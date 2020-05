Nowe etykiety na oponach. Parlament Europejski zatwierdza porozumienie

Wielu kierowców zastanawia się nad tym, czy wybór zimowych opon w obecnych czasach w Polsce jest taki konieczny – w końcu zimny są u nas i coraz krótsze, i coraz cieplejsze, a ich prawdziwy atak jest najczęściej co prawda intensywny, lecz mija naprawdę szybko. Same opony to również dodatkowe koszt dla kierowców, którego wielu chce uniknąć. Pamiętajmy jednak – kupno opon zimowych sprawi, że i my, i inni uczestnicy ruchu drogowego będą bezpieczniejsi i to właśnie ten aspekt powinien być priorytetem dla każdego z kierowców.