Peugeot 308 SW 1.6 Hybrid 180 KM vs Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid 184 KM. Porównanie mocnych hybryd w kombi

Peugeot 308 SW vs Toyota Corolla TS. Krótki przegląd oferty

Peugeot 308 bardzo mocno wszedł w rynek i od razu zadziwił nie tylko bardzo ładną, oryginalną i odważną stylistyką, ale i wysoką ceną. Co prawda cennik otwiera kwota 92 300 złotych z modelem 5-drzwiowym wyposażonym w jednostkę 1.2 PureTech o mocy 110 KM, manualną 6-biegową skrzynię i wyposażenie Active Pack, ale za topową odmianę hybrydową o mocy 225 KM i z wyposażeniem GT Pack w odmianie kombi, trzeba zapłacić ponad dwukrotnie wyższą kwotę. A oczywiście nie mówimy o żadnych dodatkach z wyposażenia opcjonalnego. Kwota 200 000 złotych za Peugeota 308? Jak najbardziej do osiągnięcia.

Oferta Toyoty Corolli jest skromniejsza pod każdym względem. Mamy mniej wersji silnikowych oraz wyposażenia, mniejsze moce, ale i zdecydowanie niższe ceny. Naturalnie kosztem wyposażenia i gadżetów, ale nie każdemu na tym zależy. Cena startuje od poziomu 87 900 złotych za bazowy wariant sedan (tak, to największa przewaga Corolli – nadwozie sedan) o nazwie Active z silnikiem 1.5 Valvematic o mocy 125 KM. Za ten sam wariant wyposażenia, ale z nadwoziem 5-drzwiowym i z silnikiem 1.2 T o mocy 116 KM trzeba zapłacić 89 900 złotych. Po drugiej stronie stoi odmiana Executive ze 184-konną hybrydą i nadwoziem kombi w cenie blisko 150 000 złotych.

Peugeot 308 SW vs Toyota Corolla TS. Nadwozie i wnętrze

Nowy Peugeot 308, również z nadwoziem kombi o nazwie SW, nie jest autem dla tych, którzy szukają minimalizmu i wizualnej powściągliwości. Nawet bazowa odmiana Active Pack jest dość atrakcyjna wizualnie, a bazowy, bezpłatny lakier niebieski Avatar wygląda po prostu świetnie i pozwala wyróżnić się z tłumu. To ogromna zaleta, ale… i przekleństwo tego auta, bowiem nie każdemu może odpowiadać aż tak rzucający się w oczy wygląd. W wyższych wersjach wyposażenia np. Allure Pack mamy świetnie wyglądające felgi oraz przednie światła tzw. kły lwa itp. W bazowej również są charakterystyczne światła z przodu, ale są one podzielone i mimo wszystko, również zwracają na siebie uwagę. Nieco inaczej wyglądają tylne światła, felgi są odrobinę skromniejsze, ale nadal – to auto wygląda świetnie i na szczęście tych odważnych linii nie stracimy, wybierając podstawowy wariant.

Podobnie jest we wnętrzu. Projekt kokpitu nie przypomina żadnego innego samochodu. O ile z zewnątrz można przywyknąć do odważnych linii i zadziornych akcentów stylistycznych, tak w środku nie każdy przekona się do specyficznej pozycji za kierownicą. Mi na początku również było bardzo dziwnie, ale po chwili przyzwyczajenia poczułem się fantastycznie i cieszę się na każdy test Peugeota bo wiem, że kilometry spędzone za kierownicą będą przyjemnością. Fotele wyglądają świetnie, szczególnie w bazowej wersji tj. z tapicerką materiałową, łączoną z elementami ze skóry ekologicznej. Przestrzeni także nie brakuje, bowiem bagażnik ma pojemność 548 litrów, a po złożeniu oparć kanapy przestrzeń rośnie do 1574 litrów. Minusem wersji hybrydowej typu plug-in jest skromny zbiornik paliwa – zaledwie 40 litrów.

Pokusiłbym się o stwierdzenie, że obecna generacja Toyoty Corolli, mimo dłuższego stażu rynkowego, może rywalizować z 308-ką o tytuł najładniejszego auta z segmentu C na rynku. Stylistyka jest odważna, zadziorna i wyróżnia się z tłumu. Biorąc pod uwagę fakt, że Peugeot 308 SW z hybrydą plug-in o mocy 180 KM startuje z ceną około 150 000 złotych, do porównania możemy wybrać praktycznie dowolną odmianę Corolli TS. Wybierzmy zatem odmianę GR Sport, która wizualnie i pod względem sportowego (z wyglądu) ducha może nawet przebić francuskiego konkurenta. Do tego srebrny lub grafitowy lakier z czarnym dachem, czarne felgi ze srebrnymi akcentami i wnętrze z fantastycznie wyglądającymi fotelami, których nie powstydziłoby się niejedno auto sportowe.

Pomijając fotele w wersji GR Sport, we wnętrzu jest już więcej spokoju i tradycyjnych rozwiązań, szczególnie jeśli chodzi o umieszczenie ekranu systemu info-rozrywki oraz ilości przycisków oraz pokręteł. W centralnej części, pod ekranem i nawiewami, umieszczono tradycyjny panel do sterowania klimatyzacją z przyciskami i pokrętłami. Trochę szkoda, że ekran tak mocno wystaje ponad obrys deski rozdzielczej, ale cóż – taka moda, która dyktuje stylistom, aby wszystko przenosić na coraz większe ekrany dotykowe. Pod względem przestrzeni, nie ma na co narzekać. Pojemność bagażnika w standardowym ułożeniu to 581 litrów, a po złożeniu oparć kanapy użytkownik zyskuje 1591 litrów przestrzeni. Odrobinę więcej, niż u konkurenta.

Peugeot 308 SW vs Toyota Corolla TS. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Spora różnica w cenie wynika przede wszystkim z zastosowanego napędu, bowiem Peugeot 308 SW z naszego zestawienia posiada napęd hybrydowy typu plug-in. Układ 1.6 HYbrid dysponuje mocą systemową 180 KM. Maksymalny moment obrotowy dla silnika elektrycznego to 320 Nm. Osiągi są niezłe – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 225 km/h. To spora przewaga nad japońskim konkurentem. Kolejną przewagą jest zastosowanie baterii trakcyjnej o pojemności 13,2 kWh (12,4 kWh netto), co z kolei pozwala na jazdę bezemisyjną na dystansie do 72 kilometrów, choć realnie jest to zapewne ok. 50 kilometrów. Przy odpowiedniej eksploatacji, możliwości taniego ładowania i w przypadku pokonywania codziennie do 30-40 kilometrów, kierowca może przez większość czasu podróżować korzystając tylko z napędu elektrycznego. Spalanie? Nie ma sensu brać pod uwagę danych producenta zgodnych z WLTP – 1,1 l/100km – ale po rozładowaniu baterii i przy spokojnej jeździe, średnie spalanie powinno oscylować w okolicach 6 l/100km.

Toyota Corolla skrywa pod maską tradycyjny układ hybrydowy 2.0 Hybrid o mocy 184 KM. Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego to 202 Nm. Układ ten działa synergicznie i bez udziału kierowcy, który może jedynie pedałem gazu wywołać pełną moc układu lub, jadąc bardzo delikatnie, ograniczyć napęd tylko do silnika elektrycznego np. w korku, manewrując na parkingu itp. Napęd elektryczny jest aktywny tylko przy stosunkowo niewielkich prędkościach i przez krótki okres czasu. Po pewnym czasie do pracy zostaje oddelegowany silnik spalinowy. System nie pozwala w pełni rozładować baterii, a podczas jazdy jej poziom waha się od około 30 do 80 %. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni e-CVT. Jak to się przekłada na osiągi i spalanie? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,1 s a prędkość maksymalna to 180 km/h. Średnie spalanie według normy WLTP to 4,7 l/100km. Czy osiągalne? Raczej nie, ale w mieście zbliżenie się do poziomu 5-5,5 l/100km jest na pewno w zasięgu.

Peugeot 308 SW vs Toyota Corolla TS. Ceny i wyposażenie

Peugeot 308 SW z napędem hybrydowym o mocy 180 KM jest dostępny z wyposażeniem Active Pack, a więc już „nie ma biedy”. Koszt takiego wariantu to 149 700 złotych i w standardzie dostajemy m.in. tylne czujniki parkowania, przednie reflektory LED, 10-calowy ekran dotykowy, dwustrefową klimatyzację, Peugeot i-Cockpit z konfigurowalnym wyświetlaczem 10-calowym, tapicerkę materiałową z elementami ze skóry ekologicznej itp. Opcjonalny lakier kupimy już za 800 złotych, a za piękny czerwony Elixir trzeba zapłacić już 3500 złotych. Podgrzewana przednia szyba kosztuje 800 złotych, tyle samo zapłacimy za podgrzewane fotele z przodu.

Biorąc pod uwagę fakt, że konkurent z napędem hybrydowym kosztuje co najmniej blisko 150 000 złotych, do zestawienia wybraliśmy usportowioną (przynajmniej wizualnie) odmianę Corolli TS – GR Sport. Taka wersja to koszt co najmniej 145 900 złotych. W standardzie znajdują się m.in. inteligentny tempomat, światła główne LED czy też system bezkluczykowego dostępu. Za 6900 złotych dokupimy pakiet Dynamic (system monitorowania martwego pola, ostrzegania o ruchu poprzecznym, podgrzewane wycieraczki, head-up itp.) a za 1700 złotych pakiet Black.

Peugeot 308 SW vs Toyota Corolla TS. Podsumowanie

Oba auta są godne uwagi i oferują praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od bardzo dobrze wyposażonego, szybkiego i oszczędnego auta kompaktowego. Czy taniego? Już niekoniecznie, bowiem mocny napęd hybrydowy plug-in swoje kosztuje, choć dla niektórych, może być rozwiązaniem idealnym. Do tego nowoczesne rozwiązania i bardzo interesujący wygląd. Czego chcieć więcej?

Podstawowe dane techniczne obu modeli:

Peugeot 308 SW 1.6 HYbrid 180 KM (AT8) Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid 184 KM (e-CVT) Platforma PSA EMP2 Gen3 TNGA-C Euro NCAP b.d. 5/5 Rozstaw kół przód (mm) 1559 1530 Rozstaw kół tył (mm) 1554 1530 Wysokość (mm) 1442 1435 Rozstaw osi (mm) 2732 2700 Długość/szerokość (mm) 4636/1852 4650/1790 Pojemność bagażnika (l) 548/1574 581/1591 Cena (zł, brutto) od 149 700 od 123 900 (GR Sport – 145 900) Typ nadwozia/liczba drzwi kombi/5 kombi/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 1659 1465 Pojemność zbiornika paliwa (l) 40 43 Układ napędowy spalinowy (PHEV) spalinowy (HEV) Rodzaj paliwa benzyna benzyna Pojemność (cm3) 1598 1987 Liczba cylindrów 4 4 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, bezstopniowa e-CVT Osiągi Moc (KM) 180 184 Moment obrotowy (Nm) 320 (silnik elektryczny) 202 (silnik elektryczny) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,7 8,1 Prędkość maksymalna (km/h) 225 180 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 1,1 (WLTP) 4,7 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 25 106

Wyposażenie seryjne wybranych wersji:

Peugeot 308 SW (Active Pack) 1.6 HYbrid 180 KM (AT8) Toyota Corolla TS (GR Sport) 2.0 Hybrid 184 KM (e-CVT) Poduszki powietrzne 6 7 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr./podgrzewane S/S S/S Klimatyzacja manualna/automatyczna -/S -/S Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S

S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych

Nasza ocena:

Peugeot 308 SW 1.6 HYbrid 180 KM (AT8) Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid 184 KM (e-CVT) Przestronność wnętrza * * Silnik * * Osiągi * Podwozie * * Poziom hałasu (odczuwalny) * * Zużycie paliwa * Wyposażenie * Cena * * Wynik końcowy ++++++ (6) +++++++ (7)





