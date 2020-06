Opel Zafira-e Life. Opel prezentuje elektrycznego vana

Pojazd ma moc 100 kW (136 KM) i maksymalny moment obrotowy 260 Nm. Elektronicznie ograniczona maksymalna prędkość do 130 km/h umożliwia jazdę autostradami przy jednoczesnym zachowaniu zasięgu.

Klienci mają do wyboru dwie wielkości akumulatorów litowo-jonowych, w zależności od potrzeb: 75 kWh i wiodący w swojej klasie zasięg do 330 km lub 50 kWh i zasięg do 230 km.



Akumulatory składają się odpowiednio z 18 i 27 modułów. Umiejscowione pod przestrzenią ładunkową bez straty pojemności bagażnika względem wersji spalinowej, akumulatory dodatkowo obniżają środek ciężkości, co korzystnie wpływa na stabilność na zakrętach i odporność na podmuchy wiatru, a jednocześnie sprawia, że podróżowanie staje się przyjemniejsze.

Zaawansowany system hamowania regeneracyjnego, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo zwiększa wydajność.

Opel Zafira-e Life. Jakie opcje ładowania?

Każda Zafira-e Life jest przystosowana do różnych opcji ładowania – za pomocą terminala Wall Box, szybkiej ładowarki lub w razie potrzeby nawet kabla do ładowania z domowego gniazdka.

Przy użyciu publicznej stacji ładowania (100 kW) prądem stałym (DC), ładowanie akumulatora 50 kWh do 80% stanu pojemności trwa tylko około 30 minut (około 45 minut dla akumulatora 75 kWh). Opel oferuje pokładowe ładowarki, które zapewniają możliwie jak najkrótszy czas ładowania oraz długą żywotność akumulatora (objętego gwarancją na osiem lat / 160 000 km). W zależności od rynku i infrastruktury, Zafira-e Life jest standardowo wyposażona w wydajną trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW lub jednofazową o mocy 7,4 kW.

Opel Zafira-e Life. Jakie długości nadwozia?

Opel będzie oferował Zafirę-e Life w trzech długościach, dostosowanych do potrzeb klientów i dostępnych z maksymalnie dziewięcioma miejscami siedzącymi. Opel Zafira-e Life „Compact” (dostępny na początku 2021 r.) konkuruje z kompaktowymi vanami, ale oferuje znacznie więcej miejsca i przestrzeni dla maksymalnie dziewięciu pasażerów – bezkonkurencyjny w tej klasie. Ponadto charakteryzuje się niewielkim promieniem skrętu (tylko 11,3 m), łatwością prowadzenia i opcjonalnymi, sterowanymi czujnikami, dwoma drzwiami przesuwnymi, które otwierają się elektrycznie za pomocą ruchu stopy – co jest unikalne w tym segmencie rynku. Zafira-e Life „Long” (podobnie jak Zafira-e Life „Extra Long”) ma o 35 cm dłuższy rozstaw osi – 3,28 m i tym samym więcej miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu, co czyni ją konkurentem dla średniej wielkości vanów w segmencie rynku D. W porównaniu z konkurencją, Opel posiada również większą klapę tylną i łatwiejszy dostęp do załadunku/rozładunku. Z pojemnością bagażową wynoszącą około 4500 litrów, Zafira-e Life „Extra Long” jest konkurentem dla jeszcze większych vanów.

Opel Zafira-e Life. Jakie wyposażenie?

Opel Zafira-e Life oferuje skórzane fotele na wysokiej jakości szynach aluminiowych, które umożliwiają pełną i łatwą regulację dla wszystkich wersji. Skórzane fotele dostępne są w konfiguracji pięcio-, sześcio-, siedmio- lub ośmioosobowej. Składane oparcie przedniego fotela pasażera umożliwia transport przedmiotów o długości do 3,50 m. Składanie trzeciego rzędu foteli zwiększa pojemność bagażową Zafiry-e Life „Compact” do 1500 litrów (do poziomu dachu). Demontaż tylnych foteli (równie łatwych do ponownego zamontowania) zwiększa całkowitą pojemność ładunkową aż do 3397 litrów.

Luksusowe wyposażenie „Business VIP” dostępne jest dla wersji z długim rozstawem osi – fotele z masażem i ogrzewaniem elektrycznym z przodu, cztery przesuwane skórzane fotele z tyłu, każdy z poduszką siedzenia o szerokości 48 cm. Pasażerowie VIP mogą więc również siedzieć naprzeciwko siebie i cieszyć się przestrzenią na nogi.

Nowy, w pełni elektryczny MPV Opla jest wyposażony w liczne systemy wspomagania kierowcy. Kamera i radar monitorują obszar przed pojazdem. System rozpoznaje nawet pieszych przechodzących przez ulicę i może rozpocząć manewr hamowania awaryjnego przy prędkościach do 30 km/h. Tempomat pół-adaptacyjny dostosowuje prędkość do prędkości pojazdu jadącego z przodu, automatycznie zwalnia i w razie potrzeby może zmniejszyć prędkość do 20 km/h. Asystent pasa ruchu i czujnik zmęczenia ostrzegają kierowcę, jeśli za kierownicą spędził zbyt wiele czasu i potrzebuje przerwy. Asystent świateł drogowych, który automatycznie wybiera światła drogowe lub mijania, włącza się powyżej 25 km/h. Unikalny w tym segmencie rynku jest również kolorowy wyświetlacz projekcyjny head-up, który pokazuje prędkość, odległość do poprzedzającego pojazdu i nawigację.

Czujniki ultradźwiękowe w przednim i tylnym zderzaku ostrzegają kierowcę o przeszkodach podczas parkowania. Obraz z kamery cofania pojawia się w lusterku wewnętrznym lub na 7,0-calowym ekranie dotykowym – w tym drugim przypadku z widokiem 180 stopni z lotu ptaka.

Duży ekran dotykowy jest dostępny z systemami Multimedia i Multimedia Navi. Obydwa systemy oferują integrację ze smartfonem poprzez aplikacje Apple CarPlay i Android Auto. Dzięki systemowi „OpelConnect”, system nawigacji zawiera aktualne informacje o ruchu drogowym. Mocny system nagłośnienia jest dostępny we wszystkich poziomach wyposażenia. W najwyższej wersji pasażerowie cieszą się pierwszorzędną akustyką dzięki dziesięciu głośnikom.

Przyjmowanie zamówień rozpocznie się latem tego roku, a pierwsze dostawy będą w dalszej części tego roku.

