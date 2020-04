ORLEN – ekspert w biznesie, lider w pomaganiu

Polacy doceniają wsparcie PKN ORLEN

Zapytani o firmy, które wsparły walkę z koronawirusem, Polacy najczęściej wskazują na PKN ORLEN – to wynik niedawno opublikowanego badania ARC Rynek i Opinia. Trudno się temu dziwić, bo od momentu pojawienia się epidemii w Polsce ORLEN aktywnie włącza się w działania wspierające walkę z nią, przeznaczając na te działania 100 mln zł. Ważną rolę w niesieniu skutecznej i różnorodnej pomocy odgrywa Fundacja ORLEN.



Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN

Na co Fundacja ORLEN przeznacza pieniądze?

- Działania, jakie podjęliśmy w związku z pandemią COVID-19 wynikają ze sposobu, w jaki myślimy o Fundacji i jej odpowiedzialności. Mamy poczucie, że jako fundacja korporacyjna, której darczyńcą jest PKN ORLEN, największa spółka w Polsce, mamy nie tyle możliwość, ile obowiązek pomocy naszemu krajowi i naszemu społeczeństwu w tych trudnych chwilach.

Z jednej strony od razu podjęliśmy decyzję o przesunięciach w budżecie fundacji tak, by jak największe środki zabezpieczyć na walkę z COVIC-19, z drugiej, nasz fundator podjął decyzje o zwiększeniu budżetu fundacji tak, by ta pomoc dotarła jak najszerzej.

Dzięki temu mogliśmy wesprzeć szpitale, DPSy, organizacje wspierające powstańców, czy nasze Rodzinne Domy Dziecka. Takie podejście do tematu pozwoliło na szeroką i kompleksową pomoc – wyjaśnia Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Fundacja ORLEN wspiera szpitale

- Pierwszym etapem było wsparcie finansowe szpitali – ponad 20 jednostek z całej Polski otrzymało darowizny finansowe, za które poszerzą bazę laboratoryjną, zakupią karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maseczki i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.

Wśród obdarowanych znajdują się między innymi:

Nowy Szpital w Świeciu, który za otrzymaną kwotę 540 tys. zł zakupił ambulans transportowy

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, któremu fundacja przekazała 150 tys. zł na zakup paliwa do karetek.

Obecnie na pomoc szpitalom przeznaczyliśmy już 10 mln złotych – mówi Marta Soluch.

Równolegle uruchomiliśmy program Komputer dla RDD, którego celem jest wsparcie naszych podopiecznych z Rodzinnych Domów Dziecka w zdalnej edukacji. Środki mogą być przeznaczone na zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów, czy akcesoriów komputerowych. Od rozpoczęcia programu do Fundacji wpłynęło blisko 200 wniosków. Pierwsze 100 Rodzinnych Domów Dziecka już otrzymało wsparcie, kolejne są systematycznie uchwalane. W tym obszarze działamy bardzo szybko, bo wiemy, jak ważny jest czas – dodaje Marta Soluch.

Fundacja ORLEN - pomoc idzie do najbardziej potrzebujących

- Dotychczasowe działania podjęte przez Fundację ORLEN w związku z epidemią pokazują, że w niesieniu pomocy nie tylko liczy się jej wymiar finansowy, ale tez trafna ocena potrzeb. - Analiza sytuacji w naszym kraju pokazała, że kolejną grupą, która wymaga naszej natychmiastowej pomocy, są mieszkańcy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej. W tej chwili do 21 takich placówek z całej Polski wysyłane są pakiety bezpieczeństwa, zawierające środki dezynfekujące oraz sprzęty ochrony osobistej – wartość tego wparcia to prawie 4 mln złotych – mówi Marta Soluch

Fundacja ORLEN nie zapomina o swoich wcześniejszych projektach

- Pomagamy w walce z epidemią na ogromną skalę, jednocześnie konsekwentnie realizując swoją podstawową misję. Niezmiennie przyjmujemy wnioski o darowiznę od osób przewlekłe chorych, wymagających niezwłocznego wsparcia. Sektor pozarządowy również mocno odczuł skutki pandemii, dlatego mimo trudnego czasu, rozpoczęliśmy nabór do trzeciej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Umożliwił on fundacjom i stowarzyszeniom wnioskowanie o granty, których łączna pula wynosi aż 3 mln. Mamy także świadomość, jak ważną rolę w walce z koronawirusem pełnią strażacy, zarówno zawodowi jak druhowie z jednostek ochotniczych, dlatego już wkrótce po raz kolejny otrzymają od nas dofinansowanie w ramach programu ORLEN dla Strażaków – zapewnia Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Fundacja ORLEN przekazała też blisko 50 tys. zł. na rzecz Domu Wsparcia dla Powstańców w Warszawie, na zakup obiadów i lekarstw. Z powodu pandemii Dom Wsparcia został zamknięty, jednak Powstańcy w tym czasie nadal zostają pod opieką ośrodka.