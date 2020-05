ORLEN stawia na nowoczesne i przyjazne środowisku technologie

W zeszłym roku całkowita moc generowana w instalacjach fotowoltaicznych (PV) na świecie wynosiła 486 GW. Zaledwie 10 lat wcześniej, w 2009 r., było to 23,5 GW. Zatem w ciągu dekady w skali globalnej nastąpił ponad 20-krotny wzrost wytwarzania zielonej energii z paneli PV.

Ten światowy trend z każdym rokiem będzie już tylko przybierał na sile. Jest on stymulowany przez technologiczny postęp, dzięki któremu moduły fotowoltaiczne stają się coraz tańsze, a zarazem efektywniejsze. Do tego dochodzi bezcenny czynnik, jakim jest wzrastająca, ekologiczna świadomość społeczeństwa.

W Europie rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest dodatkowo stymulowany przez politykę Komisji Europejskiej i idące w ślad za nią fundusze europejskie. Także Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do zwiększania udziału OZE w tzw. miksie energetycznym, czyli całości energii wytwarzanej ze wszystkich dostępnych źródeł. Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w Polsce jest właśnie fotowoltaika. Duży wpływ na tę sytuację miało wejście w życie w 2019 r. nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła korzystne zmiany w systemie wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

Jak wynika z szacunków SolarPower Europe, stowarzyszenia zrzeszającego podmioty z branży energetyki fotowoltaicznej, Polska w roku 2020 zajmie 5. miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy z PV. Na dzień 1 maja 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 1832,7 MW i była większa o 137,35 MW w porównaniu do kwietnia tego roku.

W te zmiany doskonale wpisują się działania PKN ORLEN. W ramach strategii konsekwentnego zwiększania zaangażowania w energetykę niskoemisyjną ORLEN Projekt, spółka z Grupy ORLEN, inwestuje w nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Na budynku spółki w Płocku zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 50 kWp. Umożliwi ona ORLEN Projekt zmniejszenie do 25% w skali roku opłat za zużycie energii elektrycznej oraz istotne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Instalacja składa się z 175 paneli polikrystalicznych o mocy 285 W każdy, wyposażonych w op-tymalizery mocy, które pozwalają zwiększyć do 25% wytworzonej energii elektrycznej w przy-padku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zacienienia. Wytworzona w skali roku energia elektryczna pozwoli naładować blisko 1300 samochodów elektrycznych albo pokryć zapo-trzebowanie na energię elektryczną dla 12 gospodarstw domowych.



Wcześniej koncern w ramach programu pilotażowego zamontował panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 180 kWp na dachach i wiatach 11 wybranych stacji paliw w Polsce.

- Fotowoltaika jest nową, bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią. PKN ORLEN chciałby wejść w tę technologię w większej skali. Będziemy budować farmy fotowoltaiczne o mocy kilku megawatów w lokalizacjach, gdzie jesteśmy właścicielem terenu i gdzie możemy w łatwy sposób przyłączyć te nowe moce do systemu, czyli np. we Włocławku czy na terenach kopalni Solino - mówi Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN.



Instalacje fotowoltaiczne to nie jedyna inicjatywa koncernu wpisująca się w trend wytwarzania zielonej energii. PKN ORLEN prowadzi intensywne przygotowania do budowy, poprzez spółkę celową Baltic Power, farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy do 1200 MW – ma ona powstać ok. 22 km od linii brzegowej, na wysokości Łeby. Ponadto koncern cały czas rozwija technologię produkcji wodoru, który w przyszłości na szeroką skalę może być wykorzystywany w transporcie.