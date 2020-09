Pas awaryjny. Do czego służy? Kiedy można skorzystać?

Pas awaryjny – właściwie Pas awaryjnego postoju - jest to część pobocza drogi służąca do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych.

Należy pamiętać, że „Pas awaryjny” (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) jest częścią pobocza drogi, które na autostradzie czy też drodze ekspresowej nie jest przeznaczone do ruchu pojazdów.

Niekiedy zdarza się, że kierujący pojazdami omijają zator drogowy który utworzył się na pasach ruchu autostrady, wykorzystując pobocze. Jest to wykroczenie wykorzystania drogi w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wiąże się to też najczęściej z koniecznością przejazdu przez linię krawędziową ciągłą, co również jest wykroczeniem.

Policja apeluje o korzystanie z pobocza autostrady lub drogi ekspresowej tylko w sytuacji kiedy zmuszeni jesteśmy awaryjnie zatrzymać na takiej drodze swój pojazd.

Co zrobić, gdy na autostradzie lub drodze ekspresowej zepsuje się nam samochód?

włącz światła awaryjne, załóż kamizelkę odblaskową i wystaw trójkąt ostrzegawczy 100 m od pojazdu,

przestaw, o ile to możliwe samochód na pas awaryjnego postoju, jeżeli nie jest to możliwe ustaw trójkąt ostrzegawczy i oddal się od pojazdu,

szybko zorganizuj pomoc, dzwoniąc pod jeden z numerów: 112, 19 111 lub udając się do najbliższej kolumny alarmowej i powiadamiając o zajściu dyżurnego w Centrum Zarządzania Ruchem,

na pomoc czekaj po prawej stronie drogi poza jezdnią i pasem awaryjnym,

gdy ponownie włączasz się do ruchu najpierw rozwiń prędkość na pasie awaryjnym, dostosowując ją do prędkości poruszania się innych pojazdów na tym pasie ruchu, odczekaj na bezpieczną lukę pomiędzy pojazdami, zanim włączysz się do ruchu.

