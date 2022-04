Odcinkowy pomiar prędkości. Potroi się liczba kilometrów pod kontrolą. Lista lokalizacji OPP

Łączna długość wszystkich działających w tej chwili w Polsce odcinkowych pomiarów prędkości wynosi 171,1 km. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km odcinków drogowych pod nadzorem kamer. Na drugim miejscu w kraju plasuje się podkarpackie (25 km pod kontrolą), a na trzecim – warmińsko-mazurskie, gdzie monitoringiem objętych jest 21 km tras. Obecnie odcinkowe pomiary prędkości działają w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy. 39 nowych, planowanych do uruchomienia w ciągu kilkunastu miesięcy OPP, obejmie łącznie 427,7 km. Oznacza to prawie 600 km pod nadzorem w 2024 r. – to tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Krakowa.

– Odcinkowe pomiary prędkości bardzo dobrze spełniają swoją funkcję w zwiększaniu bezpieczeństwa na drodze, poprzez skłanianie kierowców do poruszania się z przepisową prędkością. Są w tym o wiele skuteczniejsze od klasycznych fotoradarów. Z danych CANARD wynika, że aż 84% pojazdów porusza się na tych fragmentach dróg zgodnie z dozwoloną prędkością. Sygnały o pozytywnych skutkach działania OPP otrzymujmy także bezpośrednio od zarządców dróg czy kontroli transportu. Naturalnym jest zatem zwiększanie liczby odcinków, nadzorowanych przez kamery – mówi Mariusz Kołkowski, dyrektor sprzedaży systemów ITS w Sprint S.A.

System OPP wymusza na kierowcach jazdę zgodną z przepisami na całym odcinku objętym pomiarem, a nie tylko w jednym punkcie. To najważniejszy atut tych urządzeń, mający wpływ na bezpieczeństwo. Dzięki temu na drogach znika problem „efektu kangura”, wywołanego przez fotoradary, czyli gwałtownego hamowania w miejscu kontroli i przyspieszania, tuż po minięciu punktu. Dodatkowo, kontrola całego odcinka jest skuteczna w miejscach, gdzie zwykłe urządzenia do kontroli punktowej by się w ogóle nie sprawdzały lub były wręcz niemożliwe do uruchomienia, jak to ma miejsc np. w tunelach. Potwierdzają to statystyki podsumowujące funkcjonowania najdłuższego do tej pory tunelu (objęty OPP), przez który przebiega droga ekspresowa S2 w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy (oddany do użytku w grudniu 2021 r.). Po przejechaniu ponad 5 mln pojazdów nie doszło tam do żadnego wypadku, czyli zdarzenia, w którym ktoś odniósł obrażenia. W Polsce powstaje obecnie 12 tuneli powyżej 500 metrów.

Co więcej, instalacja OPP może przebiegać z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej, co zmniejsza koszt inwestycji. Ponadto urządzenia OPP z powodzeniem mogą działać w pobliżu obiektów historycznych lub innych, których estetyka podlega szczególnej ochronie lub nadzorowi konserwatora zabytków. Ze względu na swój rozmiar, kamery OPP nie wpływają negatywnie na wygląd tych miejsc. Zarządca ma więc możliwość skutecznej kontroli kierowców bez naruszenia niepowtarzalnego charakteru zabytków, takich jak np. wiekowe mosty lub wiadukty.

Źródło: Sprint S.A.

Limity prędkości w Polsce

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

- na autostradzie – 140 km/h,

- na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

- na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

- na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

- na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości (obowiązują od 1 stycznia 2022 roku)

do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł (było 50 zł),

od 11 km/h do 15 km/h – 100 zł (było od 50 do 100 zł),

od 16 km/h do 20 km/h – 200 zł (było od 50 do 100 zł),

od 21 km/h do 25 km/h – 300 zł (było od 100 do 200 zł),

od 26 km/h do 30 km/h – 400 zł (było od 100 do 200 zł),

ponad 30 km/h – 800 zł (było od 200 do 300 zł),

ponad 40 km/h – 1000 zł (było od 300 do 400 zł),

ponad 50 km/h – 1500 zł (było od 400 do 500 zł),

ponad 60 km/h – 2000 zł (było od 400 do 500 zł),

ponad 70 km/h – 2500 zł (było od 400 do 500 zł).

Nowe odcinkowe pomiary prędkości - lista lokalizacji

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Mazowieckie Otrębusy Kanie — Otrębusy, DW710 Mazowieckie Natolin — Chrzanów Duży — Grodzisk Mazowiecki Natolin — Chrzanów Duży — Grodzisk Mazowiecki Mazowieckie Mszczonów Obwodnica miasta Mazowieckie Białobrzegi Obwodnica miasta Łódzkie Pomorzany/Bociany Pomorzany/Bociany Łódzkie Pabianice S14 Dobroń — Pabianice Płn. Łódzkie Łódź Chocianowicka- Łaskowice Łódzkie Bychlew/Jadwinin Bychlew 6 — Jadwinin 16a Łódzkie Mokra Prawa Mokra Prawa 2 — 189a Podkarpackie Nosówka ul. Dębicka — 4 km Podkarpackie Dukla Trakt Węgierski Podkarpackie Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 — Korczaka 16 Podkarpackie Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka Podkarpackie Nisko ul. Sandomierska Dolnośląskie Bierzów-Przylesie Bierzów-Przylesie Zachodniopomorskie Piecnik — Nieradz Piecnik — Nieradz Zachodniopomorskie Łubianka — Brynka Łubianka — Brynka Lubuskie Świdnica, Obwodowa — Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa — Nowogród Bobrzańskie Lubuskie Sudoł — Radomia Sudoł — Radomia Lubuskie Chełmsko — Przytocznia 45+200 — 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) Lubuskie Motylewo — Łupowo Pikietaż: 29+350 do 37+750 Małopolskie Węzeł Balice — Węzeł Rudno Węzeł Balice — Węzeł Rudno Małopolskie Kęty ul. Jana III Sobieskiego, 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz Śląskie Katowice Braci Reńców 28 Śląskie Jankowice/Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) Śląskie Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego Śląskie Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego Opolskie Kietlice — Kilisino Kietlice — Kilisino Wielkopolskie Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica Wielkopolskie Konin MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary Lubelskie Hrubieszów Wjazd do miejscowości, 4 km Lubelskie Gołąb Pikietaż: 107 km 900 m do 111 km 600 m Kujawsko-Pomorskie Rogoźno Zamek — Kłódka Rogoźno Zamek — Kłódka Kujawsko-Pomorskie Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek Kujawsko-Pomorskie Rycerzewo DW251 od 70 km Pomorskie Swarożyn A1 Peplin — Swarożyn Pomorskie Borowo Gdańska 2 — Turystyczna 1 Dolnośląskie Kostomłoty — Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 Dolnośląskie Wrocław Al. Jana III Sobieskiego

