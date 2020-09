Niemcy. Aktywiści ekologiczni domagają się rezygnacji z silników spalinowych (video)

Demonstranci trzymali duży balon w kształcie samochodu typu SUV do góry nogami. W debacie publicznej w Niemczech pojawiały się postulaty o wjazdu SUV-ów do centrów miast czy nawet zakazania produkcji takich samochodów.



Aktywiści zaprezentowali swój program dotyczący polityki transportu, który przewiduje m.in. szybką rezygnację z silników spalinowych, czyli zakaz rejestracji samochodów z silnikami Diesla czy benzynowymi od 2025 r.

W drugim kwartale 2020 r. udział segmentu pojazdów ładowanych elektrycznie (ECV) w rynku wzrósł do 7,2% w porównaniu do 2,4% w analogicznym okresie ub.r. Mimo, że spadek liczby rejestracji samochodów osobowych spowodowany pandemią COVID-19 szczególnie dotknął segment pojazdów z silnikami diesla i benzynowymi, to nadal stanowią one ponad 80% sprzedaży.