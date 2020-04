Nowe samochody. Załamanie sprzedaży we Francji!

W marcu odnotowano we Francji 62 688 rejestracji nowych pojazdów, co jest spadkiem o 72% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku (porównywano 22 pierwsze dni sprzedaży w marcu 2020 roku do 21 dni sprzedaży w marcu 2019 r.).

To wynik porównywalny ze spadkiem sprzedaży w Chinach, który w lutym wyniósł 80 procent.



Analitycy przewidują, że sprzedaż w Europie może spaść nawet o 20 procent w bieżącym roku. Spadki uzależniają jednak od tego, jak długo potrwa blokada produkcji i rynku, oraz czy rządy wprowadzą plany motywujące do złomowania samochodów, by zwiększyć popyt na Analitycy przewidują, że sprzedaż w Europie może spaść nawet o 20 procent w bieżącym roku. Spadki uzależniają jednak od tego, jak długo potrwa blokada produkcji i rynku, oraz czy rządy wprowadzą plany motywujące do złomowania samochodów, by zwiększyć popyt na nowe auta



We Francji wszystkie marki wykazały gwałtowny spadek sprzedaży.

Jedyną marką, która odnotowała spadek o mniej niż 50 procent, była ekskluzywna DS PSA, ze sprzedażą o 38 procent mniejszą niż w marcu 2019 r.



Inne marki, które wypadły stosunkowo dobrze, to Mini (spadek o 50 procent), KIA (ze spadkiem o 53 procent) oraz Toyota i Hyundai (każdy ze spadkiem o 57 procent).

Marki, które straciły najwięcej, to Opel PSA (o 89 procent mniej), Jeep (spadek o 85 procent) oraz Fiat, Seat i Suzuki (każdy o 82 procent mniej).

Sprzedaż grupy PSA spadła o 73 procent, Peugeot o 69 procent, a Citroen o 77 procent.

Sprzedaż Grupy Renault spadła o 72 procent, Renault spadło o 69 procent, a Dacia o 80 procent.

Grupa Volkswagen straciła 79 procent, marka Volkswagen spadła o 81 procent, Audi spadło o 76 procent, a Skoda o 75 procent.

Sprzedaż marki BMW spadła o 68 procent, a Mercedes o 72 procent. Ford stracił 80 procent sprzedaży, a Nissan 75 procent. Sprzedaż Volvo spadła o 61 procent.

Sprzedaż lekkich samochodów dostawczych spadła we Francji o 64 procent w ciągu miesiąca.

Zobacz także: SUV-y Škody. Kodiaq, Karoq i Kamiq. Trojaczki w komplecie