Opłaty za autostrady w Polsce 2020. Ile trzeba zapłacić za przejazd?

Wieloma odcinkami autostrad zarządzają prywatne firmy, które mają dość dużą swobodę w ustalaniu stawek. Przeciętnie są one ponad trzykrotnie wyższe niż na autostradach nieobjętych koncesją. Podróżowanie po Polsce jest drozsze niż np. po Szwajcarii, gdzie możemy kupić roczną winietę za około 140 złotych.

Podobne stawki do naszych obowiązują w Grecji (średnio 35 groszy za każdy kilometr), we Francji (około 40 groszy za kilometr), a drożej jest w Hiszpanii, gdzie średnio za pokonanie każdego kilometra trzeba zapłacić ok. 43 grosze.

Płatne autostrady w Polsce

Na autostradach w Polsce obowiązują dwa systemy opłat dla samochodów osobowych - system otwarty oraz system zamknięty.

System otwarty to płatność na bramkach ustawionych w poprzek drogi. Na płatnych autostradach, gdzie ustawione są bramki, zazwyczaj tworzą się korki, które w szczycie sezonu potrafią osiągnąć kilka kilometrów długości. Ta forma płatnych autostrad jest znacznie tańsza - koszt wiąże się z postawieniem i utrzymaniem bramek wyłącznie na autostradzie.

Z kolei system zamknięty polega na tym, że kierowcy wjeżdżając na autostradę pobierają bilet, a płacą zjeżdżając z niej. Opłata pobierana jest nie tylko w zależności od wielkości pojazdu, ale znaczenie ma także przebyta trasa. System zamknięty płatnych autostrad jest droższy, ponieważ wymaga utrzymania punktów poboru opłat na każdym zjeździe, ale dzięki temu na autostradach praktycznie nie tworzą się korki.

Płatne autostrady w Polsce: A1 na odcinku Pruszcz Gdański - Swarożyn

A1 na odcinku Swarożyn - Nowe Marzy

A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń Płd.

A2 na odcinku Krzesiny - Września

A2 na odcinku Września - Konin

A2 na odcinku Rzepin - Komorniki

A2 na odcinku Konin - Stryków

A4 na odcinku Mysłowice-Brzęczkowice - Balice I

A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Gliwice-Sośnica

Płatne autostrady w Polscestosują różne taryfikatory.

Opłaty za autostradę A1 - ceny

Opłaty za przejazd autostradą A1 uzależnione są od rodzaju pojazdu oraz długości przejechanego odcinka.

Ile kosztuje A1? [CENY ZA PRZEJAZD] stawka za 1 km netto typy pojazdów Kategoria 1 0,16 zł motocykle, pojazdy o dwóch osiach bez przyczepy Kategoria 2 0,38 zł pojazdy o dwóch osiach z przyczepą oraz pojazdy o dwóch osiach z kołem bliźniaczym Kategoria 3 0,38 zł pojazdy o trzech osiach bez przyczepy oraz pojazdy o dwóch osiach z kołem bliźniaczym i przyczepą Kategoria 4 0,38 zł pojazdy o trzech osiach z przyczepą, pojazdy o więcej niż trzech osiach z przyczepą lub bez Kategoria 5 1,6 zł inne pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub

Opłaty za autostradę A2 - ceny

W przypadku autostrady A2 opłaty za przejazd są jeszcze bardziej zróżnicowane. Cena za 1 km autostrady A2 uzależniona jest od odcinka, którym chcemy się poruszać.

Ile kosztuje A2? [CENY ZA PRZEJAZD] odcinek Konin - Świecko Świecko - Nowy Tomyśl - stawka za 1 km Nowy Tomyśl - Konin - stawka za 1 km typy pojazdów Kategoria 1 0,2 zł 0,4 zł motocykle, pojazdy o dwóch osiach bez przyczepy Kategoria 2 0,46 zł 0,66 zł pojazdy o dwóch osiach z przyczepą oraz pojazdy o dwóch osiach z kołem bliźniaczym Kategoria 3 0,46 zł 1 zł pojazdy o trzech osiach bez przyczepy oraz pojazdy o dwóch osiach z kołem bliźniaczym i przyczepą Kategoria 4 0,48 zł 1,54 zł pojazdy o trzech osiach z przyczepą, pojazdy o więcej niż trzech osiach z przyczepą lub bez Kategoria 5 0,46 zł 4,4 zł inne pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone przepisami

Ile kosztuje A2? [CENY ZA PRZEJAZD] odcinek Konin-Stryków typ pojazdu stawka za 1 km motocykl 0,05 zł samochody o s obowe 0,10 zł

Opłaty za autostradę A4 - ceny

Opłata za przejazd A4 uzależniona jest od typu pojazdu, ale nie ma związku z przebytą trasą. Opłata pobierana jest przy wjeździe na autostradę oraz drugi raz na zjeździe. Jeśli zjedziemy z autostrady pomiędzy bramkami, zapłacimy tylko raz.

Ile kosztuje A4? [CENY ZA PRZEJAZD] odcinek Kraków - Katowice typ pojazdu stawka motocykle 5 zł pojazdy samochodowe o dwóch osiach 10 zł pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami 20 zł pojazdy samochodowe o trzech osiach, pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami 20 zł pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami 35 zł pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym 35 zł

Ile kosztuje A4? [CENY ZA PRZEJAZD] Wrocław - Sośnica typ pojazdu stawka za 1 km samochody osobowe 0,10 zł

Na odcinku SPO Kleszczów (węzeł Kleszczów) do PPO Sośnica (węzeł Sośnica) motocykle oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony poruszają się bezpłatnie.

