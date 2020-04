Opony. Konserwacja opon w okresie kwarantanny

Spłaszczenia

Gdy pojazd jest nieużywany, jego masa spoczywająca na nieruchomych oponach może sprzyjać powstawaniu tzw. spłaszczeń. Spłaszczone odcinki bieżnika zaburzają wyważenie koła powodując odczuwalne w czasie jazdy wibracje. Mogą też negatywnie wpływać na prowadzenie, gdy samochód wróci do ruchu. Aby tego uniknąć – w miarę możliwości i tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne w ramach rządowych wytycznych – powinno się co trzy miesiące przejechać pojazdem. W przypadku aut wyposażonych w opony o wysokich osiągach zaleca się przemieszczanie co 30 dni.

Jeśli ogumienie było odpowiednio konserwowane podczas długotrwałego postoju, wszelkie ewentualne spłaszczenia znikają zwykle po przejechaniu około 40 kilometrów. Regularny ruch pomoże również zapobiec pęknięciom ściany bocznej.

Głębokość bieżnika

Głębokość bieżnika odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu przyczepności m.in. na mokrej nawierzchni – bez tego pojazd jest trudniejszy do opanowania, a droga hamowania wydłużona. Dlatego zaleca się sprawdzanie głębokości bieżnika, można to zrobić za pomocą specjalnej miarki. Jazda na oponach o zbyt małej głębokości bieżnika jest niezgodna z przepisami. W przypadku złego stanu ogumienia policja ma prawo ukarać kierowcę mandatem oraz skonfiskować dowód rejestracyjny pojazdu.

Ciśnienie

Należy skontrolować też ciśnienie. W celu utrzymania opon w najlepszym stanie zaleca się, aby na czas postoju pojazdu zwiększyć ciśnienie o 0,5 bara ponad poziom wskazany przez producenta. Po powrocie do regularnego użytkowania auta poziom ciśnienia w ogumieniu należy dostosować do standardowych zaleceń. Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach określane jest przez producenta pojazdu i można je znaleźć w instrukcji obsługi, na drzwiach lub pod klapką wlewu paliwa.

Podczas kontroli i regulacji ciśnienia kierowcy powinni również sprawdzać czy na oponie nie pojawiły się zgrubienia, pęknięcia oraz czy nic nie utkwiło w bieżniku. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości należy skorzystać z profesjonalnej pomocy w serwisie.

Bezpieczna wymiana opon

Po interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania codziennych potrzeb. Oznacza to, że kierowcy nie muszą obawiać się wizyt w serwisach oponiarskich, bo mandatu za taką wizytę nie otrzymają. Ci, którzy chcą z tego prawa bezpiecznie skorzystać powinni zwracać uwagę na przestrzeganie zasad higieny w serwisach.

