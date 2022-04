Opel Corsa. To już 40 lat. Ponad 14 milionów egzemplarzy. Na czym polega jego sukces?

Żeby w pełni zrozumieć popularność Corsy od jej debiutu w 1982 roku, trzeba najpierw wspomnieć o innym udanym modelu spod znaku błyskawicy, jakim był Opel Kadett. Początkowo był to mały samochód o długości około 3,8 m, zaprojektowany, aby zapewnić mobilność większej liczbie osób w czasach, gdy jazda samochodem była jeszcze prawdziwym luksusem. Z biegiem lat, wraz ze wzrostem zamożności, klienci szybko stawali się coraz bardziej wymagający. W drugiej połowie XX wieku mały Kadett stawał się coraz większy i mocniejszy, z każdą kolejną generacją przybliżając się do klasy kompaktowej. W rezultacie powstała luka, którą firma z Rüsselsheim postanowiła wypełnić klasycznym modelem podstawowym.

Nadszedł czas na nowy, naprawdę mały samochód – na Corsę. Pierwsze egzemplarze nowego małego modelu opuściły linię produkcyjną w nowej fabryce w Saragossie jesienią 1982 roku, a wkrótce potem Corsa zyskała status bestselera w ofercie Opla. Do dzisiaj, przez 40 lat, wyprodukowano już znacznie ponad 14 milionów egzemplarzy, z czego większość w Saragossie i Eisenach.

Ten sukces w dużej mierze jest zasługą licznych nowoczesnych technologii wprowadzanych w różnych generacjach Corsy, a wcześniej dostępnych tylko w pojazdach wyższych klas. Są to między innymi systemy podnoszące bezpieczeństwo i ułatwiające prowadzenie pojazdu, takie jak ABS, poduszki powietrzne, przednia kamera ze wskaźnikiem odległości, rozpoznawanie znaków drogowych czy asystent pasa ruchu, a od niedawna także adaptacyjne i nieoślepiające reflektory matrycowe Intelli-Lux LED. Od 2019 roku model po raz pierwszy jest oferowany także w całkowicie bezemisyjnej, w pełni elektrycznej wersji Opel Corsa-e.



Opel Corsa: historia sukcesu w sześciu aktach

Opel Corsa A 1982-1993

Corsa A charakteryzowała się nadwoziem o zwartej sylwetce i długości zaledwie 3,62 metra. Miała mocne, wyraźnie zaznaczone nadkola jak w samochodach rajdowych i współczynnik oporu aerodynamicznego 0,36 – wyjątkowo niski, być może nawet rekordowy dla tej klasy pojazdów. Główny projektant Erhard Schnell stworzył mały sportowy samochód o prostych i zdecydowanych liniach, który szczególnie przypadł do gustu „panom domu”. Flagową wersją była stukonna Corsa GSi, ale ten model Opla oferowano także z silnikami wysokoprężnymi. W 1985 roku do popularnej pięciodrzwiowej wersji dołączył trzydrzwiowy hatchback i dwudrzwiowy sedan. Corsa A sprzedawała się znakomicie – w sumie wyprodukowano 3,1 miliona egzemplarzy tego modelu.

Opel Corsa B 1993-2000

Pomimo sukcesu pierwszej Corsy w Rüsselsheim zdecydowano, że jej następca powinien zostać „ulubieńcem pań”. Do pracy zabrał się legendarny projektant firmy Opel, Hideo Kodama. Jego dziełem była bardziej zaokrąglona i łagodniejsza Corsa z urokliwymi „szeroko otwartymi oczami” reflektorów, od razu kojarząca się z miłą twarzyczką dziecka Corsa B była o 10 centymetrów dłuższa od poprzedniczki i znacznie bardziej przestronna w środku. Zastosowano w niej także – po raz pierwszy w tej klasie samochodów – wyższe standardy bezpieczeństwa, w tym hamulce z ABS, wzmocnienia boczne oraz czołowe poduszki powietrzne. Na niektórych rynkach oprócz wersji hatchback Opel ponownie zaoferował nadwozie trójbryłowe, a także kombi i pikapy. Silniki benzynowe zostały wyposażone we wtrysk paliwa i katalizatory, wersja GSi otrzymała 16‑zaworową głowicę, a silniki wysokoprężne – turbodoładowanie. Corsa drugiej generacji odnosiła sukcesy na całym świecie, a sprzedaż sięgnęła 4 milionów egzemplarzy.

Opel Corsa C 2000-2006

Zgodnie z zasadą, że nie zmienia się składu zwycięskiej drużyny, o zaprojektowanie nowej Corsy ponownie poproszono Hideo Kodamę. Styl generacji oznaczonej literą C wyraźnie nawiązywał do udanej poprzedniczki. Corsa wydłużyła się o kolejne 10 centymetrów. Zwiększono także rozstaw kół i osi, dzięki czemu w środku zrobiło się znacznie luźniej. Po raz pierwszy nadwozie zostało w całości ocynkowane. Zaawansowane technicznie czterozaworowe silniki benzynowe ECOTEC oraz nowe turbodiesle z bezpośrednim wtryskiem paliwa zapewniały wysoką moc przy niewielkim spalaniu i emisji. Wszystkie wersje były zgodne z normą emisji spalin Euro 4. Corsa C odniosła podobny sukces jak jej poprzedniczki – sprzedano 2,5 miliona egzemplarzy.

Opel Corsa D 2006-2014

Tym razem odmiany trzy- i pięciodrzwiowa podążyły własnymi drogami. Podobnie jak w przypadku oryginalnej Corsy A, sportowe gusta klientów miała zaspokoić trzydrzwiowa Corsa o charakterystycznej sylwetce przypominającej coupé. Odmiana pięciodrzwiowa stała się zaś w pełni funkcjonalnym samochodem rodzinnym. Corsa D wciąż miała niespełna 4 metry długości – dokładnie 3999 milimetrów. Jednostki napędowe Corsy wyróżniały się niskim zużyciem paliwa między innymi dzięki technologii ecoFLEX Opla oraz systemowi Start/Stop. Samochód z silnikiem 1.3 CDTI ecoFLEX zużywał w cyklu mieszanym tylko 3,3 litra paliwa na 100 kilometrów przy emisji CO 2 wynoszącej zaledwie 88 g/km (wg NEDC). Corsę czwartej generacji sprzedano w liczbie 2,9 miliona egzemplarzy.

Opel Corsa E 2014-2019

Dynamiczna, praktyczna i elegancka Corsa E także okazała się bestsellerem, sprzedanym w liczbie około 1,3 miliona egzemplarzy. Corsa piątej generacji była produkowana w zakładach Opla w Saragossie i Eisenach. Mała gwiazda po raz pierwszy urosła powyżej czterech metrów. Komfortowy i wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania samochód mierzył 4,02 metra długości. W ofercie były oczywiście podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica oraz automatyczna klimatyzacja, a także przednia kamera z sygnalizatorem odległości, system rozpoznawania znaków drogowych i asystent utrzymania pasa ruchu. Optymalną łączność zapewniały systemy multimedialne z 7‑calowym ekranem dotykowym, kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto. Opel oferował także flagowe, usportowione wersje małego samochodu – początkowo Corsę OPC z silnikiem o mocy 207 KM (152 kW), a później 150‑konną (110 kW) Corsę GSi.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Opel Corsa F w wersji elektrycznej wprowadzony w 2019 r.

Najnowsza generacja małego samochodu, którego światowa premiera miała miejsce na Międzynarodowym Salonie Motoryzacyjnym we Frankfurcie w 2019 roku, jako pierwsza jest dostępna także z napędem wyłącznie akumulatorowym. Jednym z ciekawszych elementów wyposażenia są adaptacyjne, nieoślepiające matrycowe reflektory Intelli-Lux LED, które firma Opel po raz pierwszy oferuje w segmencie małych samochodów. Kierowcę wspomagają liczne nowoczesne systemy, takie jak alarm przedkolizyjny z funkcjami automatycznego hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych oraz radarowy adaptacyjny tempomat. Rozwiązania te zwiększają bezpieczeństwo i sprzyjają relaksowi za kierownicą. Właściwości jezdne, a także przejrzysty i praktyczny układ wnętrza pięciomiejscowej Corsy mierzącej 4,06 metra długości można uznać za wzorcowe. Linia dachu nawiązująca do sylwetki coupé została obniżona o 48 mm w porównaniu z poprzednim modelem, co jednak nie wpłynęło na ilość miejsca nad głową. Kierowca siedzi 28 mm niżej. Niski środek ciężkości zachęca do wykorzystywania osiągów pojazdu i przyczynia się do poprawy właściwości jezdnych. Najnowsza Corsa ma bardziej bezpośrednią charakterystykę i jest bardziej dynamiczna, zapewniając jeszcze więcej przyjemności z jazdy. Dzięki takiej recepcie na sukces mały samochód ze znakiem Blitz znów stał się najpopularniejszym autem w swoim segmencie w Niemczech oraz najlepiej sprzedającym się samochodem w Wielkiej Brytanii.

Zobacz także: Mercedes EQA - prezentacja modelu