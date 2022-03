Na czym polega korekta lakieru? Czy można ja wykonać samemu?

Co to jest korekta lakieru i na czym ona polega?

Korekta lakieru często bywa nazywana królową detailingu. Jest to jeden z najbardziej spektakularnych zabiegów, które wykonuje się na karoserii pojazdu. Dzięki niemu można skutecznie pozbyć się wszelkich rys, odprysków i zmatowień, a w efekcie nadać lakierowi samochodowemu nieskazitelny blask. Korekta lakieru pozwala więc na przywrócenie pojazdowi estetycznego i lśniącego wyglądu. Proces ten zwykle polega na określeniu rodzaju zarysowań, a także ocenie ogólnego stanu powłoki lakierniczej. Oględziny pojazdu są bowiem pierwszym krokiem do tego, by można było dobrać odpowiednie narzędzia i techniki do wykonania korekty lakieru. Obecnie można wyróżnić następujące rodzaje korekty powłoki lakierniczej:

korekta lakieru jednoetapowa- jest to tak zwana korekta one step. Jej głównym założeniem jest odświeżenie powłoki lakierniczej, a także nadanie jej niesamowitej głębi koloru. Pozwoli ona na usunięcie drobnych zarysowań, a także sprawi, że auto odzyska swój dawny blask.

korekta lakieru dwuetapowa- to już bardziej zaawansowany proces, który zwykle daje imponujące rezultaty. Odbywa się on za pomocą specjalnie dobranych technik polerskich, a także pozwala na usunięcie z karoserii głębszych zarysowań i zmatowień.

korekta lakieru trzyetapowa- ten rodzaj korekty sprawdza się w przypadku najbardziej wymagających pojazdów. Dzięki niej można usunąć nawet najgłębsze rysy i zadrapania, w karoseria może zyskać lustrzany blask.

Samodzielna korekta lakieru- czy warto?

Wielu kierowców niechętnie udaje się do zakładów car detailingu, gdyż niestety, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które często są dość wysokie. Nie da się ukryć, że ceny i konieczność unieruchomienia pojazdu na kilka godzin nie brzmi dla nikogo z nas zbyt zachęcająco. Wobec tego kierowcy zastanawiają się czy można i czy warto samodzielnie wykonać korektę lakieru? Otóż oczywiście, że takie zabiegi są możliwe we własnym zakresie. Obecnie na rynku możemy spotkać się z niezwykle szeroką gamą produktów do car detailingu. Z pewnością będzie nam potrzebna szlifierka, a także odpowiednie preparaty polerskie i wosk do samochodu. Warto jednak wiedzieć, że samodzielna korekta lakieru jest zadaniem niezwykle czasochłonnym i wymagającym odpowiedniej wiedzy. Już zbyt intensywna praca ze szlifierką, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia lakieru, którego naprawa będzie nas jeszcze więcej korzystała. Zatem czy warto podejmować się tego procesu samodzielnie? Okazuje się, że nie warto. Oddając pojazd w ręce specjalistów, mamy pewność, że posiadają oni nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale także i narzędzia, które rzeczywiście pozwolą na osiągnięcie zadowalających rezultatów. Powłoka lakiernicza po wizycie w zakładzie car detailingu będzie wyglądała jak nowa, a nasz samochód zyska dodatkowe walory estetyczne. Korekta lakieru u specjalistów z pewnością warta jest swojej ceny.