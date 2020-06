Nawigacje Mio. Co przygotowano na wakacje?

Zbliżają się wakacje, a więc czas urlopów i wyjazdów. Epidemia koronawirusa spowodowała, że coraz więcej Polaków rezygnuje z publicznego transportu i do podróży wykorzystuje swoje samochody. Wzmożony ruch na drodze skłania, by przed podróżą dokładnie zaplanować całą trasę. Dlatego marka Mio wraz z ponownym otwarciem branży turystycznej i transportowej w ramach akcji „#oMioj Ryzyko, nawiguj bezpiecznie do celu”, postanowiła obniżyć ceny swoich najpopularniejszych nawigacji. Wybrane modele można kupić nawet o 100 zł taniej.





Osoby, które zdecydują się na zakup sprzętu mogą liczyć na obniżki cen zarówno podstawowych modeli jak i tych stworzonych z myślą o pojazdach specjalistycznych jak na przykład campery. Dla właścicieli takich pojazdów obniżono cenę nawigacji z dedykowaną funkcją Truck, która umożliwi uwzględnić nietypowe gabaryty samochodu w planowaniu trasy. Promocja trwa do wyprzedaży zapasów.

Model Wartość rabatu 7700 TRUCK 50 zł 7700 FEU/7800 50 zł 7700 PL/7100 20 zł 8500 50 zł 8670 Truck 100 zł Drive 65 truck 100 zł

