Myjnie samochodowe (ręczna, automatyczna, bezdotykowa). Którą wybrać? Wady, zalety i porównanie kosztów

Nie można mieć wszystkiego. Nie ma rozwiązania, które jest szybkie, wygodne, tanie, skuteczne i jednocześnie bezpieczne dla lakieru. Zazwyczaj wybierając sposób mycia auta, musimy ograniczyć się do dwóch, maksymalnie trzech wymienionych wyżej cech. Jak będzie szybko i skutecznie, to na pewno nie będzie tanio i bezpiecznie dla lakieru. Jak zależy nam na bezpieczeństwie powłoki lakierniczej, trzeba się trochę namęczyć, a i tak idealne umycie auta może być trudne i czasochłonne. Jakie zalety i wady mają myjnie ręczne, automatyczne i bezdotykowe?

Myjnia ręczna/studio detailingowe

Dla wielu miłośników motoryzacji, myjnia ręczna to jedyne rozsądne rozwiązanie. Dlaczego? Otóż niektórzy kierowcy, swoje cztery kółka traktują nieco inaczej, niż tylko środek do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Dla wielu samochód to spełnienie marzeń, niejednokrotnie inwestycja życiowych oszczędności. Nie ważne, czy auto kosztowało 20 000 czy też 200 000 złotych – dla kierowcy ten egzemplarz może być bezcenny. Dlatego też regularne mycie i pielęgnacja to nie obowiązek, ale przyjemność i sposób na spędzenie wolnego czasu.

Myjnia ręczna dla takich użytkowników wydaje się oczywistym wyborem z kilku względów:

Bezpieczeństwo dla lakieru – w myjniach ręcznych zawsze mamy możliwość wyboru odpowiednich sposobów mycia auta; od doboru gąbek i szczotek, poprzez arsenał specjalistycznej chemii, która jest dostosowana do konkretnych zastosowań. W zależności od rodzaju powłoki lakierniczej, jej stanu, nałożonych powłok ochronnych (wosk, ceramika, folia itp.) użytkownik lub pracownik myjni może odpowiednio dobrać sposób mycia i rodzaj chemii. Dokładność mycia – żadna myjnia automatyczna lub lanca ciśnieniowa nie jest w stanie doczyścić zakamarków np. felg czy też delikatnie usunąć pozostałości po owadach bądź ptasie odchody. Poza tym podczas czyszczenia ręcznego można odpowiednio wcześniej pokryć szczególnie zabrudzone miejsca aktywną pianą lub szamponem, aby rozpuścić brud, a następnie bezpiecznie go usunąć. Na myjniach bezdotykowych, a w szczególności na myjniach automatycznych, nie ma czasu na takie procedury. Kompleksowość usług – na myjniach bezdotykowych i automatycznych priorytetem jest mycie nadwozia. Niekiedy możemy znaleźć punkty z odkurzaczem, zdarzają się również punkty oferujące czyszczenie parowe, ale to rzadkość. Na myjniach ręcznych oprócz dokładnego umycia nadwozia, można również skorzystać z usług dodatkowych takich jak czyszczenie tapicerki samochodowej, a nawet odgrzybiania klimatyzacji. Dogodna lokalizacja i wygoda – w większości przypadków myjnie ręczne znajdują się w sąsiedztwie dużych kompleksów handlowych, galerii, kin itp. na parkingach podziemnych lub przy stacjach benzynowych. Podczas mycia auta, inni pasażerowie mogą udać się na zakupy, zaś kierowca albo sam zajmuje się swoim pojazdem, albo zleca wszystko profesjonalistom, którzy wyczyszczą karoserię, wypolerują lakier, upiorą tapicerkę, odgrzybią klimatyzację i przygotują auto do odbioru w określonym czasie.

Wady? Oczywiście żadne rozwiązanie nie jest pozbawione wad, podobnie z myjniami ręcznymi. Jak wspomniałem na początku, wybierając rozwiązanie dokładnego mycia i bezpieczeństwa dla lakieru, musimy zrezygnować z innych cech. W tym przypadku jest to niestety czas. Nie jest to sposób dla tych, którzy chcą umyć auto w 10-15 minut i od razu ruszyć w trasę. Tutaj trzeba zainwestować o wiele więcej czasu, kilka godzin, niekiedy całe popołudnie. Jeśli ktoś oddaje auto do profesjonalnego studia detailingowego, zazwyczaj wiąże się to z poświęceniem na cały proces całego dnia lub kilku dni, jeśli będzie to dokładne mycie, glinkowanie, korekta lakieru, pranie tapicerki etc.

Kolejna wada to z pewnością koszt myjni ręcznej. Za totalnie podstawowy pakiet obejmujący mycie nadwozia, wycieranie do sucha, mycie felg, czernienie opon i wyczyszczenie progów, trzeba zapłacić od 30 do 50 złotych. Trwa to od 30 minut do jednej godziny, ale już ten pakiet da lepszy efekt, niż mycie auta na myjni automatycznej lub bezdotykowej. Jeśli do tego zestawu dołożymy podstawowe odkurzanie wnętrza, czyszczenie plastików i szyb od wewnątrz, zarówno poświęcony czas jak i cena ulegną podwojeniu. Jeśli do wszystkiego dołożymy woskowanie, mycie uszczelek, pranie tapicerki, usuwanie owadów itp. cena może podskoczyć do kilkuset złotych, a czas potrzebny na wykonanie wszystkich czynności wydłuży się do kilku godzin. Kompleksowe usługi detailingowe, obejmujące nakładanie twardego wosku, odnawianie plastików itp. mogą kosztować nawet 1000 złotych, ale wtedy auto wygląda jakby odmłodniało o połowę.

Myjnia automatyczna

Teraz zupełnie inny front – myjnie automatyczne. Miłośnicy motoryzacji omijają je szerokim łukiem i uważają, że to największe zło dla lakieru. Wiele w tym racji, bowiem myjnie automatyczne są szybkie, wygodne, względnie skuteczne, ale nie zawsze tanie i na pewno nie zawsze bezpieczne dla lakieru. Z myjni tego typu zazwyczaj korzystają firmy transportowe, wypożyczalnie samochodów, przewoźnicy oraz właściciele busów czy aut dostawczych. Nie każdy ma czas i chęci, aby codziennie wieczorem po wykonanej pracy ganiać z lancą wokół auta lub czyścić felgi miękka gąbką. Tutaj wjeżdżasz, czekasz kilkanaście minut i wyjeżdżasz czystym autem. Jak będzie wyglądał lakier po kilkunastu lub kilkudziesięciu sesjach na takiej myjni? No cóż, może być różnie…

Myjnie automatyczne mają oczywiście wiele zalet m.in.:

Dobra lokalizacja – zazwyczaj przy stacjach paliw, więc kierowca może załatwić wszystko przy jednej wizycie tj. zatankować auto, dolać płynu do spryskiwaczy, zjeść hot-doga, wypić kawę i umyć auto. Oszczędność czasu – a wszystkie te powyższe zadania wykona w maksymalnie 20-30 minut. Wygoda – podczas mycia kierowca nie musi praktycznie nic robić. Wystarczy, że podjedzie we wskazane miejsce, wybierze odpowiedni program mycia lub wpisze kod wydrukowany przez kasjera i… na tym kończy się jego rola. Często nie trzeba nawet wysiadać z auta. Cena mycia – mycie na myjni automatycznej jest zazwyczaj dość tanie. Podstawowe programy obejmujące mycie karoserii, felg, podstawowe woskowanie i suszenie to koszt kilkunastu złotych. Jeśli wybierzemy mycie pianą aktywną, dodatkowe woskowanie, polerowanie, mycie podwozia itp. koszt może wzrosnąć nawet dwukrotnie, ale nawet najdroższe programy nie przekraczają ceny 45-50 złotych. Na wielu myjniach obowiązują również oferty rabatowe dla tych, którzy często korzystają np. z oferty stacji paliw.

Wady są dość oczywiste. Jest to przede wszystkim ryzyko uszkodzenia lakieru lub powłoki ochronnej w przypadku częstego korzystania z myjni automatycznej. Bywa, że na mniejszych, mało popularnych myjniach automatycznych, szczotki są już zużyte, zaniedbane, brudne lub niskiej jakości. Jeśli ktoś ma szczególne obawy, przed skorzystaniem z konkretnej myjni może przyjrzeć się efektom pracy automatów ewentualnie dopytać pracowników o szczegóły wykonywanych usług. Myjnie automatyczne bardzo często są również niedokładne. Nawet najlepsze czujniki nie są w stanie ocenić własnej pracy i po zakończeniu programu może okazać się, że brud nie został domyty. Na myjniach ręcznych lub bezdotykowych sami oceniamy efekt pracy i w razie potrzeby konkretnemu miejscu wystarczy poświęcić nieco więcej czasu.

Myjnia bezdotykowa

Dla wielu kierowców optymalnym rozwiązaniem jest myjnia bezdotykowa. Jest bezpieczniejsza dla lakieru niż myjnia automatyczna, szybsza od myjni ręcznej i zdecydowanie najtańsza. To rozwiązanie dla tych, którym się spieszy, chcą szybko umyć samochód np. po przebytej trasie, ale nie chcą katować lakieru brudnymi szczotkami. Poza tym umycie auta może kosztować poniżej 10 złotych, a to zdecydowanie najbardziej korzystne rozwiązanie.

Do największych zalet myjni bezdotykowych należy:

Brak kontaktu z lakierem – zarówno w myjniach ręcznych jak i automatycznych, lakier ma kontakt z produktami myjącymi tj. gąbki, ścierki, szczotki itp. Na myjniach bezdotykowych nie dotykamy lakieru żadnym przedmiotem, a brud zmywany jest za pomocą zmiękczenia odpowiednią chemią np. pianą aktywną lub szamponem, a następnie za pomocą wody pod ciśnieniem ze specjalnym proszkiem, który usuwa zabrudzenia. Mycie trudno dostępnych miejsc – myjnie bezdotykowe sprawdzają się w przypadku mycia trudno dostępnych miejsc tj. wewnętrzna część felg, nadkola, wnęki w zderzaku, podwozia itp. Lancę możemy wsunąć w szczeliny między nadkolem i oponą i wypłukać nagromadzony brud, czego z pewnością nie uda się zrobić na myjni automatycznej. Po przejażdżce w terenie na myjni bezdotykowej wypłukamy również błoto z podwozia, zderzaków, zakamarków itp. Elastyczność czasowa – myjnie bezdotykowe są otwarte zazwyczaj 24/7, więc możemy je odwiedzać wtedy, gdy tylko mamy ochotę. Nie musimy ograniczać się do czasu pracy galerii handlowej lub punktu usługowego. Kierowca może odwiedzić myjnię bezdotykową na 15 minut po pracy, lub spędzić na niej nawet godzinę późnym wieczorem. Dostępność dodatkowych usług – w wielu przypadkach myjnie bezdotykowe są usytuowane w dogodnych lokalizacjach. Oprócz tego posiadają stanowiska do odkurzania wnętrza, prania tapicerki, można tam sprawdzić i uzupełnić ciśnienie w oponach lub skorzystać z automatu z napojami, nawet późnym wieczorem. Niska cena i oferty rabatowe – opłukanie auta z kurzu i lekkich zabrudzeń nie będzie kosztowało więcej, niż 3-4 złote. Mycie wraz z woskowaniem przy odpowiedniej wprawie nie przekroczy kosztu 10 złotych, a solidne mycie i odkurzanie całego auta zmieści się w 20 złotych. Ponadto sieci myjni bezdotykowych posiadają oferty rabatowe, karty dla stałych klientów, różne akcje promocyjne itp.

Wydawałoby się, że myjnia bezdotykowa jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, ale to tylko pozory. Przy nieodpowiednim stosowaniu, może być zarówno nieskuteczna, jak i niebezpieczna dla lakieru. Woda z mikroproszkiem pod bardzo wysokim ciśnieniem może uszkodzić lakier. Jeśli lakier posiada już uszkodzenia np. pęknięcia lub odpryski, woda pod wysokim ciśnieniem może dostać się pod powłokę lakierniczą, a w skrajnych przypadkach, całkowicie oderwać uszkodzony fragment. Zbyt bliskie operowanie lancą przy uszczelkach może je uszkodzić. Warto również uważać przy drobnych elementach lub lusterkach, bowiem strumień wody może je nawet wyłamać. Mycie bezdotykowe może być również męczące, a przy niskich temperaturach, dość niekomfortowe.

Podsumowanie

Czy można wybrać najlepsze rozwiązanie? Tak, ale cokolwiek byśmy nie wybrali, znajdą się tacy, którzy zanegują nasz wybór. Jako miłośnicy motoryzacji, najbardziej trafnym wyborem jest oczywiście myjnia ręczna, która jest nie tylko najskuteczniejsza, ale i najbezpieczniejsza dla lakieru. Auto po kompleksowej usłudze mycia i czyszczenia wnętrza wygląda świetnie, a kierowca może poczuć, jakby jechał autem dużo młodszym. Wadą jest oczywiście koszt i czas trwania usługi. Największa zaletą myjni automatycznych jest z kolei bardzo krótki czas trwania mycia i względna skuteczność. Koszt również jest niski, ale czy to jest wystarczający argument, aby niszczyć lakier? Myjnia bezdotykowa to optymalne rozwiązanie doraźne, które pozwoli domyć auto z niewielkich zanieczyszczeń niskim kosztem. Należy jednak pamiętać, że większe zabrudzenia trudno będzie zmyć wodą pod ciśnieniem, a nieumiejętne operowanie lancą może uszkodzić lakier, uszczelki lub delikatne elementy nadwozia.

