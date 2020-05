Napęd elektryczny. Jak działają akumulatory w e-samochodach?

Na rynku motoryzacyjnym funkcjonują dwa popularne typu napędów. Określa się je skrótami PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), czyli hybrydowy pojazd elektryczny typu plug-in, oraz BEV (Battery Electric Vehicle), czyli pojazd napędzany silnikiem elektrycznym. PHEV to określenie stosowane dla nazwania samochodów wyposażonych w silnik elektryczny, jak i spalinowy. Określenie BEV odnosi się do samochodów w pełni elektrycznych.



W samochodach hybrydowych akumulatory elektryczne zwykle umieszczone są w tylnej części pojazdu, pod siedzeniami. Mają zarówno mniejszy rozmiar, jak i samą pojemność (wydajność), ponieważ samochód korzysta także z silnika spalinowego. W samochodach stricte elektrycznych (BEV), akumulatory mają zdecydowanie większą moc i pojemność, ale też rozmiar. Rozmieszczone są jednak płasko w podwoziu, dzięki czemu samochód staje się bardziej przestronny, a także zyskuje dodatkową przestrzeń bagażową pod maską.

Jak zbudowany jest akumulator w e-samochodach?

Akumulator dla pojazdów typu BEV i PHEV zbudowany jest z ogniw umieszczonych w połączonych ze sobą modułach. Akumulatory posiadają trójstopniowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem czy awarią.

Jaki dystans na jednym ładowaniu?

Obecnie samochody hybrydowe korzystając wyłącznie z silnika elektrycznego mogą pokonać odległości do 50 km. Akumulatory w samochodach typu BEV, umożliwiają przejechanie do 300 km.

Jak ładuje się samochody elektryczne?

Akumulatory w samochodach typu PHEV i BEV ładuje się w ten sam sposób - podłączając pojazd do źródła prądu. Można to zrobić w punktach szybkiego ładowania, które dysponują energią o wysokim napięciu i pozwalają naładować akumulator już w kilkadziesiąt minut. Punkty te są specjalnie oznaczone i znajdują się najczęściej na dużych parkingach, przy centrach handlowych czy stacjach benzynowych. Akumulatory te można też ładować podłączając je do standardowego gniazdka elektrycznego o napięciu 230V.

