Od soboty nadal kara za brak maseczki? Uwaga na jazdę samochodem

Ochlaj i wyzerka co dac dziadowi na wiejskiej ambaras wyjdzie wsycko po wyborach oj dandana

Rychu (gość)

2020-05-29 10:03

To jest moja prywatna sprawa kogo wiozę w prywatnym samochodzie i policja nie powinna w to ingerować ponieważ jest to ograniczenie swobody i wolności człowieka.!!!!!! zbieranie kasy ciąg dalszy.