Nowe samochody w Polsce. Te auta są najpopularniejsze!

To dziewiąty z rzędu spadek sprzedaży r/r. Wśród czynników odpowiedzialnych za ten spadek należy wymienić utrzymujące się perturbacje z dostępnością mikroprocesorów, a także problemy związane z inwazją Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi część surowców i komponentów wykorzystywanych przez europejskich producentów. Chociaż ukraińscy dostawcy wznowili działalność, dzięki czemu produkcja komponentów nieco wzrosła, to jednak jej aktualna wielkość nie pozwala na skompensowanie wcześniejszych strat. Dodatkowo, agresja na Ukrainę wpłynęła na ceny surowców, w tym niklu wykorzystywanego do produkcji baterii. O ile na początku roku cena tony niklu wynosiła 20-30 tys. USD, to po agresji rosyjskiej przekroczyła poziom 100 tys. USD. Wzrost ten przekłada się na ceny samochodów i wpływa na decyzje zakupowe klientów. Na polskim rynku dodatkowym czynnikiem jest inflacja oraz słaby złoty, co również przyczynia się do wzrostu cen.

Prognoza IBRM SAMAR na 2022 rok zakłada rejestrację 455 tys. samochodów osobowych oraz 70 tys. dostawczych. Sytuacja jest jednak dynamiczna i wynik na koniec roku może być odmienny od obecnie zakładanego.

Jak podaje IBRM SAMAR, według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w marcu 2022 roku zarejestrowano w Polsce 45 666 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 17,77% (-9 866 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 17,81% (+6 902 szt.) więcej niż w lutym 2022 roku. Dane skumulowane (117 902 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2022 roku o 13,27% (-18 045 szt.).

Cztery marki z pierwszych dziesięciu zanotowały więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotowała KIA – o 37,93%. Największy spadek liczby rejestracji zanotowała Skoda, o 42,68%.

Rynek nowych samochodów osobowych w Polsce w marcu 2022 roku



Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w marcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce 39 530 samochodów osobowych, o 17,39% (-8 323 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 17,86% (+5 989 szt.) więcej niż w lutym 2022 r. Dotychczas w 2022 roku zarejestrowano w Polsce 102 048 samochodów osobowych, o 13,43% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-15 826 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła luty 2022 roku na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 16 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (22 samochody na 10 000 mieszkańców), Czechy (30 szt. na 10 000 mieszkańców) oraz Słowenia (41 szt. na 10 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w lutym 2022 roku (ostatnie dostępne dane) 33 zarejestrowane samochody na 10 000 mieszkańców.

W marcu 2022 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,65%. Udział firm osiągnął poziom 70,35%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 27 809 aut. Udział klientów firmowych w 2022 roku wyniósł dotychczas 69,40%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Pięć z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - KIA o 38,03%, największy spadek zanotowała Skoda, o 42,56%.

Nowe samochody w Polsce. Która marka liderem?



Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2022 roku klienci kupili i zarejestrowali 118 482 auta tej marki, o 9,38% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 18,11%. Na pozycji wicelidera znalazła się KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 9 785 szt., o 38,03% więcej niż w 2021 roku. Udział marki wyniósł 9,59%. Na trzecim miejscu uplasowała się Skoda. Klienci czeskiego producenta zarejestrowali w 2022 roku 8 658 samochodów, o 42,56% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,48%. Na czwartej pozycji był Volkswagen, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 6 702 szt., o 33,41% mniej niż w 2021 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,57%. Na piątej pozycji jest Hyundai. W 2022 r. zarejestrowano 6 624 auta tej marki, o 24,63% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,49%.

Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2022 roku jest dotychczas Toyota Corolla (5 182 szt.; -20,85% r/r), za którą uplasowała się Toyota RAV4 (3 461 szt.; +41,27% r/r) oraz Toyota Yaris (3 452 szt. -33,04% r/r), następnie KIA Sportage (2 950 szt.;+47,80/r), a za nią Hyundai Tucson (2 692 szt.; +17,71% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (1 648 szt.; -39,94%), na drugim miejscu – Kia Sportage (1 407 szt.; +23,10%), na trzecim - Dacia Sandero (1 362 szt.; +412,03%), na czwartym – Dacia Duster (1 342 szt.;-18,77%), a na piątym Toyota Yaris Cross – (1 196 szt.).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (4 317 szt.; -9,84%). Na drugim miejscu jest Toyota RAV4 (2 382 szt.; +46,13%), na trzecim Skoda Octavia (1 809 szt.; -52,52%), czwartym Toyota Yaris – (1 804 szt.; -25,18%), a na piątym – KIA ceed (1 783 szt.; +90,90%).

Źródło: IBRM SAMAR

