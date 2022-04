Na czym polega leasing samochodu dla firmy i osoby prywatnej?

VW FS przygotował kilka propozycji finansowania na zasadzie leasingu wysokiej klasy samochodów marek Audi, SEAT i ŠKODA – i jest to zarówno opcja dla przedsiębiorców, jak i leasing konsumencki. W przypadku pozostałych marek Grupy Volkswagen oferowany jest leasing dla firm.

Atrakcyjne finansowanie jak abonament

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozwiązań klasycznych, a także leasingu jak abonament. Opcja abonamentowa polega na tym, że za użytkowanie nowych aut (ale nie tylko – ponieważ w VW FS STORE znajdziemy także auta poleasingowe) płacisz co miesiąc niską ratę o tej samej wysokości przez cały okres trwania umowy, czyli przez dwa, trzy lub cztery lata. Tu od razu można wspomnieć o zalecie, którą jest możliwość wymiany firmowych pojazdów na nowsze nawet co dwa lata! Kolejny argument na tak to opłata wstępna, która zaczyna się od 0%, co jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują i nie mają środków finansowych, a może nie chcą ich po prostu inwestować w zakup samochodu.

Leasing dla osoby prywatnej to leasing jak abonament, a niska rata miesięczna wynika tu – podobnie jak w przypadku leasingu jak abonament dla firm – z tego, że nie spłacamy całkowitej wartości samochodu. Jak to możliwe? Przygotowując to rozwiązanie, wzięto bowiem pod uwagę, że samochód każdego dnia traci na wartości, czyli jego cena rynkowa spada. Klient spłaca więc ustaloną przy zawieraniu umowy szacowaną utratę wartości pojazdu, co sprawia, że rata jest naprawdę atrakcyjna. Rozwiązanie jest elastyczne i przy użyciu kalkulatora na stronie Vwfs.pl można ją dodatkowo jeszcze bardziej dostosować do aktualnych potrzeb i możliwości. Warto to zrobić świadomie, ustawić odpowiednie parametry: czas trwania umowy leasingowej, opłatę wstępną oraz roczny limit kilometrów, ponieważ raz ustalona rata nie zmienia się przez cały okres finansowania.

Zwrot samochodu jako jedna z opcji

Leasing dla przedsiębiorcy oraz leasing dla osoby prywatnej w opcji abonamentowej to także elastyczne zakończenie umowy. Podpisując umowę, nie musisz przecież wiedzieć – bo nie zawsze łatwo to przewidzieć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach – jak będzie wyglądała twoja sytuacja po zakończeniu leasingu. VW FS daje ci możliwość zadecydowania pod koniec okresu leasingu. Możesz zwrócić samochód dealerowi lub wykupić go i użytkować, sprzedać – cokolwiek zaplanujesz. Pierwsza opcja daje ci możliwość wybrania nowszego modelu z finansowaniem jak abonament.

Skorzystaj z kalkulatora leasingu lub kredytu i oblicz swoją ratę w wybranym finansowaniu.