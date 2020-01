Nissan Qashqai 1.7 DCI 150 KM. Test, wady, zalety, wrażenia z jazdy

Co czyni ten samochód tak wyjątkowym, że klienci na wymagającym, europejskim rynku wybierają właśnie Qashqaia, a nie europejską konkurencję? Zapraszamy na nasz test.

Nissan Qashqai 1.7 DCI 150 KM. Nadwozie

Pierwsze wrażenie w obcowaniu z samochodem, to bodźce estetyczne. Nissan trafił w dziesiątkę. Bryła samochodu to już niemal ikona klasy crossover. Samochód jest elegancki, jednocześnie można się doszukać w nim sportowych akcentów. Jest wysoki, ale nie ma zaburzonych proporcji, jak większość crossoverów. Wygląda jak terenowy X-Trail, ale jednocześnie wydaje się lekki i zwinny, jak samochód klasy kompakt.

Dodatkowo Qashqai nie wpisuje się wyglądem w tzw. “samochód damski”, jak większość aut tej klasy. Z mojego “wywiadu środowiskowego” udało mi się jednoznacznie potwierdzić, że pod względem wizerunku za kierownicą dobrze czują się w Qashqaiu zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Co więcej samochód, co było dla mnie zaskoczeniem, zwracał uwagę wśród innych uczestników ruchu.

Nadwozie w testowanym egzemplarzu miało atrakcyjny, czerwony lakier, a na rantach osłonięte było plastikiem, co powinno skutecznie zabezpieczyć je w miejskiej dżungli i w lekkim terenie. Ciekawego wyglądu dopełniły atrakcyjne, 19 calowe felgi i relingi w metalicznym kolorze. Wydaje się, że wygląd to jeden z fundamentów ogromnej popularności samochodu wśród klientów, wedle starej zasady - kupujemy oczami.

Nissan Qashqai 1.7 DCI 150 KM. Wnętrze

Wnętrze, biorąc pod uwagę bardzo atrakcyjny wygląd zewnętrzny, nieco rozczarowuje. Brak tu nieco polotu czy elegancji z jaką poprowadzone są linie karoserii. Nie chcę być źle zrozumiany - jakość montażu jest dobra, choć w testowanym egzemplarzu skrzypiał nieco fotel, użyte materiały również są niezłe, ale konkurencja azjatycka w postaci Kia/Hundai i konkurenci europejscy mają w tej materii więcej do zaoferowania. Z drugiej strony zachowawczy wygląd kokpitu może znowu być próbą trafienia w szeroki segment odbiorców.

Ostatecznie to klient głosuje swoim portfelem w salonie. Jeśli jednak Nissan chciałby poprawić coś w kolejnej generacji swojego bestselleru, to powinien skupić się właśnie na jakości wnętrza. Co do ergonomii, to niewiele można jej zarzucić. Pozycja za kierownicą jest komfortowa. Pozytywne wrażenie sprawiają wygodne, wysoko osadzone fotele (w testowanej wersji podgrzewane i sterowane elektrycznie we wszystkich płaszczyznach), usportowiona, pogrubiona i spłaszczona na dole kierownica, świetny system audio (BOSE) i panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą.

System sterowania multimediami można uznać za sprawny. Część europejskiej konkurencji jest jednak w tym względzie o krok dalej w prędkości działania i ergonomii obsługi. Klasyczne, analogowe zegary są czytelne i estetyczne. Bagażnik ma przeciętną dla segmentu pojemność 410 litrów, jest ustawny, wyposażony w podwójną podłogę.

Nissan Qashqai 1.7 DCI 150 KM. Napęd/prowadzenie

Testowany samochód wyposażony był w silnik wysokoprężny 1.7 DCI (150 KM i 340 Nm) i automatyczną skrzynię X-Tronic CVT, który to zestaw dobrze radzi sobie z Qashqaiem zarówno w warunkach miejskich, jak i podczas szybkiej jazdy autostradowej. Silnik jak na diesla jest dość cichy, a charakterystyczne klekotanie słyszalne jest tylko gdy silnik jest zimny i na niskich obrotach. Skrzynia CVT spodoba się kierowcom nastawionym na komfortowe i spokojne przemieszczanie się do celu. Lubujący się w agresywnej, dynamicznej jeździe będą nieco rozczarowani efektami dźwiękowymi, dobiegającymi z jednostki, jak i samą dynamiką (do setki ponad 1,5 s. wolniej w porównaniu do skrzyni manualnej), która cierpi kosztem bezstopniowej zmiany przełożenia. Dla kierowców ambitnych, lubiących bawić się samochodem, proponuję skrzynię manualną lub dwusprzęgłową DCT (nie dostępna w testowanej wersji silnikowej).

Układ jezdny i kierowniczy można uznać za wzór do naśladowania w klasie. Inżynierom Nissana udało się uzyskać komfort i pewność prowadzenia jednocześnie. Kierownica daje przyjemny opór i poczucie czucia drogi, co dla motomaniaków jest niemal bezcenne. Hamulce zatrzymują Qashqaia na dystansie ok. 38 metrów (z prędkości 100 km/h), co jest przyzwoitym wynikiem. To właśnie układ jezdny jest moim zdaniem drugim filarem popularności Nissana. Jest faktycznie bardzo uniwersalny jak na crossovera przystało - doskonale sprawdzi się w ruchu miejskim (krawężniki i dziurawe drogi boczne), jak i w szybkiej jeździe autostradowej. Testowany egzemplarz był wyposażony w napęd 4x4, realizowany za pomocą sprzęgła hydrokinetycznego.

Dzięki temu Qashqai staje się jeszcze bardziej uniwersalny. Samochodem można wjechać w lekki teren, a wyjazd na narty i przejazd przez kopny śnieg nie będzie już koszmarem. Minimalne zużycie paliwa jakie udało mi się uzyskać, to 6 litrów/100 km. Przeciętna jazda miejska i jazda autostradowa z prędkością ok. 140km/h, to około 8 litrów/100 km. Jazda na niemieckich autostradach, z prędkością zbliżoną do maksymalnej, zakończyła się spalaniem na poziomie 9,5l/100 km.

Nissan Qashqai 1.7 DCI 150 KM. Podsumowanie/ceny

Po tygodniu spędzonym na intensywnym użytkowaniu Nissana Qashqai, zrozumiałem fenomen jego dobrej sprzedaży. Japońsko-francuscy inżynierowie znaleźli złoty środek klasy corssover. Qashqai nie jest może mistrzem żadnej kategorii, ale trafia w gusta szerokiej klienteli. Za jego kierownicą dobrze poczuję się zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Kierowca młody, jak i ten dojrzały nie będzie wstydził się zaparkować go pod domem. Ambitnemu spodoba się dobry układ jezdny, sparowany z manualną skrzynią biegów i silnikiem generującym 340 Nm.

Kierowca potrzebujący komfortu, idealnie odnajdzie się z napędem diesla zestawionym ze skrzynią CVT. Dynamiczni ludzie uprawiający sport, będą zachwyceni relingami i napędem 4x4. Nissan, nie dość, że stworzył nowy segment w motoryzacji, to sprawił drugą generacją modelu, że niemożliwe stało się możliwe. Stworzono prawdziwy samochód do wszystkiego i na każdą okazję, co klienci potwierdzili, wydając swoje ciężko zarobione pieniądze w salonach marki na całym świecie.

Na koniec sprawdźmy ile ten motoryzacyjny, szwajcarski scyzoryk kosztuje. Za podstawową wersję Qashqaia trzeba zapłacić 85 690 złotych (cena nie uwzględniająca promocji). Cena najbogatszej wersji Tekna+ zaczyna się od 137 890 złotych. Po wybraniu testowanego silnika, napędu 4x4 i skrzyni CVT wzrasta ona do 167 590 złotych. To dużo, ale za te pieniądze mamy świetnie wyposażony samochód, faktycznie gotowy na każde zadanie jakie może mu zlecić samotny, dynamiczny singiel, fanatyk sportów ekstremalnych, ojciec/matka rodziny z dwójką dzieci czy małżeństwo w podeszłym wieku. Szukasz mądrych, rozsądnych, uniwersalnych rozwiązań - Nissan Qashqai, scyzoryk szwajcarski wśród samochodów, jest wyborem dla Ciebie!

Dane techniczne Nissana Qashqai 1.7 DCI 159 KM i wybranych konkurentów