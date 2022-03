Motocykle. Jak przygotować jednoślad do sezonu?

Chyba każdy kiedyś marzył o tym by dosiąść klasyczny motocykl turystyczny, poczuć wiatr we włosach i pojechać w kierunku zachodzącego słońca. Ocenie to marzenie można spełnić w bardzo przystępnej cenie i nie musimy mieć nawet prawa jazdy na motocykl. Wystarczy, że od trzech lat będziemy posiadaczem prawa jazdy kategorii B. Dziś prezentujemy najpopularniejsze modele motocykli do 125 ccm.