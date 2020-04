Nissan. Zamiast zysku - strata. Powodem koronawirus?

W oświadczeniu japoński producent samochodów napisał, że spodziewa się rocznej straty operacyjnej sięgającej 45 miliardów jenów (419,7 miliona USD) w porównaniu do poprzedniej prognozy ogłoszonej jeszcze w lutym, w której zysk operacyjny miał wynieść 85 miliardów jenów.

Oczekuje się, że strata netto wyniesie aż 95 miliardów jenów, w porównaniu z poprzednią prognozą zysku na poziomie 65 miliardów jenów.

Produkcja pojazdów została zawieszona w Hiszpanii od 13 marca, w Wielkiej Brytanii od 17 marca, a w Rosji od 30 marca. W ramach swojej działalności firma stosuje się do oficjalnych zaleceń obowiązujących w poszczególnych krajach, a ponadto wdrożyła szereg środków mających na względzie dobro pracowników i społeczności.

Zespoły Nissana wspierają wszelkie inicjatywy, w których przydatna może być ich wiedza z zakresu produkcji i inżynierii. Obejmują one produkcję i dystrybucję środków ochrony osobistej (PPE) dla pracowników pierwszej linii w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz produkcję respiratorów w Barcelonie.

Podobnie jak cała branża motoryzacyjna, Nissan z niecierpliwością oczekuje na wznowienie działalności, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w Europie. Obecnie sektor ten pracuje w bardzo dużej niepewności co do przyszłych warunków rynkowych, niemniej nie oznacza to rezygnacji z planowania niektórych działań.

