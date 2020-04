Oszustwo przy zakupie samochodu. Na czym polega i co za nie grozi?

Czym jest przestępstwo oszustwa?



Przestępstwo oszustwa, które zostało zdefiniowane w art.286 Kodeksu Karnego polega na wprowadzeniu w błąd lub wykorzystaniu błędnego przeświadczenia drugiej osoby celem doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

Aby zaistniało przestępstwo oszustwa konieczne jest:

wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędnego przeświadczenia drugiej osoby, np. strony umowy

doprowadzenie osoby wprowadzonej w błąd do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Zakup auta. Kiedy może dojść do przestępstwa oszustwa?

Do oszustwa przy zakupie samochodu dochodzi wówczas, gdy sprzedawca wprowadził w błąd kupującego co do istotnych cech – właściwości sprzedawanego samochodu. Zalicza się do nich np. stan prawny pojazdu, przebieg samochodu, ilość i zakres dotychczasowych szkód komunikacyjnych.

Przestępstwo zostaje zatem popełnione kiedy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli uzyskania jaka najwyższej ceny sprzedaży, wprowadza się w błąd kupującego przekazując mu nieprawdziwe informacje.

UWAGA! Sprzedawca pojazdu popełnia oszustwo przy zakupie samochodu, tylko wówczas, gdy działa umyślnie, a więc w sposób świadomy i celowy. Tym samym nie popełnia się przestępstwa oszustwa, jeśli przekazuje się kupującemu niezgodne z prawdą informacje dotyczące samochodu samemu będąc przekonanym, że są prawdziwe.

Do oszustwa przy zakupie samochodu dochodzi wówczas, gdy błąd, w jaki został wprowadzony przez sprzedawcę kupujący był błędem istotnym. W praktyce oznacza to, że był ważnym czynnikiem przemawiającym za zakupem samochodu po uzgodnionej ze sprzedawcą cenie.

Przykładowe oszustwa przy zakupie auta:

cofanie licznika

sprzedaż kradzionego pojazdu

sfałszowane książki serwisowe

zatajenie istotnych szkód po wypadkowych

Co grozi za przestępstwo oszustwa?

Kupujący oprócz możliwości żądania zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny na drodze postępowania cywilnego może złożyć zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa oszustwa z art.286 par. 1 Kodeksu Karnego.

Przestępstwo oszustwa obejmuje 3 odmiany w zależności od wagi popełnionego przestępstwa: zwykłe przestępstwo oszustwa – uregulowane w art.286 par. 1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat przestępstwo oszustwa – wypadek mniejszej wagi – uregulowane w art.286 par. 3 Kodeksu Karnego – zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości – uregulowane w art.294 par. 1 Kodeksu Karnego – zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

