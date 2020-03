Olej silnikowy. Gdzie polscy kierowcy kupują oleje silnikowe i skąd czerpią o nich wiedzę?

Ponad 1/4 badanych kierowców nie wie, jaki olej ma w silniku swojego samochodu – nie potrafi wskazać nie tylko lepkości ani typu oleju (np. syntetyczny), ale nie wie nawet, jakiej jest on marki. Nieznacznie częściej padały odpowiedzi „znam markę oleju” (30%) i „znam markę i typ oleju” – 29%. Pełną wiedzę na temat marki, typu i lepkości oleju deklaruje zaledwie 9% badanych.

„Z naszych obserwacji wynika, że kierowców, którzy mają niewielką wiedzę na temat olejów będzie przybywać. I tu widzę ogromny obszar dla mechaników samochodowych, którzy już dziś są głównym źródłem informacji dla respondentów” – komentuje Adam Bober, dyrektor marki Petronas w Polsce.

Badanie wykazało, że to kobiety znacznie częściej niż mężczyźni szukają porady w warsztacie samochodowym czy wśród znajomych. Z kolei mężczyźni częściej korzystają z Internetu, sięgając po opinie na forach internetowych czy w mediach społecznościowych.

Aż 71% ankietowanych przez ARC na zlecenie Petronas wskazuje mechanika w warsztacie samochodowym jako swoje główne źródło wiedzy o olejach. Na kolejnych miejscach ankietowani wymieniali znajomych, sprzedawcę w sklepie z częściami oraz fora dyskusyjne w internecie. Podobnie jest podczas wymiany oleju – 62% badanych pyta mechanika, jaki olej powinni zastosować w swoim aucie, 40% sięga do instrukcji obsługi , a co trzeci wybiera taki sam olej, jaki był wcześniej w samochodzie. Gdy spojrzymy na odpowiedzi pań i panów – do instrukcji zagląda co drugi z ankietowanych mężczyzn, wśród kobiet ten odsetek jest dwukrotnie niższy.



Pytani o miejsce zakupu oleju silnikowego ankietowani najczęściej wskazywali sklep z częściami samochodowymi (33%) i warsztat (28%). Pozostałe miejsca zakupu olejów to stacja benzynowa (14%), internet (9%) i supermarkety (8%).



Mimo że przyjęło się, że polski rynek jest rynkiem ceny, to nie do końca potwierdza się to w przypadku olejów.

Z badania ARC wynika, że wśród istotnych kryteriów podczas wyboru oleju silnikowego, jego cena znalazła się dopiero na czwartym miejscu (wskazało ją 27% ankietowanych).



Wyprzedzają ją porada sprzedawcy lub mechanika (41%), zalecenia producenta samochodu (39%) i to, jaki olej był używany wcześniej (37%). Co ciekawe – opinie o danym oleju z forów internetowych są ważne dla zaledwie co dziesiątego ankietowanego. Marka oleju ma, zdaniem badanych, największy wpływ na kondycję samochodu. Tego zdania jest 82% ankietowanych, to wyższy wskaźnik niż w przypadku opon czy paliwa. Dlatego tak ważne jest, by wybierać oleje markowe, uznanych producentów.



Badanie zostało przeprowadzone w 2019 roku przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie marki Petronas na grupie 1000 kierowców, którzy użytkują samochody i są odpowiedzialni za ich serwisowanie.



