Peugeot 2008. Testujemy nową generację miejskiego SUV-a

Segment miejskich SUV-ów przeżywa obecnie rozkwit popularności. Tego typu auta ma już większość liczących się producentów samochodów. Peugeot produkuje 2008 od 2013 roku, aby po trzech latach dokonać zmian stylistycznych oraz w wyposażeniu. Teraz przyszedł czas na nową generację tego samochodu.

Peugeot 2008. Styl ze świecącymi pazurami

Peugeot 2008 bazuje nie tylko na konstrukcji modelu 208, ale również na stylistyce tego modelu. Tyle, że całe nadwozie jest bardziej masywne. I chyba dzięki temu projekt całości wygląda wręcz awangardowo i pod tym względem model 2008 wyróżnia się wśród konkurencji.

Przede wszystkim zwraca uwagę wielki grill ze sporym firmowym logo pośrodku. Po bokach są klosze reflektorów, które w trybie dziennym emitują trzy pionowe paski światła LED. To nawiązanie do firmowego logo, którym jest lew - trzy paski mają symbolizować lwie pazury.

Ten sam motyw lwiego pazura zastosowano również z tyłu. Dodatkowym elementem stylistycznym jest czarna listwa z napisem "Peugeot" łącząca obie lampy. W wersjach z mocniejszymi silnikami - benzynowymi PureTech 130 KM i 155 KM oraz wysokoprężnym BlueHDi 130 KM - uwagę zwraca podwójna końcówka układu wydechowego.

Peugeot 2008. Cyfryzacja kabiny

Wnętrze nowego Peugeota 2008 zaprojektowano pod dyktando nowych technologii, które coraz śmielej zastępują poczciwe zegary i wskaźniki. Zatem wyróżnikiem tego auta, podobnie jak wiele nowych Peugeotów, jest cyfrowy i-Cockpit, czyli komputerowy wyświetlacz zamontowany w miejsce tradycyjnych zegarów. W bogatszych wersjach to urządzenie może występować w wersji 3D, w której wyświetlane informacje przypominają hologram.

Pośrodku deski rozdzielczej znajduje się ekran dotykowy, który w zależności od wersji może mieć przekątną do 10 cali. To na nim obrazowane są funkcje systemu audio, klimatyzacji i nawigacji. Można go również obsługiwać za pomocą przycisków umieszczonych obok przełączników Toggle Switch znajdujących się poniżej ekranu.

Wnętrze wykonano z materiałów wysokiej jakości. Plastików jest tu niewiele, a te, które są, mają strukturę przyjemną w dotyku.

W bogatych wersjach GT Line i GT wygląd kabiny dodatkowo uatrakcyjniają podświetlane elementy dekoracyjne w ośmiu kolorach, które można zmieniać poprzez menu na ekranie dotykowym

Kabinę wyposażono w wiele schowków. Oprócz kieszeni w drzwiach i schowka w desce rozdzielczej użytkownicy mogą korzystać z pojemnego schowka pod środkowym podłokietnikiem z przodu i drugiego, umieszczonego przed dźwignią zmiany biegów. W dolnej części środkowego panelu znalazło się także miejsce na dyskretny schowek. Pełni rolę praktycznej indukcyjnej ładowarki, a po jego otwarciu można w pokrywie umieścić telefon.

Bagażnik Peugeota 2008 ma pojemność 434 litrów. Jego podłogę można ustawić w dwóch położeniach. W położeniu, w którym podłoga jest wyżej pod spodem powstaje przestrzeń na mniejsze przedmioty lub bagaże.

Peugeot 2008. Wersje benzynowe i wysokoprężne

W momencie wprowadzenia na rynek model 2008 będzie dysponować dość szeroką ofertą wersji silnikowych, które napędzają przednie koła. W przypadku benzyniaków jest to trzycylindrowy silnik 1.2 PureTech dostępny w trzech zakresach mocy: 100 KM (z manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach), 130 KM i 155 KM (w obu z manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach lub automatyczną skrzynią EAT8)

Oferta silników wysokoprężnych obejmuje czterocylindrową jednostkę o pojemności 1.5 l BlueHDi w dwóch wersjach mocy: 100 KM (z manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach) oraz 130 KM (z automatyczną skrzynią biegów EAT8).

Automatyczna, ośmiostopniowa skrzynia biegów EAT8 jest sterowana elektrycznie za pomocą systemu Shift and Park by wire, czyli nie ma tu połączeń mechanicznych z napędem, całość jest kontrolowana elektronicznie. Łopatki pod kierownicą umożliwiają użytkownikowi ręczną zmianę biegów.

Wszystkie silniki mają system Stop&Start i filtr cząstek stałych.

Peugeot 2008. Napęd elektryczny

Peugeot 2008 będzie też dostępny w wersji z silnikiem elektrycznym, jako e-2008. To pierwszy elektryczny SUV tego producenta. Silnik ma moc 100 kW (136 KM) i moment obrotowy 260 Nm. Energię czerpie z akumulatora trakcyjnego o pojemności 50 kWh umieszczonego w podłodze auta. Jak zapewnia producent, e-2008 ma zasięg do 310 km. Na akumulator jest udzielana 8-letnia gwarancja lub do przebiegu 160 tys. km na 70% pojemności ładowania.

Przepływy energii wyświetlane na centralnym ekranie i na wirtualnym wyświetlaczu pozwalają obserwować działanie układu napędowego oraz aktualny przepływ energii.

Czas ładowania zależy od mocy terminalu. W przypadku ładowania ze wzmocnionego gniazda Green Up przy użyciu przewodu dostarczonego z samochodem ładowanie trwa 16 godzin. Z gniazda WallBox (trójfazowego 11 kW lub jednofazowego 7,4 kW) ładowanie trwa od 5 do 8 godzin. Po podłączeniu pojazdu do terminala publicznego 100 kW ładowanie do 80% pojemności akumulatora trwa 30 minut.

Peugeot 2008. Systemy wspomagania kierowcy

Nowy Peugeot 2008 został wyposażony w szereg systemów wspomagania prowadzenia pojazdu, które zostały przejęte z samochodów wyższej klasy. Jest np. system Drive Assist, który otwiera drogę do jazdy półautonomicznej. To rozwiązanie obejmuje aktywny system utrzymania środka pasa ruchu (LPA), przy czym kierowca ma wybór położenia samochodu na pasie. W wersjach z automatyczną skrzynią biegów EAT8 jest oferowany adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go.

Ponadto auto można wyposażyć m.in. w system Park Assist, który automatycznie steruje kierownicą, aby wjechać lub wyjechać z miejsca parkingowego; system automatycznego hamowania awaryjnego Active Safety Brake, który rozpoznaje pieszych i rowerzystów w dzień i w nocy przy prędkości od 5 km/h do 140 km/h; aktywny system monitorowania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy; automatyczne przełączanie świateł drogowych i mijania Smartbeam; system aktywnej kontroli martwego pola (ABSD); system rozszerzonego monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR).

Peugeot 2008. Rozglądamy się po kabinie

Po wejściu do kabiny mamy pewną rozbieżność w jej ocenie. Z pewnością wrażenie robią elektroniczne elementy wyposażenia, czyli cyfrowy kokpit i centralny wyświetlacz na desce rozdzielczej. Bez zarzutu są także materiały wykończeniowe oraz ogólna stylistyka. I właśnie ten efektowny design sprawia, że siedząc na fotelu pasażera ma się wrażenie pewnych ograniczeń dotyczących przestrzeni. Projektanci wysunęli nieco w stronę fotela panele kokpitu, przez co powstaje wrażenie ograniczenia przestrzeni.

Ograniczenie ilości miejsca na nogi staje się faktem w tylnej części kabiny, jeśli na przednich fotelach usiądą osoby o słusznym wzroście. Wtedy naturalną koleją rzeczy muszą odsunąć fotel do tyłu, kosztem miejsca na nogi osób siedzących w drugim rzędzie.

Natomiast siedząc za kierownicą trudno się przyzwyczaić do... kierownicy. Jest ona spłaszczona od dołu i od góry. Tym samym ruchy kołem są szybsze, ale kierowca może się poczuć nieswojo.

Zdziwienie budzi brak regulacji górnego punktu mocowania pasów bezpieczeństwa przednich foteli. Nie jest to chyba skomplikowany element.

Pomimo tych uwag wnętrze Peugeota 2008 można uznać za udane, a na pewno za porządnie wykonane z zastosowaniem dobrych materiałów.

Peugeot 2008. Wrażenia z jazdy

Podczas pierwszych jazd testowych na początek wsiedliśmy do wersji z benzynowym silnikiem 1.2 w najmocniejszej wersji 155 KM i automatyczną skrzynią biegów. Obsługa dźwigni tej przekładni, a raczej przełącznika, podobnie jak nietypowa kierownica, wymaga przyzwyczajenia. Na pewno łatwo przyswoją ten element osoby lubiące gry komputerowe z wykorzystaniem joysticka. Bo praca tego przełącznika trochę przypomina działanie komputerowych akcesoriów.

Trzycylindrowy silnik jest cichy i nie przenosi do wnętrza drgań, które są częstą przypadłością takich jednostek. Dobrze sobie też radził podczas jazdy po pofałdowanym terenie. Wyraźnie było czuć wydajne wspomaganie turbosprężarki.

Pod względem trakcyjnym nie zauważyliśmy, aby auto było podatne na wzdłużne i boczne kołysanie. Choć do wspomnianej wyżej kierownicy trzeba się przyzwyczaić, to jednak działanie układu kierowniczego jest bez zarzutu. Ma też odpowiednio dobraną siłę działania - w mieście kółkiem kręci się lekko, aby na trasie czuć lekki opór. Zawieszenie, o raczej sprężystej charakterystyce, dobrze znosi poprzeczne nierówności.

Przejechaliśmy się również wersją e-2008, czyli z napędem elektrycznym. Był to jednak egzemplarz przedprodukcyjny, czyli taki, który wyjechał z fabryki, ale jeszcze nie z produkcji seryjnej. Zewnętrznie Peugeot e-2008 praktycznie nie różni się od wersji z silnikiem spalinowym. Wyróżnikiem są błękitne litery "e" na bokach nadwozia, pokrywie bagażnika oraz firmowe logo - lew - w błękitnym odcieniu.

Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie D (drive) można ruszać. To ciekawe wrażenie, bo auto przyspiesza prawie ze sportowym zacięciem, a przy tym nie wydaje żadnego hałasu, poza szumem opon. Jedyne, o czym musi pamiętać kierowca w znacznie większym stopniu niż w aucie spalinowym, to obserwowanie informacji o zasięgu, jaki pozostał do rozładowania baterii. W momencie startu komputer pokładowy informował, że zasięg wynosi 240 km. Przejechaliśmy autem niecałe 30 km, tymczasem na zakończenie wyświetlacz wskazywał zasięg... 170 km. Co prawda przez połowę trasy jechaliśmy bardzo dynamicznie, i do tego z włączonym podgrzewaniem przednich foteli, co generuje dodatkowy pobór prądu.

Wersja e-2008 jest o 300 kg cięższa (waży 1548 kg) od modeli z silnikami spalinowymi. Ale tej masy w zasadzie nie czuć podczas jazdy. Za to umieszczenie akumulatorów w podłodze spowodowało, że środek ciężkości nadwozia jest nisko i auto pewnie pokonuje zakręty.

Peugeot 2008 nowej generacji wejdzie do sprzedaży na początku 2020 roku. Gama wersji będzie obejmować cztery poziomy wyposażenia: Active, Allure, GT Line i GT. Cena auta na polskim rynku nie została jeszcze podana.

Peugeot 2008. Plusy:

ciekawa stylistyka;

bogate wyposażenie;

szeroka gama wersji napędowych.

Peugeot 2008. Minusy:

kontrowersyjna kierownica;

mała przestrzeń na nogi z tyłu;

brak regulacji górnych mocowań pasów bezpieczeństwa.

Dane techniczne Peugeot 2008 i wybranych konkurentów



Peugeot 2008 1.2 155 KM GT Line Fiat 500X 1.3 GSE 150 KM City Cross Renault Captur 1.3 TCe 150 KM Limited Rozstaw kół przód 1540 mm 1545 mm 1531 mm Rozstaw kół tył 1550 mm 1545 mm 1516 mm Wysokość 1770 mm 1595 mm 1556 mm Rozstaw osi 2650 mm 2570 mm 2626 mm Długość/szerokość 4300/1815 mm 4264/1796 mm 4122/1778 mm Cena (zł) brak danych 88 000 79 400 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 hatchback/5 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1205 1320 1321 Pojemność bagażnika (l) 405 350 377 Pojemność zbiornika paliwa (l) 44 48 45 Układ napędowy





Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna Pojemność (cm3) 1199 1332 1333 Liczba cylindrów 3 4 4 Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna/8 automatyczna/6 automatyczna/6 Osiągi





Moc (KM) przy obr./min 155 przy 5550 150 przy 5550 150 przy 5000 Moment obrotowy (Nm) przy obr./min 240 przy 1750 270 przy 1850 250 przy 1700 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,9 9,1 9,5 Prędkość maksymalna (km/h) 206 200 210 Średnie spalanie (l/100 km) 6,0 6,5 6,4 Emisja CO2 (g/km) 137 146 146





