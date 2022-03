Opel Rocks-e Kargo. Ponad 400 litrów przestrzeni ładunkowej i 140 kg ładowności

W miejscu, gdzie w standardowym dwuosobowym Rocks‑e jest fotel pasażera, w Rocks‑e KARGO urządzono modułowy przedział towarowy, oddzielony od kokpitu pionową przegrodą.

Dostęp do przewożonego ładunku jest możliwy zarówno przez drzwi pasażera, jak i bezpośrednio z fotela kierowcy. W tym drugim przypadku wystarczy po prostu odchylić poziomą osłonę przedziału towarowego w kierunku do okna. Jeżeli rozładunek ma się odbywać przez drzwi pasażera, osłonę trzeba podnieść do góry.

Dla uzyskania jeszcze większej funkcjonalności przestrzeni ładunkowej osłonę można całkowicie zdjąć i schować za fotelem kierowcy. Umożliwia to transport większych i wyższych przedmiotów. Ponadto Opel Rocks‑e KARGO ma regulowaną platformę po stronie pasażera. Można ją zablokować na wysokości siedziska, by podzielić przedział ładunkowy na pół, lub obniżyć całkowicie do poziomu podłogi. Wtedy w pojeździe zmieszczą się przedmioty o długości do 1,20 m. Minimalistyczny Rocks‑e KARGO oferuje w sumie ponad 400 litrów przestrzeni ładunkowej przy ładowności 140 kilogramów.

Podobnie jak w wersji osobowej silnik, elektryczny Opla Rocks‑e KARGO rozwija moc ciągłą 6 kW/8 KM, z możliwością jej zwiększenia do 9 kW/12 KM, na przykład w trakcie przyspieszania. Ładowanie akumulatora o pojemności 5,5 kWh do pełna z domowego gniazdka zajmuje około czterech godzin. Trzymetrowy kabel do ładowania jest zamontowany na stałe – wystarczy wyciągnąć go z drzwi pasażera. Opel oferuje również adapter umożliwiający korzystanie z publicznych stacji ładowania.

Standardem są reflektory i kierunkowskazy LED. Drzwi po obu stronach pojazdu wyglądają identycznie, z tym że te po stronie pasażera otwierają się standardowo, natomiast kierowca otwiera swoje drzwi „pod wiatr”. Pojazd posiada panoramiczny szklany dach.

