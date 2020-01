Odprysk na szybie czołowej. Naprawa czy jednak wymiana?

Odprysk na szybie czołowej naszego samochodu może pojawić się dosłownie znienacka. Niewielki kamyk może spowodować, że przed naszymi oczami pojawi się uszkodzenie w kształcie np. tzw. gwiazdki lub półksiężyca. Pierwsze co przychodzi nam do głowy to, że czeka nas jej wymiana. Dodatkowo zgodnie z przepisami ruchu drogowego, na kierowcę, którego pojazd ma pękniętą szybę, może zostać nałożony mandat i funkcjonariusz ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny. Sprawdźmy zatem jak skutecznie poradzić sobie z problemem, nie wydając przy tym znacznej ilości pieniędzy.

Odprysk na szybie czołowej. Od czego zacząć?

Kiedy zauważymy uszkodzenie, należy czym prędzej zakleić to miejsce kawałkiem przezroczystej taśmy. Uchroni ona ubytek przed gromadzeniem się zanieczyszczeń,a to istotne, ponieważ duża warstwa brudu może uniemożliwić regenerację szyby. Naprawę można przeprowadzić, w momencie kiedy punktowy uszczerbek w szybie ma średnicę nie większą jak 22 – 24 mm, czyli wielkość mniej więcej 5-złotowej monety.

Dodatkowo, musi być oddalony od najbliższej krawędzi szyby przynajmniej o 10 cm. W dzisiejszych samochodach montuje się głównie szyby czołowe laminowane, na których powstają dwa typy skaz: liniowe pęknięcia oraz odpryski. Do ich naprawy używa się żywicy, wytrzymałość regenerowanego elementu oscyluje w przedziale mniej więcej 90 proc. pierwotnej wytrzymałości szyby. Żywica ma nieco inną strukturę niż szkło, a to sprawia, że inaczej załamuje światło. W wyniku czego, po naprawie będzie widoczny niewielki ślad, niewpływający zupełnie na komfort i bezpieczeństwo użytkowania naszego auta. Trzeba mieć także świadomość, że prace naprawcze niosą za sobą ryzyko dalszego rozprzestrzenienia się pęknięcia, czego skutkiem będzie niestety wymiana elementu na nowy.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

Odprysk na szybie czołowej. Proces regeneracji u fachowca.

Naprawa (zależnie od rodzaju pęknięcia) trwa od 20 do 60 minut. Pierwszym etapem prac jest ocena miejscowego uszkodzenia, czyszczenie i następnie jego wypełnienie. Po niedługim czasie kompozyt jest utwardzany, szlifowany, i finalnie pracownik miejsce poleruje. Firm oferujących taką usługę nie brakuje, a cennik otwiera kwota mniej więcej 100 zł brutto. Z rezerwą należy podchodzić do napraw pęknięć liniowych, ponieważ tego typu usterki mają charakter postępowy. Niektóre warsztaty oferują ich likwidację, ale długość pęknięcia nie może przekraczać 10 cm. Niestety, skuteczność takiej naprawy jest bardzo niska, i bezproblemowa dostępność nowych i używanych części zamiennych wypiera powoli tą usługę z rynku.

Odprysk na szybie czołowej. Samodzielna naprawa.

W sprzedaży znajdziemy także specjalne zestawy, dzięki którym sami możemy wykonać naprawę w przydomowym garażu. Wystarczy odwiedzić popularny serwis ogłoszeniowy i wybrać odpowiedni produkt. Przed zakupem warto zapoznać się z opiniami klientów.

Prace zaczynamy od oczyszczenia odprysku, następnie montujemy krzyżak

z przyssawkami, w taki sposób, żeby centralny otwór znajdował się precyzyjnie nad uszkodzeniem. Aplikator wkręcamy w środek krzyżaka aby jego końcówka stykała się z naprawianym punktem. Kolejny krok to wkroplenie odpowiedniej ilości kleju do otworu w aplikatorze i wkręcenie tłoka z zachowaniem 2 – 3 mm luzu. Od strony wnętrza samochodu sprawdzamy czy odprysk wypełnił się klejem, jeśli nie, to lekko dokręcamy tłok. Po ok. 15 min można wykręcić tłok z aplikatora. Należy poczekać chwilę, aż podciśnienie odessie powietrze, po czym wkręcamy tłok ponownie i weryfikujemy czy pęknięcie jest odpowiednio wypełnione. Jeśli tak, to możemy zdjąć krzyżak. Następnie naprawiany fragment przykrywamy folią i auto wystawiamy na działanie promieni słonecznych. Po naświetlaniu folię zdejmujemy, i usuwamy nadmiar kleju dołączonym ostrzem. Trzeba pamiętać, że nie każde uszkodzenie jesteśmy w stanie naprawić sami, jeśli coś pójdzie nie tak, to szyba automatycznie zakwalifikuje się do wymiany, ponieważ opisanego procesu nie można cofnąć.

Odprysk na szybie czołowej. Niestety wymiana.

Proces wymiany szyby jest już nieco bardziej pracochłonny. Wymaga demontażu kompletnego podszybia, uszczelek, klipsów, ramion wycieraczek i wycięciu szyby z użyciem specjalnych narzędzi i drutu. Kolejny krok, to usunięcie starego kleju

i korozji, jeśli takowa występuje. Szyba wklejona do skorodowanego nadwozia może przepuszczać więcej hałasu do wnętrza i np. wodę deszczową. W skrajnym przypadku tak zamontowana część, może zostać wypchnięta przez poduszkę powietrzną, a to już bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w samochodzie.

Dobrze przygotowana karoseria pozwala zamontować szybę przy użyciu dedykowanych odczynników chemicznych i kleju. Czas trwania wymiany zależny jest od stanu i modelu danego auta oraz schnięcia kleju - zazwyczaj to od 2 do nawet 5 godzin. Wymiana szyby czołowej to koszt mniej więcej od 100 do 150 zł, bocznej od 50 do 70 zł, a tylnej maksymalnie do 150 zł. Do usługi trzeba doliczyć zakup odpowiednich części. Przykładowo do Audi A4 z 2004 roku szyba przednia to koszt około 500zł, do BMW 5 z 2004 roku 620 zł, a do Opla Astry H 490zł.

Odprysk na szybie czołowej. Czy zawsze od uderzenia kamienia?

Nie zawsze. Szyba może pęknąć również od znacznych różnic temperatur, a także po nieprofesjonalnej wymianie lub od naprężeń wypracowanej i skorodowanej karoserii.

Odprysk na szybie czołowej. Podsumowanie.

Szyba czołowa to bardzo istotny element w samochodzie. Jest niejako usztywnieniem nadwozia, ma zapewnić odpowiednią widoczność, a także uczestniczy w procesie wypełniania się poduszek powietrznych w momencie wypadku, więc warto o nią odpowiednio zadbać.



Zobacz także: Renault Megane R.S. w naszym teście