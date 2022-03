Najtańsze nowe samochody w Polsce. Segment C i D - sprawdzamy ceny

Na początku naszego zestawienia pragniemy jednak zwrócić uwagę, że wszystkie ceny podane w raporcie to najniższe wartości cennikowe. Może się zatem okazać (i na pewno okaże), że na „najtańszy model cennikowy” musimy czekać dłużej niż na inną wersję. Jest to efektem „wojny cennikowej”. Większość producentów, aby umieścić w cenniku super atrakcyjną wersję „w cenie od...”, przygotowuje w ofercie ubogą opcję, która... nie wzbudza żadnego zainteresowania nabywców. W efekcie, jako model bez zainteresowania, nie będzie preferowany przez importera i nie będzie zamawiany. Pozostając jedynie punktem odniesienia, od jakiej kwoty „startują” ceny danego auta.

Ceny aut. Segment C, czyli klasa Golfa

Jest to z pewnością najbardziej popularny segment. Wymiary aut należących do tej klasy gwarantują wygodną podróż czterech dorosłych osób nawet na dłuższe przejażdżki. Dodatkowo kompaktowe wymiary samochodów pozwalają także na swobodną jazdę w mieście. Ciekawostką jest fakt, że pierwszy model hatchbacka tej klasy, który zapoczątkował istnienie tego segmentu, to Volkswagen Golf (w 1974 roku). Model ten przez długie lata był niekwestionowanym królem segmentu, który nawet przybrał od niego nazwę. Obecnie, przy dużej ilości konkurencyjnych modeli, jego dominacja się zatarła,

Aktualnie oferowane w Polsce modele to m.in.: Citroen C4 – 81 400zł, Dacia Logan 57 900 zł, Fiat Tipo 54 900 zł, Ford Focus 89 090 zł, Hyundai i30 70 700 zł, Kia Ceed 73 900 zł, Mazda 3 - 99 900 zł, Opel Astra - 82 900 zł, Peugeot 308 - 90 300 zł, Renault Megane - 84 900 zł, Seat Leon - 79 900 zł, Skoda Scala - 71 950 zł, Skoda Octavia – 91 000 zł, Toyota Corolla – 83 900 zl, VW Golf – 88 290 zł

Ceny aut. Pięć najtańszych wśród modeli segmentu C

Dacia Logan – 57 900 zł (1.0/ 91 KM wersja Essential)

To pierwszy model rodziny Dacia, który zapoczątkował istnienie nowej marki. Można też uznać, że był to pierwszy model budżetowy. Dacia Logan III została po raz pierwszy zaprezentowana jesienią 2020. Samochód wraz z bliźniaczym modelem Sandero został oparty o płytę podłogową CMF-B współdzieloną z Renault Clio V.

Nowy model jest dłuższy i szerszy od poprzednika, przy czym ma łagodniej opadającą linie dachu ku tyłowi. Dacia zamierza nowym modelem bezpośrednio konkurować z większymi samochodami takimi jak m.in. Skoda Octavia.

Dostępne silniki – 1.0 LPG/ 91 KM

Cena: od 57 900 zł do 61 400 zł

Dostępność na rynku: wyczerpanie puli na samochody w 2022 roku

Fiat Tipo – 64 800 zł (1.4/ 100 KM wersja Tipo)

Tipo sedan zadebiutował na polskim rynku w lutym 2016. W tym roku też był sukces handlowy. 1200 z 1500 egzemplarzy zaplanowanych przez producenta na nasz rynek w 2016 roku, zostało sprzedane jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży. Rok później na rynek trafiły wersje kombi i hatchback.

W październiku 2020 Fiat Tipo przeszedł obszerną restylizację. Zmiany objęły m.in. atrapę chłodnicy z nowym logo producenta, światła przednie i tylne (od teraz wykonane w technologii LED), oraz zderzak przedni. Modyfikacje objęły także wnętrze.

Wersje silnikowe: 1.0 t/ 100 KM, diesel 1.3Multijet/ 95 KM, diesel 1.6 Multijet/ 130 KM

Ceny: od 64 800 zł do 96 500 zł

Dostępność na rynku: droższe są dostępne. Na zamówione wersje trzeba czekać 2 miesiące

Gwarancja ceny: TAK

Hyundai i30 – 70 700 zł (1.5/ 110 KM wersja Modern)

Hyundai i30 III został zaprezentowany w 2016 roku.

Wraz z rozpoczęciem produkcji rocznika modelowego 2019 (lato 2018), pojazd przeszedł delikatną modernizację.

W lutym 2020 model przeszedł drugą, znacznie rozleglejszą restylizację. Z przodu pojawiły się nowe wkłady reflektorów wykonane w technologii LED, większy i szerszy wlot powietrza nawiązujący do języka stylistycznego Sensuous Sportiness, a także przeprojektowane wkłady lamp tylnych oraz nowy kształt tylnego zderzaka. W kabinie pasażerskiej pojawił się zaś większy ekran systemu multimedialnego

Oferta silnikowa: 1.5/ 110 KM, 1.0 t/ 120 KM, 1.5 t/ 160 KM, 2.0t/ 250 KM, 2.0 t/ 280 KM

Cena: od 70 700 zł do 155 900 zł

Czas oczekiwania; wersja 1,0 manual 3 miesiące, inne wersje od 6 do 7 miesięcy

Gwarancja ceny: NIE



Skoda Scala – 71 950 zł (1.0/ 95 KM wersja Active)

Samochód został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w grudniu 2018 jako następca modelu Rapid. Auto zastąpiło zarówno wersję liftback jak i hatchbacka Spaceback. Nazwa „Scala” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza schody, co jest metaforą awansu jaki zaszedł przy porównaniu Scali z modelem Rapid. Scala jest większa, lepiej wykonana i pozycjonowana jako pełnoprawny gracz klasy kompaktowej.

Oferta silnikowa: 1.0/ 95 KM, 1.0/ 110 KM, 1.5/ 150 KM

Cena: od 71 950 zł do 101 600 zł

Czas oczekiwania: od 6 do 7 miesięcy

Gwarancja ceny: NIE



Kia Ceed – 73 900 zł (1.0/ 100 KM wersja wyposażeniowa S)

Kia Ceed III została zaprezentowana w roku 2018. W modelu, Kia zdecydowała się dokonać korekty nazwy i odejść od dotychczasowego nietypowego zapisu. Z nazwy cee'd wycofany został apostrof, a litera "C" zmieniona została z małej na dużą, przemianowując przez to pojazd na prostsze Kia Ceed.

Samochód zbudowany został na zupełnie nowej płycie podłogowej K2 koncernu Hyundai, która wykorzystana została również do budowy przedstawionej kilka miesięcy wcześniej trzeciej generacji bliźniaczego modelu Hyundai i30. Dopracowanie układu jezdnego pojazdu powierzono byłemu twórcy pojazdów serii M niemieckiej marki BMW, Albertowi Biermann'owi.

Oferta silnikowa: 1.0/ 100 KM, 1.0/ 120 KM, 1.5/ 160 KM, 1.6/ 204 KM, diesel 1.6/ 136 KM, PHEV 1.6/ 141 KM

Cena: od 73 900 zł do 148 500 zł

Dostępność na rynku: pojedyncze sztuki w salonach. Aktualny czas oczekiwania na wersje zamówioną do 4 miesięcy manual, do 6 miesięcy automat

Gwarancja ceny: TAK

Ceny aut. Samochody Segmentu D – klasa średnia wyższa

Bez wątpienia są to najbardziej komfortowe samochody w tym zestawieniu. Ich wielkość i wykonanie gwarantują bardzo wysoki komfort jazdy. Dodatkowo istnieje możliwość maksymalnego doposażenia tych wersji przez co wkraczają w świat wersji luksusowych.

Warto również zwrócić uwagę na dwa aspekty:

Najtańsze wersje klasy Premium, jak Audi i BMW nie są droższe niż najtańsze popularne; VW Passat – jeden z prekursorów w tej klasie – jest obecnie tylko w wersji kombi, gdyż... takiego modelu szukali klienci.

Oto zestawienie najpopularniejszych modeli tej klasy w Polsce: Alfa Romeo Giulia – 186 000 zł, Audi A4 – 142 000 zł, BMW 3 – 138 000 zł, Ford Mondeo 112 000 zł, Mazda 6 130 900 zł, Mercedes C – 186 400 zł, Opel Insignia - 147 600 zł, Peugeot 508 – 142 400 zł, Renault Talisman 131 900 zł, Skoda Superb – 127 100 zł, Toyota Camry 162 000 zł, VW Passat – 119 900 zł, VW Arteon – 152 890 zł, Volvo S60 – 190 900 zł

Ceny aut. Pięć najtańszych wśród modeli segmentu D

Ford Mondeo – od 112 000 zł (2.0 EcoBlue/ 150 KM Trend)

Ford Mondeo V został zaprezentowany po raz pierwszy w 2012 roku.

Samochód zbudowany został na nowej płycie podłogowej CD, a także otrzymał zupełnie nową konstrukcję tylnego zawieszenia. Pojazd był tym razem samochodem światowym, identycznym z drugą generacją przeznaczonego na rynek Ameryki Północnej modelu Fusion. W związku z jego globalną ofertą, gdzie bardzo często był także oferowany jako wersja luksusowa, jego nadwozie jest bardzo przestronne, a komfort nawet w najtańszej wersji jest zaskakująco dobry.

W marcu 2021, producent potwierdził doniesienia, że model Mondeo zniknie z oferty. Koniec produkcji ostateczne wyznaczono na marzec 2022.

Oferta silnikowa: hybryda/benzyna 2.0/ 187 KM, diesel 2.0 EcoBlue/ 150 KM, diesel 2.0 EcoBlue/ 190 KM

Ceny od: 112 000 zł do 167 700 zł

Dostępność na rynku: aktualnie pojazd wycofany już z rynku. Możliwe pojedyncze sztuki u dealerów

Volkswagen Passat – cena od 119 900 zł (1.5 Tsi/ 150 KM wersja Business)

Volkswagen Passat VIII został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w lipcu 2014. Samochód został zbudowany na bazie modułowej płyty MQB, która wykorzystana została do budowy m.in. Škody Superb III, Škody Octavia III oraz Volkswagena Golfa, czy Audi A4.

W roku 2014, w Paryżu zaprezentowano wersję hybrydową GTE, a w roku 2015 wersję Alltrack – kombi z podwyższonym nadwoziem i napędem na cztery koła.

W grudniu 2021 roku producent wycofał z oferty wersję sedan.

Oferta silnikowa: 1.5 TSI/ 150 KM, 2.0 TSI/ 190 KM, 2.0 TDI/ 150 KM, 2.0 TDI/ 200 KM, PHEV 1.4/ 218 KM.

Ceny: od 119 900 zł do 199 490 zł

Dostępność na rynku: termin realizacji 12 m-cy

Gwarancja ceny: NIE

Skoda Superb – 127 100 (1.5 TSI/ 150 KM Trend)

Škoda Superb III została po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w marcu 2015. Pojazd został zbudowany na płycie MQB, która wykorzystana została do zbudowania m.in. Volkswagena Passata.

W maju 2019 roku zaprezentowana została wersja po face liftingu. Najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu zmodernizowanej wersji pojazdu jest atrapa chłodnicy, po której obu krawędziach umieszczone zostały węższe reflektory przednie. Opcjonalnie mogą one być wyposażone w matrycowe lampy LED.

Oferta silnikowa:1.5 TSI/ 150 KM, 2.0 TSI/ 190 KM, 2.0 TSI/ 280 KM, 2.0 TDI/ 150 KM, 2.0 TDI/ 200 KM, PHEV 1.4/ 218 KM.

Cena: od 127 100 zł do 199 800 zł

Dostępność na rynku: czas oczekiwania od 7 do 8 miesięcy. Pojedyncze egzemplarze są u dealerów

Gwarancja ceny: NIE

Mazda 6 – 130 900 zł (2.0/ 165 KM SkyJOY)

Mazda6 III zadebiutowała jesienią 2012. Rok wcześniej zaprezentowano concept car Tekari, który zapowiadał stylizację KODO (dusza ruchu), oraz system technologii SkyActiv.

Jesienią 2014 roku wersję poddano faceliftingowi. Niewielkie zmiany stylistyczne zostały uzupełnione wprowadzeniem napędu 4x4 (tylko w wersji kombi) oraz bogatszym wyposażeniem (m.in. pojawił się ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i wyświetlacz przezierny HUD).

Wiosną 2018 roku zaprezentowano wersję po drugim większym faceliftingu. Zmieniono przedni zderzak i atrapę chłodnicy, która otrzymała wzór kraty z drobnych kostek. Atrapa schodzi niżej, a grubsza chromowana listwa pod nią ciągnie się na boki, podkreślając reflektory, na wzór modelu CX-5.

Dostępne silniki: 2.0/ 165 KM, 2.5/ 194 KM

Ceny: od 130 900 zł do 200 800 zł

Dostępność na rynku: aktualnie jest duża ilość na stoku. Zamówienie – w związku z zebraniem przez Mazdę dużej liczby zamówień na ten model w ostatnich tygodniach (w tym kilku kontraktów flotowych), najbliższa wolna produkcja planowana jest dopiero na grudzień 2022, z dostawą na marzec 2023.

Gwarancja ceny na chwilę pisania tekstu: TAK

Renault Talisman – 131 900 zł (1.3 Tce/ 158 KM ZEN)

Samochód został zaprezentowany w lipcu 2015 jako model klasy średniej będący jednocześnie następcą dwóch dotychczasowych pojazdów w tej klasie: Laguny i Latitude.

W 2020 roku model przeszedł restylizację nadwozia. Wprowadzono m.in. nową atrapę chłodnicy i zderzak przedni, wprowadzono zmodyfikowane reflektory z pełnymi światłami LED Matrix, oraz dodano nowe kolory nadwozia i wzory alufelg.

W konsekwencji niskiej sprzedaży, producent zakończył produkcję Talismana w roku 2022 i trwale wycofał się z obecności w klasy średnie.

Oferta silnikowa: 1.3 Tce/ 158 KM, diesel 2.0 dCi/ 160 KM, diesel 2.0 dCi/ 189 KM

Ceny: od 131 900 zł do 199 900 zł

Dostępność na rynku: pojedyncze egzemplarze u dealera

