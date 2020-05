Nissan. Marka może zamknąć fabrykę w Barcelonie

Nissan Navara to klasyka gatunku pick-upów. Aktualna generacja modelu jest obecna w sprzedaży już od 5 lat. Czy mimo sporego stażu rynkowego, samochód ten wciąż jest atrakcyjny? Jakich argumentów używa producent, by przekonać do niego klientów? Sprawdzamy to na przykładzie wersji N-GUARD napędzanej 190-konnym dieslem z automatyczną skrzynią biegów.