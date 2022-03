Opel Combo Life. Rynkowy debiut nowej wersji

Vany, minivany i kombi vany powoli tracą na popularności, wypierane przez mniej funkcjonalne, ale za to zdecydowanie bardziej modne i coraz bardziej lubiane crossovery i suvy. Duże, pojemne, praktyczne i wygodne – to najważniejsze cechy. Jak w tym nowym świecie odnajduje się klasyka gatunku czyli Opel Combo w odmianie 7-osobowej XL, ale w nowoczesnej, elektrycznej wersji? Sprawdzałem to na drogach w okolicach Russelsheim.