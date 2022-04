Najlepiej sprzedające się samochody na świecie w 2021 roku. Ranking

Pierwsze miejsce Corolli w zestawieniu najpopularniejszych samochodów na świecie to rezultat dostarczenia klientom Toyoty w 2021 roku 1,1 miliona egzemplarzy tego modelu, co oznacza wzrost rok do roku o 3,6%. Drugie miejsce należy do Toyoty RAV4 dzięki sprzedaży 1 miliona samochodów. Liczba ta przekłada się na wzrost o 1,2% w porównaniu do 2020 roku. Podium zamyka Ford F Series.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwa modele Toyoty. Piąte miejsce zajął model Camry po awansie o 4 pozycje. Średniej wielkości sedan Toyoty, który w Europie jest oferowany wyłącznie z napędem hybrydowym, zanotował wzrost o 12,7% do poziomu 686 000 sprzedanych egzemplarzy.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

Jeszcze bardziej wzrosła sprzedaż Toyoty Yaris. Wynik 589 834 egzemplarzy jest o 28,7% wyższy niż rok wcześniej, zapewniając miejskiej Toyocie awans o 6 pozycji na miejsce siódme.

TOP5 najlepiej sprzedające się samochody na świecie w 2021 roku według focus2move.com.

1. Toyota Corolla - 1,1 mln egzemplarzy

2. Toyota RAV4 - 1 mln

3 Ford F Series - 862 422

4. Honda CR-V - 730 254

5. Toyota Camry - 686 301

Zobacz także: Nissan Qashqai trzeciej generacji