Opel Zafira-e Life. Jakie wyposażenie? Auto już w sprzedaży w Polsce

Zafira‑e Life oferowana jest w trzech długościach (Compact, Long, Extra Long) z maksymalnie dziewięcioma miejscami siedzącymi. Ponadto większość wersji Zafiry-e Life ma poniżej 1,90 metra wysokości i dzięki temu zapewnia dostęp do typowych garaży podziemnych. Możliwość „podziemnego” parkowania wraz z możliwością wyposażenia jej w hak holowniczy – pozwalający na holowanie przyczep o maksymalnej nośności 1000 kg – sprawia, że Zafira-e Life jest propozycją dla świadomych ekologicznie, ale wymagających hoteli, usług wahadłowych i użytkowników prywatnych.

Dzięki mocy 100 kW (136 KM) i maksymalnemu momentowi obrotowemu 260 Nm pochodzącemu z napędu elektrycznego, Zafira-e Life oferuje wyższą wydajność niż większość elektrycznych pojazdów wielofunkcyjnych (MPV). Elektronicznie ograniczona maksymalna prędkość do 130 km/h umożliwia jazdę autostradami przy jednoczesnym zachowaniu zasięgu.

Klienci mają do wyboru dwie wielkości najnowocześniejszych baterii litowo-jonowych, w zależności od potrzeb: 75 kWh i zasięg do 330 km lub 50 kWh i zasięg do 230 km, obydwa w cyklu WLTP.

Akumulatory składają się odpowiednio z 18 i 27 modułów. Umiejscowione pod przestrzenią ładunkową bez straty pojemności bagażnika względem wersji spalinowej, akumulatory dodatkowo obniżają środek ciężkości, co korzystnie wpływa na stabilność w zakrętach i odporność na podmuchy wiatru.

Zaawansowany system hamowania regeneracyjnego, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo zwiększa wydajność.

Każda Zafira-e Life jest przystosowana do różnych opcji ładowania – za pomocą terminala Wall Box, szybkiej ładowarki lub w razie potrzeby nawet kabla do ładowania z domowego gniazdka.

Przy użyciu publicznej stacji ładowania (100 kW) prądem stałym (DC), ładowanie akumulatora 50 kWh do 80% stanu pojemności trwa tylko około 30 minut (około 45 minut dla akumulatora 75 kWh). Opel oferuje pokładowe ładowarki, które zapewniają możliwie jak najkrótszy czas ładowania oraz długą żywotność akumulatora (objętego gwarancją na osiem lat / 160 000 km). Na polskim rynku Zafira‑e Life jest standardowo wyposażona w jednofazową ładowarkę 7,4 kW. Opcjonalnie samochód można wyposażyć w mocną trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW.

Aby korzystanie z nich było jeszcze bardziej praktyczne, „OpelConnect” oraz aplikacja „myOpel" oferują specjalne rozwiązania dla wszystkich pojazdów elektrycznych Opla, w tym Zafiry-e Life. Usługi te są dostępne za pośrednictwem aplikacji.

Dzięki funkcjom zdalnego sterowania „OpelConnect”, klienci mogą korzystać ze swoich smartfonów, aby sprawdzić stan naładowania baterii lub zaprogramować klimatyzację i czas ładowania. Ponadto oferta „OpelConnect” sięga od eCall i połączeń awaryjnych po wiele innych usług, takich jak status i informacje o pojeździe. Nawigacja Online dostarcza informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.

Kamera i radar monitorują obszar przed pojazdem. System rozpoznaje nawet pieszych przechodzących przez ulicę i może rozpocząć manewr hamowania awaryjnego przy prędkościach do 30 km/h. Tempomat z ograniczeniem prędkości zwiększa komfort prowadzenia i płynność jazdy. Asystent pasa ruchu i czujnik zmęczenia ostrzegają kierowcę, jeśli za kierownicą spędził zbyt wiele czasu i potrzebuje przerwy. Asystent świateł drogowych, który automatycznie wybiera światła drogowe lub mijania, włącza się powyżej 25 km/h. Unikalny w tym segmencie rynku jest również kolorowy wyświetlacz projekcyjny head-up, który pokazuje prędkość, odległość do poprzedzającego pojazdu i nawigację.

Czujniki ultradźwiękowe w przednim i tylnym zderzaku ostrzegają kierowcę o przeszkodach podczas parkowania. Obraz z kamery cofania pojawia się w lusterku wewnętrznym lub na 7,0-calowym ekranie dotykowym – w tym drugim przypadku z widokiem 180 stopni z lotu ptaka.

Duży ekran dotykowy jest dostępny z systemami Multimedia i Multimedia Navi. Obydwa systemy oferują integrację ze smartfonem poprzez aplikacje Apple CarPlay i Android Auto. Dzięki systemowi „OpelConnect”, system nawigacji zawiera aktualne informacje o ruchu drogowym. Mocny system nagłośnienia jest dostępny we wszystkich poziomach wyposażenia. W najwyższej wersji pasażerowie cieszą się pierwszorzędną akustyką dzięki dziesięciu głośnikom.

Zafira-e Life jest dostępna w Polsce w cenie katalogowej od 208 550 zł brutto

