Opel Mokka 2020. Debiut wersji elektrycznej. Jakie dane techniczne i wyposażenie?

Mimo nieco dłuższego rozstawu osi (+2 mm), nowa Mokka jest o 12,5 cm krótsza od poprzedniej generacji, a jednocześnie oferuje pięciu pasażerom podobną przestrzeń ładunkową do 350 litrów w przedziale bagażowym. Jej całkowita długość, wynosząca zaledwie 4,15 metra, sprawia, że jest nią bardzo łatwo manewrować oraz parkować w mieście i terenach podmiejskich.

Opel Mokka. Pokazuje przyszłą stylistykę marki

Mokka jest również pierwszym modelem, który prezentuje nową, niepowtarzalną stylistykę przodu Opla: Opel Vizor. Rozciągający się na całą przednią część pojazdu pod maską, Opel Vizor jest eleganckim modułem, który otacza w poziomie charakterystyczne elementy marki, w tym najnowszej generacji reflektory matrycowe IntelliLux LED oraz typowy motyw w kształcie skrzydeł diodowych świateł do jazdy dziennej, rozdzielonych w środku poprzez wyeksponowane legendarne logo Opla w kształcie błyskawicy. Opel Vizor, stworzony przez zespół projektowy pod kierownictwem Marka Adamsa, będzie obecny we wszystkich modelach marki w latach 2020.

Filozofia ta jest kontynuowana we wnętrzu, gdzie punktem odniesienia jest Pure Panel, który powtarza myśl stylistyczną motywu Opel Vizor. Dwa szerokie ekrany o przekątnej do 10 i 12 cali witają pasażerów; centralny ekran jest celowo odchylony w stronę kierowcy, a wloty powietrza są odsunięte na drugi plan w celu zwiększenia uwagi. Pure Panel dostarcza najnowszych technologii i najważniejszych informacji dla kierowcy, podczas gdy wszystkie drażniące bodźce wzrokowe są nieobecne. Również konsola środkowa została uporządkowana: dzięki elektrycznemu hamulcowi postojowemu oraz nowemu elektrycznemu drążkowi zmiany trybów jazdy, nie mamy wystających elementów.

Opel Mokka. Nowości dla kierowcy

Auto wyposażono w zaawansowane systemy, takie jak ACC (Advanced Cruise Control), którego funkcja „stop and go” pozwala kierowcy poruszać się w korkach w spokojny i komfortowy sposób: elektryczna Mokka-e może automatycznie dostosować się do ruchu poprzedzającego ją pojazdu, nie wymagając od kierowcy żadnego działania hamulcem lub pedałem gazu. Ponadto system aktywnego pozycjonowania pasa ruchu automatycznie utrzymuje nową Mokkę na środku pasa ruchu. Również system oświetlenia oferuje najwyższej klasy technologie z adaptacyjnymi, nieoślepiającymi reflektorami matrycowymi IntelliLux LED® z 14 elementami. Wszystkie wersje Mokki są standardowo wyposażone w lampy LED z przodu i z tyłu, elektryczny hamulec postojowy, a także rozpoznawanie znaków drogowych. Dostępna jest również panoramiczna kamera cofania 180 stopni.



Nowa Mokka jest oparta na nowej wersji wysoko wydajnej wieloenergetycznej platformy CMP (Common Modular Platform). Ten system modułowy oferuje maksymalną elastyczność w projektowaniu pojazdów i pozwala na zastosowanie w pełni akumulatorowego napędu elektrycznego, jak również silników spalinowych. Klient ma wybór. Zespół inżynierów w Rüsselsheim pracował z jednej strony nad znaczącą redukcją wagi, oszczędzając do 120 kg w porównaniu z poprzednią generacją, a z drugiej strony nad zwiększeniem sztywności nadwozia, uzyskując do 30% sztywności skrętnej w przypadku wersji elektrycznej z nisko umieszczonym zintegrowanym układem akumulatorów.

Dostępne są sześciokierunkowe, ergonomiczne fotele, które można indywidualnie regulować. Mokka może być wyposażona w sportową Alcantarę i klasyczną pełną skórę – co jest niezwykłe w przypadku pojazdu z segmentu B. Ukoronowaniem jest podgrzewany skórzany fotel z perforowaną tapicerką i funkcją masażu kierowcy.

Kierowca i pasażer jadący z przodu mogą umieścić swoje smartfony w schowku znajdującym się w konsoli środkowej. Kompatybilne telefony ładują się tu indukcyjnie (bezprzewodowo). Gumowa mata zapobiega przesuwaniu się urządzeń. Nowa gama systemów multimedialnych zapewnia łączność i rozrywkę kierowcy i pasażerom Mokki. Dostępne są systemy Multimedia i Multimedia Navi z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym oraz system Multimedia Navi Pro z 10-calowym kolorowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Monitory są zintegrowane z nowym panelem Opel Pure Panel i idealnie ustawione w kierunku kierowcy.

Kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto systemy multimedialne są wyposażone w zintegrowane sterowanie głosem. Nowa Mokka oferuje również usługę OpelConnect. Nawigacja Online z informacjami o ruchu drogowym oraz bezpośrednie połączenie z pomocą w razie awarii i systemem eCall sprawiają, że podróż staje się jeszcze bardziej relaksująca dla kierowców i pasażerów. Jeśli podczas wypadku aktywują się poduszki powietrzne lub napinacze pasów bezpieczeństwa, system eCall automatycznie skontaktuje się z lokalnym punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (Public Safety Answering Point – PSAP).

Opel Mokka. Na początek elektryk

Po raz pierwszy w historii Opla, nowa Mokka będzie dostępna od pierwszego dnia w wersji w pełni elektrycznej. Silnik elektryczny oferuje moc 100 kW (136 KM) i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który jest dostępny od razu po uruchomieniu. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy trzema trybami jazdy – Normal, Eco i Sport – w zależności od swoich preferencji. Elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosi 150 km/h, co pozwala zachować energię zgromadzoną w akumulatorze o pojemności 50 kWh oraz zasięg.

Standardowym wyposażeniem jest system szybkiego ładowania prądem stałym 100 kW DC, który umożliwia naładowanie 80% akumulatora w zaledwie 30 minut. Opel Mokka-e ma zasięg w pełni elektryczny wynoszący w trybie Normal do 322 km, zgodnie z WLTP, natomiast tryb Eco wspomaga kierowcę w osiągnięciu maksymalnego możliwego zasięgu. Niezależnie od tego, czy jest to ładowarka Wall Box, stacja szybkiego ładowania, czy też kabel pozwalający na ładowanie z domowego gniazdka elektrycznego: nowa Mokka-e jest gotowa do wszystkich opcji ładowania, od jednofazowego do trójfazowego o mocy 11 kW. Mokka-e posiada również ośmioletnią gwarancję na akumulator.

Opel Mokka. Kiedy w sprzedaży?

Nowa Mokka będzie dostępna w sprzedaży od późnego lata 2020 roku, a w salonach dealerskich pojawi się na początku 2021 roku. Nowa generacja będzie również oferowana ze szczególnie wydajnymi silnikami diesla i benzynowymi.

