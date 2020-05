Opel Vivaro Kombi. Ile kosztuje? Trzy długości do wyboru

Opel oferuje Vivaro Kombi w trzech długościach: Compact – 4,60 m, Long – 4,95 m lub Extra Long 5,30 m. Każdy z nich zapewnia miejsca siedzące dla maksymalnie dziewięciu osób, a przy wysokości 1,90 m większość wariantów ma dostęp do parkingu podziemnego.

Ceny zaczynają się już od 121 400 zł (wszystkie ceny brutto z VAT w Polsce) za wersję Vivaro Kombi Compact o długości 4,60 m (maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej 3,6 metra sześciennego). Fotel dla kierowcy jest regulowany w czterech kierunkach, natomiast kanapa w drugim rzędzie (w razie potrzeby zdejmowana bez użycia narzędzi) posiada mocowania ISOFIX dla młodszych pasażerów. Przy długości Long wynoszącej 4,95 m, dostępnej od 124 400 zł brutto, pojemność przestrzeni bagażowej zwiększa się do 4,2 m3 i 4,90 m3 w przypadku Extra Long (długość 5,30 m, od 133 900 zł brutto). Oprócz drzwi przesuwnych po stronie pasażera (standard), opcjonalne drzwi przesuwne po stronie kierowcy ułatwiają dostęp do przedziału pasażerskiego. Z tyłu klienci mogą wybierać pomiędzy podwójnymi drzwiami (otwieranymi do 180 stopni) lub klapą tylną.

Opel oferuje szeroką gamę opcjonalnych systemów wspomagania kierowcy w Vivaro Kombi. Czujnik parkowania ułatwia manewrowanie. Gdy kierowca włącza wsteczny bieg, kamera cofania zapewnia optymalną widoczność za pojazdem i wyświetla na ekranie obraz z wytycznymi.

Klienci mogą regulować temperaturę wnętrza za pomocą standardowego systemu klimatyzacji. Szyby termoizolacyjne Solar Protect z tyłu oferują prywatność i zmniejszają ilość światła słonecznego docierającego do wnętrza. Liczne konfiguracje siedzeń dla drugiego i trzeciego rzędu zwiększają komfort i wszechstronność. Gama foteli wykonanych z tkaniny rozciąga się od formatu monoblokowego do konfiguracji z rzędem siedzeń dla pasażerów, które składają się w stosunku 1:3/2:3.

Systemy "Multimedia" i "Multimedia Navi Pro", wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i sterowanie głosem, zapewniają najnowocześniejszą łączność. Oba systemy są kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto. System "Multimedia Navi Pro" oferuje europejską nawigację z wyświetlaniem map 3D. Dostępne są nowe usługi "OpelConnect". Informacje o trasie i podróży, a także bezpośrednie połączenie z pomocą drogową w razie awarii oraz systemem eCall, zapewniają spokój zarówno kierowcom, jak i pasażerom. W przypadku aktywowania się napinaczy pasów lub poduszek powietrznych, system automatycznie nawiązuje połączenie alarmowe. Czerwony przycisk umożliwia połączenie ręczne. Czarny przycisk służy do nawiązywania połączenia w przypadku awarii.

Vivaro Kombi wyposażone jest w ekonomiczne i mocne turbodoładowane silniki diesla o mocy od 75 kW (102 KM) do 110 kW (150 KM). W zależności od mocy, oferują one maksymalny moment obrotowy do 370 Nm (szczegóły w tabeli). Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisję tlenków azotu, wszystkie silniki wyposażone są w technologię selektywnej redukcji katalitycznej spalin (SCR).

Opel Vivaro Kombi. Wybrane dane techniczne

Silnik 1.5 Diesel 1.5 Diesel 2.0 Diesel 2.0 Diesel Moc 75kW/102KM 88kW/120KM 90kW/122KM 110kW/150KM Przy obr./min 3 500 3 500 3 750 4 000 Maks. moment obrotowy 270 300 340 370 Przy obr./min 1 600 1 750 2 000 2 000 Norma emisji spalin Euro 6d-TEMP Skrzynie biegów 6-stopniowa 6- stopniowa 8- stopniowa automatyczna 6- stopniowa Zużycie paliwa wg NEDC w l/100 km Cykl miejski 5,4-5,3 5,3-5,2 6,4-6,2 6,6-6,1 Cykl poza miejski 4,8-4,7 4,7-4,6 5,4-5,2 5,4-5,0 Cykl mieszany 5,1-4,9 4,9-4,8 5,7-5,6 5,8-5,4 CO 2 cykl mieszany g/km 133-129 130-126 152-148 152-142 Zużycie paliwa wg WLTP w l/100 km Cykl mieszany 7,2-6,1 7,1-6,0 7,8-6,9 7,8-6,8 CO 2 cykl mieszany w g/km 186-159 185-158 204-179 206-179

