistyki Junaka 121, ale także pozwala na szybki i czytelny wgląd we wszystkie niezbędne informacje, wśród których nie zabrakło elektronicznego wskaźnika poziomu paliwa z kontrolką rezerwy oraz wyświetlacza obecnie zapiętego biegu.

Niska masa własna, wynosząca zaledwie 123 kg, wyprostowana pozycja za kierownicą oraz nisko umieszczona kanapa sprawiają, że nawet osoby stawiające swoje pierwsze kroki w świecie motocykli, szybko poczują się na nim pewnie. Z kolei 16,5 litrowy zbiornik paliwa pozwoli na niezwykle rzadkie wizyty na stacjach paliw.

Junak 125 RACER - cena 8 899 zł

Niska masa własna (115 kg) oraz 10.8 KM mocy zasilanego wtryskiem Mikuni silnika zapowiada ogromną dawkę przyjemności z jazdy. Tai jest nowy Junak 125 Racer.

Design motocykla sprawia, że nie możesz zostać niezauważony. Masywne kształty, ostre linie i sportowe obręcze aluminiowych kół sprawiają, że całość prezentuje się bardzo dojrzale jak na motocykl na prawo jazdy kategorii B.

Przy tym Junak 125 Racer doskonale sprawdza się podczas codziennej miejskiej eksploatacji. Zawieszenie stanowi zoptymalizowany kompromis pomiędzy komfortem, a precyzją prowadzenia.

Jednostka napędowa nowego 125 Racer wyróżnia się rasowym brzmieniem, wysoką kulturą pracy, jak również ograniczonym spalaniem. Silnik został wyposażony w elektroniczny wtrysk paliwa.

Junak RSX 125 – cena 9 499 zł

Junak RSX 125 stanowi kontynuację serii RS – motocykli o sportowym charakterze, przeznaczonych dla posiadaczy prawa jazdy B. Nowy RSX jest świetnym sposobem na wkroczenie do świata prawdziwego motocyklizmu. Manualna skrzynia biegów, silnik o mocy 10.6 KM, podwójny układ wydechowy o zdecydowanym brzmieniu – te atrybuty dają możliwość bycia zauważonym na drodze.

Junak RSX 125 to także niskie spalanie, wyższa kultura pracy i niezawodność dzięki elektronicznemu wtryskowi paliwa. Motocykl został wyposażony również w tylny klosz typu full LED, elektroniczną deskę rozdzielczą oraz port USB.

Junak M12 125 – cena 12 499 zł

Junak M12 125 to nawiązanie do amerykańskiego stylu i zarazem zaproszenie na nieco dalsze wypady.

Designerzy zadbali o to, aby połączyć konserwatywne linie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Nowy Junak posiada klasyczną linię zbiornika paliwa, a także solidne wykończenie końcówki układu wydechowego, który podkreśla klasyczny rodowód modelu M12. Warto również spojrzeć na błotniki, które zostały w całości wykonane z wysokiej jakości metalu.

Za przyjemność z jazdy odpowiada niezwykle komfortowo zestrojone zawieszenie, zarówno na przedniej, jak i tylnej osi. Junak M12 posiada jeden z największych rozstawów osi w swojej klasie – 1435 mm, który sprawia, że motocykl wyróżnia się pewnością prowadzenia, zarówno w zakrętach, jak i na dziurawej nawierzchni. Do dalszych wypadów zachęcają także duże koła, miękkie, dwuosobowe siedzisko, szerokie podnóżki oraz kierownica wyposażona w ergonomiczne manetki o sporej średnicy. To połączenie zapewnia wygodną i niczym niewymuszoną pozycję za kierownicą, co pozwala jeszcze bardziej cieszyć się z każdego przebytego kilometra.

Junak M11 125 Cafe – cena 13 899 zł

Junak M11 125 Cafe stanowi świetne uzupełnienie portfolio modelowego, o rewelacyjnie wyglądający motocykl do którego prowadzenia wystarczy zwykłe prawo jazdy B.

Uwagę zwraca przede wszystkim klasyczna stylistyka i dbałość o detale. Charakterystycznie ukształtowana kanapa i zbiornik paliwa sprawiają, że motocykl wzbudził wśród pasjonatów marki spore zainteresowanie. Do tego bardzo szerokie tylne ogumienie i podwójny, chromowany układ wydechowy. Junak M11 125 Cafe dzięki takim elementom jest jednośladem, który nie może przejechać ani jednego kilometra będąc niezauważonym.

Junak M11 125 Cafe to zaproszenie na nieco dłuższe wyprawy. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów daje poczucie absolutnej kontroli nad motocyklem, a miękko zestrojone zawieszenie dba o przyjemność z jazdy bez względu na dystans. Tarczowe hamulce na obu osiach to nie tylko bezpieczeństwo, ale także poczucie pewności, że Junak M11 125 Cafe jest motocyklem na który możesz liczyć w każdej sytuacji.

Junak SC 125 – cena 15 499 zł

Już pierwsze spojrzenie na jego linie i dopracowane detale potrafią przykuć uwagę na dłużej. Nowoczesne akcenty i bogate wyposażenie łączą się z klasycznymi w formie elementami tworzącymi nadwozie. Wszystko to stwarza jedyną w swoim rodzaju, ciekawą i zarazem uniwersalną całość.

Wygląd to jednak nie wszystko, dlatego w ślad za nim idą wysokie osiągi i bezkompromisowe rozwiązania. Junak SC 125 jest napędzany przez nowoczesną jednostkę napędową, która generuje moc 15 KM, co jest maksymalną wartością przewidzianą przez przepisy homologacyjne dla klasy motocyklowej do 125. Moc przenoszona jest za pomocą sześciostopniowej skrzyni biegów. 17-calowe koła wyposażono w szosowe opony o szerokości 110 mm z przodu oraz 140mm z tyłu.

Junak M16 125 – cena 15 999 zł

To wyjątkowa konstrukcja w segmencie motocykli 125 ccm na prawo jazdy B. Ogromne rozmiary i design motocykla pozwalają się wyróżnić i być zauważalnym na drodze.

Wyjątkowe jest też serce Junaka M16. To dwucylindrowy silnik chłodzony cieczą i zaopatrzony w dwa zawory na cylinder. Podwójny, chromowany układ wydechowy pozwala delektować się niezwykłym brzmieniem od najniższej prędkości obrotowej.

Wsiadając na motocykl poczujemy pozytywne emocje jeszcze nim pokonamy pierwszy kilometr. Wyjątkowa pozycja za kierownicą sprawi, że każdy dystans będzie niezapomnianym przeżyciem.

Przy tym Junak M16 125 jest jednośladem niezwykle oszczędnym, legitymującym się średnim spalaniem na poziomie 3.6 L/100 km. W połączeniu ze zbiornikiem o pojemności 13.5 L zapewnia zasięg na poziomie blisko 400 km.

Junak M15 125 – cena 16 899 zł

Ten model powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie motocyklistów oraz z chęci połączenia klasycznej linii cruisera z nowoczesnym wykończeniem.

Efektem jest oryginalna mieszanka, która może ująć zarówno fanów klasyki, jak i ceniących nowoczesną formę.

Sercem Junaka M15 jest dwucylindrowy silnik 125 ccm, zasilany wtryskiem i chłodzony cieczą, który zapewnia nie tylko dobre osiągi, elastyczność, ale także niecodzienną charakterystykę i brzmienie wydobywające się z nacechowanego sportowymi akcentami układu wydechowego.

Klasyczne dodatki w postaci chromowanych lusterek i klosza przedniej lampy oraz stacyjka w postaci pokrętła ulokowanego w pobliżu główki ramy to ukłon w stronę cruiserowych klimatów, a takie dodatki jak delikatny spojler pod silnikiem, czy tylny błotnik montowany do pojedynczego wahacza tworzą niepowtarzalną mieszankę, która sprawia, że wobec Junaka M15 125 ciężko przejść obojętnie.

Romet K 125 – cena 6 499 zł

To motocykl typu Naked dla motocyklistów mających klasyczne spojrzenie na pojazd. Komfortowy i niezawodny model który bez problemu dowiezie nas do pracy i poza miasto. To najtańsza propozycja dla motocyklisty posiadającego prawo jazdy kat B.

Romet Soft Chopper 2 – cena 7 599 zł

To idealny motocykl typu Chopper dla chcących zapoczątkować swoją przygodę z motocyklami i poczuć się jak na prawdziwym krążowniku. Pomimo niewielkiej pojemności silnika jest to dynamiczny i szybki motocykl o dużym komforcie.

Propozycja dla początkującego motocyklisty i weterana.

Romet SCMB – cena 8 868 zł

To nietuzinkowy, a zarazem fantastyczny Caffe Racer z mocnym i świetnie brzmiącym silnikiem.

SCMB nie tylko świetnie wygląda ale doskonale się prowadzi. Duże szprychowe koła z ogromnymi tarczami hamulcowymi, bardzo skutecznie dbają o bezpieczeństwo jadącego.

Keeway K Light - cena 10 990 zł

Marzy Ci się motocykl, który pozbawiony jest wszechobecnego plastiku i nawiązuje do klasyki gatunku z lat 70-tych? Uruchamianie kopniakiem miało w sobie to coś, czego Ci brakuje w obecnych konstrukcjach? To masz właśnie przed sobą obiekt poszukiwań, który jest ucieleśnieniem klasyki z nowoczesnymi dodatkami.

Kanapa K-Light zaprojektowana została z myślą o tym, by dwie dorosłe osoby mogły wygodnie ruszyć na nim w długa trasę. Wystarczy dobrać odpowiednie sakwy i można ruszać w pogoni za horyzontem.

By motocykl mógł być uznany za klasyka, błotnik musi być metalowy i w K-lighcie oczywiście jest.

Powiew nowoczesności, który dotarł do konstrukcji typu retro, to bez wątpienia licznik. Prosty w swej konstrukcji wskaźnik LCD pasujący do całego pojazdu wyróżnia się tym, że nawet w mocno słonecznym dniu widoczność na nim jest perfekcyjna.

Również bardzo współczesne jest zawieszenie tylnego koła pracujące na dwóch amortyzatorach gazowo-olejowych, które nadal wyglądają bardzo klasycznie, jednak ich kultura pracy i możliwości regulacji są tym czego brakowało pojazdom z lat 70-tych.

Keeway Superlight 125 - cena 10 999 zl

Konstrukcyjnie Superlight zdobywa serca wielu użytkowników dzięki niezawodnemu silnikowi z wtryskiem i wałkiem wyrównawczym, który brzmieniem nie odstaje od pełno rozmiarowych motocykli. Projektując go od strony użytkowej pomyślano także o wyższych osobach stosując wygodne szerokie platformy, w miejsce małych podnóżków. Wszystko to w trosce o Twój komfort i styl, który będziesz na nim reprezentować.

Dwa ponadczasowe matowe kolory: srebrny i czarny sprawiają, że nawet za 15 lat popatrzysz na ten pojazd i będzie on nadal wyglądał dobrze i świeżo. Wszystko to za sprawą włoskiego designu i solidnym metalowym dodatkom.

Keeway RKF – cena 13 600 zł

Ten nowy model posiada innowacyjny, chłodzony cieczą, czterozaworowy silnik z aż trzema świecami zapłonowymi.

Dzięki tym rozwiązaniom ze stosunkowo małej pojemności można uzyskać większą moc oraz sprostać normą emisji spalin.

Sześciobiegowa skrzynia pozwala utrzymać większą prędkość przy niższych obrotach i zapewnia lepsze przyśpieszenia przy niskim spalaniu.

RKF wyposażony został w reflektory typu LED, które wyjątkowo podkreślają jego charakter.

Zastosowany wyświetlacz LCD poza standardowymi informacjami podaje również na którym biegu w danej chwili podróżujemy.

Yamaha XSR125 – cena 20 500 zł

To najnowszy motocykl Yamahy z linii Sport Heritage o wysokiej specyfikacji obejmującej światła LED i kokpit LCD, jak w modelach XSR700 i XSR900 z silnikami o większej pojemności, a także lekką ramę Deltabox i przedni widelec typu USD, które zapewniają stabilność i komfort podczas jazdy.

Yamaha MT 125 – cena 22 500zł

Dynamiczny styl, nadwozie typu naked i niesamowite osiągi - nic dziwnego, że Yamahy MT przeciągnęły na Ciemną Stronę Japonii już tylu motocyklistów (Ciemna Strona Japonii – to przewodnie hasło marketingowe, jakie Yamaha przypisuje rodzinie MT) . Linia motocykli stale ewoluuje. Radykalny MT-125 zapewnia jeszcze lepsze osiągi i większy zastrzyk adrenaliny.

Yamaha R 125 – cena 23 500 zł

Od pierwszego przekręcenia manetki zrozumiesz, dlaczego R125 budzi szacunek na drodze. Dynamiczny silnik EURO 5 o mocy 125 cm3 jest wyposażony w system VVA Yamahy, który zwiększa moc i zapewnia wyjątkową wydajność i duże przyspieszenie. Wyścigowe sprzęgło A&S dba o precyzyjną kontrolę zachowania podwozia podczas redukcji biegów.

Podobnie jak każdy model serii R, R125 ma kompaktowe podwozie Deltabox wyposażone w aluminiowy wahacz, widelec typu upside-down o średnicy 41 mm i lekkie koła zapewniające wyjątkową zwinność w zakrętach. Nowa opcja kolorystyczna Icon Blue podkreśla jego dynamiczny wygląd, a zoptymalizowana pozycja kierownicy, dobrze wyściełana kanapa i aluminiowe podnóżki zapewniają komfortową jazdę.

Motocykle do 125 ccm. Miejska propozycja – trójkołowce

Podczas przygotowania materiałów o dostępnych w Polsce motocyklach/skuterach, którymi można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii B, natknęliśmy się na jeszcze jedną arcyciekawą alternatywę.

Od grudnia 2018 roku obok 125-ek pojawiła kolejna grupa motocykli na których można jeździć bez prawa jady kategorii A / A2 / A1. Są to motocykle trójkołowe, bez ograniczenia pojemności i mocy. Takie oferty znaleźliśmy w ofercie Yamahy – modele Tricity.

Dzięki dwóm przednim kołom zapewniającym większą przyczepność i krótszą drogę hamowania, trójkołowe skutery Tricity świetnie nadają się dla osób ceniących zwiększone poczucie stabilności oraz pewności na drodze. Do prowadzenia Tricity 300 i Tricity 125 wystarczy samochodowe prawo jazdy kategorii B, dzięki czemu mieszkańcy miast mogą dojeżdżać do pracy łatwiej, taniej i przyjemniej.

Yamaha Tricity 300 – cena 39 000 zł

Wszystkie elementy tego skutera miejskiego klasy premium zostały tak zaprojektowane, aby jazda była lekka, łatwa i przyjemna. Dwa pochylane koła przednie zapewniają zwiększoną przyczepność pozwalającą płynnie pokonywać zakręty, a lekki układ kierowniczy i wąska konstrukcja ułatwiają manewrowanie na zatłoczonych ulicach.

Za każdym razem, gdy się zatrzymasz, system blokady przechyłu Standing Assist ułatwi postój. A gdy tylko zapali się zielone światło, silnik Blue Core o pojemności 300 cm3 zgodny z normą EURO5 zareaguje błyskawicznie, pozwalając Ci dotrzeć do celu w rekordowo krótkim czasie. Stylowe nadwozie i wiodąca w klasie specyfikacja sprawiają, że Tricity 300 jest najlepszym pojazdem do poruszania się po mieście.

Motocykle do 125 ccm. Nie warto zwiększać mocy

Ponieważ ceny tych modeli są niższe niż motocykli z większymi silnikami, zapewne są tacy, którzy zastanawiają się nad zakupem takiego modelu i „podrasowaniu” lub wymiany silnika. Ostrzegamy zatem, że wielu Policjantów (nie tylko z patroli motocyklowych) jest w stanie określić, czy motocykl nie jeździ szybciej niż wskazuje homologacja fabryczna.

Ponadto podczas wypadku, gdy Policja stwierdzi, że motocykl był niezgodny z homologacją, ubezpieczyciel odmówi posiadaczowi „przerobionego” motocykla wypłaty ubezpieczenia.

Jeżeli do wypadku dojdzie z winy motocyklisty, będzie on musiał pokryć koszty naprawy także drugiego pojazdu.

Jeszcze większe problemy byłyby w przypadku gdyby ktoś miał trwałe obrażenia, lub był wypadek śmiertelny.

Stąd też odradzamy przerabiania takich motocykli.

Najpopularniejsze motocykle o pojemności 125 ccm

Model pojemność [ccm] moc [KM] skrzynia biegów zużycie paliwa l/100 km waga [kg] cena [zł] Romet 125 125 7,8 Manual 5 bd 128 6 499,00 zł Romet chopper 125 7,8 Manual 5 bd 105 7 599,00 zł Junak121 125 10,5 manual bd 123 7 899,00 zł Barton Classic 125 12,2 manual 2,4 125 8 499,00 zł Romet SCMB 125 7,2 Manual 5 bd 130 8 868,00 zł Junak 125 racer 125 10,9 manual bd 115 8 899,00 zł Junak RSX 125 10,6 manual bd 141 9 499,00 zł Keeway K Light 125 10,6 Manual 5 bd bd 10 990,00 zł Keeway Superlight 125 10,6 Manual 5 bd bd 10 990,00 zł Barton Hyper 125 9,8 Manual 5 2,7 152 11 299,00 zł Junak m12 125 10,1 manual bd 143 12 499,00 zł Keeway RKF 125 12,8 Manual 6 bd bd 13 600,00 zł Junak M11 Cafe 125 10,9 manual bd 150 13 899,00 zł Junak sc 125 125 15 Manual 6 bd 149 14 499,00 zł Barton Blade R 125 12,6 Manual 6 2,5 167 14 999,00 zł Junak m16 125 10,9 manual bd 185 15 999,00 zł Junak m15 125 10,9 manual bd 188 16 899,00 zł Honda MSX 125 Grom 125 9,8 Manual 5 bd 103 17 700,00 zł Aprilia SX 125 125 15 Manual 6 2,6 134 18 900,00 zł YAMAHA XSR 125 124 15 Manual 6 2,1 140 20 500,00 zł Honda CB 125R 125 15 Manual 6 2,1 123 21 400,00 zł YAMAHA MT 125 125 15 Manual 6 2,1 142 22 500,00 zł YAMAHA R 125 125 15 Manual 6 2,1 144 23 500,00 zł Aprilia RS 125 125 15 Manual 6 2,6 144 24 900,00 zł

