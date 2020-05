Najmniej awaryjne auta. Ranking awaryjności ADAC 2020

Koszty usług na rynku części i napraw samochodowych w 2010 r. stanowiły aż 54% przychodów całej branży. Jednak by zapewnić sobie rentowność, firmy zmuszone są stanąć do wyścigu o klienta, wychodząc z ofertą do konkretnych odbiorców. W Internecie powstała właśnie nowa opcja, stanowiąca odpowiedź na te przemiany.